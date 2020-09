Un obiectiv turistic unic în România va prinde contur, la Craiova, în următorul mandat al primarului Lia Olguța Vasilescu, fiind astfel continuată o strategie care a transformat Bănia într-o destinație atractivă.

„Ca primar, m-am concentrat mult asupra locurilor în care cetățenii își pot petrece timpul liber. Am reabilitat Parcul «Romanescu», Grădina Botanică, Centrul Istoric, am construit două stadioane și numeroase baze sportive în cartiere. Craiova are argumente pentru a atrage turiștii, iar în următorii ani va mai avea încă unul: cel mai mare parc de distracții din România și între primele 10 din Europa; un proiect inițiat deja în mandatul meu trecut și intitulat «Dracula Park», pentru care partea de documentație este deja realizată. Castelul lui Vlad, casa bântuită, casa vrăjitoarelor, roata panoramică și multe alte obiective vor pune parcul de distracții craiovean pe harta marilor parcuri europene“, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

Renume fără granițe

De ce Dracula Park? Dracula este, potrivit tuturor sondajelor realizate la nivel internațional, cel mai puternic brand al României și cel mai în măsură să asigure un număr mare de turiști străini.

Recomandări Primarul care și-a filmat fiica dezbrăcată și în genunchi, în timp ce o pedepsea: „Nu este moarte de om. Este greșit că am trimis video cuiva”

Unde? Zona în care va fi construit parcul de distracții este situată în partea de nord-vest a orașului, în vecinătatea Liceului Tehnologic „Costin D. Nenițescu“, pe terenul unde se află în prezent Parcul „Cornițoiu“. În cursul anului 2014, Primăria Municipiului Craiova a derulat lucrări în cadrul proiectului „Amenajare Canal Cornițoiu – Tronson III – Preluarea izvoarelor costiere de pe strada Pârâului“, cu scopul asanării zonei și eliminării mirosurilor neplăcute care deranjau cetățenii ce locuiau în vecinătatea acestui canal.



PARTENERI - GSP.RO Scandaluri neștiute de la Hollywood! De la perversiunile cuplului Angelina Jolie-Brad Pitt la invitația pe iacht a Pamelei Anderson

PARTENERI - PLAYTECH Trei tineri au plecat de la un restaurant fără să plătească. Ce surpriză a avut proprietarul în câteva zile

HOROSCOP Horoscop 17 septembrie 2020. Leii se pot considera un model pentru cei din jur, mai ales cei care îi cunosc bine

Telekomsport Ies la iveală detalii terifiante! Celebra balerină, dezmembrată şi dizolvată în acid sulfuric. Poliţia are un suspect