Tudor Pop crede că, după Colectiv, lucrurile au început să se miște.

„În 2016, am început să vorbim mai deschis despre nevoia de raportare și acceptare a acestei teme. S-au făcut pași importanți, s-a dat un ordin emis în mandatul lui Vlad Voiculescu, în care s-au stabilit principalele direcții de raportare a infecțiilor nosocomiale și de acțiune. S-au făcut progrese și în 2017-2018 am avut primele rezultate în acest sens.”, afirmă deputatul, care candidează pentru un nou mandat în București.

„Din păcate însă, această practică nu a fost uniformă la nivelul spitalelor. Lucrul acesta se vede în mai multe rapoarte. Cu toții știm despre scandalul din ultimele luni, cel legat de neraportarea infecțiilor. Practic ne-am trezit ca după niște ani în care începuseră raportările, în pandemie, DSP nu raportase nicio infecție”, a subliniat candidatul USR-PLUS.

Tudor Pop a venit cu cifre legate de situația infecțiilor nosocomiale în anul 2020, marcat de pandemie.

„Anul acesta au fost raportate 1375 de infecții asociate actului medical, dintre care 211 au fost infecții cu SARS-CoV-2, deci infecția a devenit una intraspitalicească. Acest lucru s-ar fi putut preveni, dacă aveam circuite și infrastructură adecvate prevenirii. Mă refer la saloane în care să putem izola pacienții, laboratoare care să proceseze rapid investigațiile făcute de medici. La asta a contribuit și numărul redus al medicilor infecționiști. Avem mai puțin de un medic infecționist pe spital.”, a tras un semnal de alarmă deputatul.

„Nu trebuie să ne mai fie rușine să raportăm infecțiile din spitale”

Lipsa raportării cazurilor de infecții intraspitalicești vine din rușine, susține parlamentarul.

„Este o problemă de mentalitate, care ține și de prestigiul asociat instituțiilor sanitare. În țările UE infecțiile sunt o realitate acceptată. Noi aici trăim cu o stigmă, e o rușine să raportezi infecții nosocomiale. Nu, nu e o rușine, e o nevoie și o responsabilitate! Fac apel către manageri să ni se alăture în acest demers prin care vrem să scoatem la lumină infecțiile, pentru a lua măsurile adecvate.”

Tudor Pop face o comparație între raportările din România și cele din state mai dezvoltate.

În Germania, în Franța, există un procent de 1 la 20, la noi sunt mai puțin de 1 la 100. Trebuie să ieșim din dulap, avem nevoie de acest exercițiu de sinceritate, nu trebuie să mai dăm vina pe manageri și pe doctori Tudor Pop, candidat USR-PLUS la Camera Deputaților

Libertatea: – Dar care este situația de fapt?

Tudor Pop: – Din discuțiile avute cu manageri de spital și medici, stăm mult mai prost, suntem cam la 1 la 10 pacienți. Repet, acestea sunt fragmente de statistici, nu avem o viziune de ansamblu, această raportare corectă ne-ar ajuta să ne dăm seama de amploarea fenomenului. Altfel ajungem la situații absurde în care să nu existe niciun caz raportat de DSP, care ne spune că, în șapte luni de zile, nu am avut nicio infecție intraspitalicească. Este incredibil!”

Legea „Stop nosocomiale”, parcurs greoi în Parlament

Deputatul Tudor Pop este inițiatorul unei legi care completează ordinul dat de guvernul Cioloș privind raportarea și gestionarea infecțiilor din spitale.

„A fost depusă în martie, la început de pandemie, pentru că anticipam situația în care am ajuns. Încurajează raportarea, prin decontarea tratamentului de către Casa de Sănătate, astfel încât managerii și șefii de secții din spitale să fie încurajați să raporteze. Legea a trecut tacit de Senat, apoi, în vară, am avut activitate redusă și în toamnă a ajuns la Cameră, unde are avize favorabile de la comisii.”, a declarat Tudor Pop.

Deputatul susține că soluția nu este ascunderea problemei sub preș, astfel încât, odată raportate infecțiile, spitalele să poată lua măsurile corecte, iar pacienții să aibă acces la sănătate oriunde s-ar afla.

„Știți ce se spune la Constanța?: Nu trebuie să mai ajungem într-o astfel de situație.”, a declarat Tudor Pop în interviul publicitar pentru Libertatea.

