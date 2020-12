Silvia Monica Dinica, senator USR, participa la conferinta de presa in care se lanseaza portalul dedicat informarii tuturor actorilor implicati in educatia preuniversitara din Romania, la sediul Aliantei USR PLUS din Bucuresti, luni, 7 septembrie 2020. Lansarea are loc in contextul in care au mai ramas doar sapte zile pana la deschiderea scolilor. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO