Candidează pentru un mandat de senator pentru că vrea să contribuie o #Romaniefarahotie prin programe de transformare socială și prin creșterea calității învățământului, pentru a le oferi elevilor șansa la o educație ca la carte.

1. Cine sunteți? Descrieți-vă în câteva cuvinte.

Sunt Ștefan Pălărie și candidez din partea Alianței USR PLUS pentru Senatul României, circumscripția Bucuresti. Mi-am văzut toată viața de treaba mea. Am petrecut 21 de ani în școala formală, dar simt că datorez mult mai mult voluntariatului, educației non-formale (sute de zile petrecute in programe de instruire și în conferințe de tineret), precum și formării profesionale la locul de muncă. Am lucrat în 3 companii multinaționale și într-o companie de training și consultanță unde am avut ocazia să formez sute de manageri din zeci de corporații și IMM-uri. Am fondat și apoi am condus pentru zece ani un ONG educațional premiat în România și în străinătate pentru inovație și impact, am numărat peste 35,000 de tineri absolvenți ai programelor noastre.

2. Ce anume v-a făcut să intrați în politică?

În timpul protestelor din ianuarie 2017, mi-am dat seama că degeaba ne vedem cu toții de treaba noastră. Politicienii pot distruge într-o singură noapte tot ceea ce mediul privat și societatea civilă se străduiește să construiască de zeci de ani. Atunci am hotărât să mă alătur unei construcții politice noi care să demonstreze că românii își pot recăpăta țara pe care și-o doresc.

3. USR PLUS și-a asumat 40 de angajamente pentru următorii patru ani. La care dintre ele veți lucra din Parlament?

La problema depolitizării mă gândesc de foarte multă vreme. Pentru că am călătorit în peste 40 de țări din lume, și am locuit peste hotare, am avut ocazia să admir diferite țări, civilizații, culturi. Am experimentat pe propria piele cum se simte calitatea vieții în țări pe care clasamentul celor de la „Transparency International” le situează în categoria țărilor cu foarte puțină corupție – am călătorit în Finlanda, Estonia, Singapore și deseori in Elveția unde avem prieteni de familie foarte apropiați. Ceea ce au toate aceste țări în comun este puterea instituțiilor. Puterea democrației. Oameni competenți aflați în locurile cheie în care se iau deciziile unei țări.

Apoi mă uitam la România și la modelul ăsta perpetuat în care politicienii vechi mutau puterea din mâinile instituțiilor în mâna unor oameni servili politic pe care îi puteau suna oricând să le transmită ordine. Ordine politice mai importante decât procedurile de funcționare, mai importante decât mecanismele de corecție și verificare ale statului. Lucrul ăsta s-a întâmplat încet-încet neîntrerupt timp de peste 30 de ani. Legat de educație, politicienii voiau să poată suna și să hotărască ce copil să fie primit sau dat afară, care cerere de transfer să fie acceptată și care nu, ce profesor să treacă inspecția de grad cu bine și care să fie pedepsit pentru lipsă de obediență politică, cine să fie director și tot așa. Ceea ce conta cu adevărat nu era nici adevărul, nici dreptatea, nici competența ci doar bunul plac al unor mici dumnezei care își făceau schimb de favoruri utilizând ca monede decizii din educație, sănătate, justiție sau din administrația locală – precum o autorizație de construcție. Toate instituțiile statului au ajuns să fie utilizate ca arme politice împotriva celor care nu cooperau și mașini de (s)muls bani de la toți cei care aveau dreptul constituțional de a primi servicii de calitate din partea instituțiilor statului.

Din capitolul de educație al Programului de Guvernare al Alianței USR PLUS, angajamentul „Fără Politică în Școală” este cel de care mă simt cel mai tare atașat. Pentru mine înseamnă ca viitorul celui mai important capitol al oricărei țări – educația, să fie lăsată pe mâna specialiștilor, înseamnă profesionalizarea prin programe de pregătire a managerilor educaționali din școli, înseamnă organizarea de concursuri pentru funcțiile de directori de școală și delegarea către acesti manageri a multor atribuții care astăzi sunt folosite politic de către inspectorate. Vom avea în viitor mult mai multe școli

Acest angajament poate deveni realitate printr-o nouă lege a educației naționale trecută prin Parlament de o majoritate bine intenționată și printr-un aplicare a legii prin măsurile luate de viitorul guvern. Iar alături de sănătate și justiție, educația joacă cel mai important rol pentru România de astăzi.

4. Ce le transmiteți alegătorilor pentru a ieși la vot?



Pe 6 decembrie alegem pentru depolitizare, alegem meritocratie și concursuri pe bune, alegem pentru educația copiilor noștri. Hai la vot!

