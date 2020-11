De asemenea, Guvernul PNL a cuprins în planul de dezvoltare al României și construcția de spitale noi, moderne și bine dotate, investițiile urmând să se ridice la o valoare de 6 miliarde de euro.

Criza sanitară a scos în mod tragic în evidență rezultatele neglijării de către PSD a investițiilor în sistemul sanitar și politizării numirii managementului în spitale: de la stocurile zero de medicamente și echipamente de protecție lăsate de PSD, lipsa spitalelor noi promise ori a secțiilor care să trateze cazurile cele mai grave, până la dezertarea șefilor unor DSP-uri la izbucnirea pandemiei în primăvară.



Spitalele regionale promise de PSD, finalizate până în 2024

Guvernarea liberală are în program și cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj-Napoca și Craiova pentru care – în primele șase luni de mandat – Guvernul Orban a semnat contractele de finanțare și a obținut finanțarea europeană. Aceste proiecte au fost ratate de PSD (care promisese 8 spitale regionale și un spital metropolitan până în 2020), iar finanțarea europeană era pusă în pericol.

„Deşi a venit o pandemie, cea mai mare criză sanitară a României moderne, în toţi aceşti – eu ştiu – timpi pe care i-am desfăşurat ba în spitale, ba printre bolnavi, ba printre colegii noştri care erau în prima linie şi sunt în continuare în prima linie, dar în acelaşi timp am reuşit să semnăm şi contracte pentru trei spitale regionale: Iaşi, Cluj şi Craiova. Într-un an destul de greu, într-un an în care a trebuit să ne adaptăm lună de lună la evoluţia acestei pandemii, am reuşit să încheiem şi contracte, cum ar fi spitalul din Sibiu sau spitalul din Braşov, dezvoltate pe un plan de rezilienţă sau pe un parteneriat public privat(…).Ne propunem să dezvoltăm situaţia stării de sănătate a românilor, ne propunem să dezvoltăm acea siguranţă pe care n-am avut-o, dar pe care vrem să le-o dăm românilor. În acest context, gândim o infrastructură spitalicească. Suntem în momentul în care ne gândim să construim până în 2024 aceste trei spitale regionale. Suntem în momentul în care ne gândim ca alte zece spitale să fie construite de la zero. Suntem în momentul în care dezvoltăm, extindem şi renovăm alte 25 de unităţi sanitare. Gândim o reformă în Sănătate, o reformă care trebuie să fie din temelii”, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Pe lângă reabilitarea celor 25 spitale județene, PNL își propune să modernizeze și 110 spitale orășenești, dar și 1.450 de centre medicale în mediul rural.

Reforma pleacă de la finanţarea sistemului de sănătate care să ajungă, în 2024, la 6% din PIB

Totodată, liberalii propun și creșterea finanțării publice pentru sănătate până la 6% din PIB până în 2024.

De asemenea, Guvernul PNL dorește să crescă numărul locurilor alocate diferitelor specialități la rezidențiat, astfel încât să fie asigurat necesarul de specialiști în domenii prioritare pentru păstrarea lor în țară.

„ Am început cu un examen de rezidenţiat pe care predecesorii noştri voiau să îl amâne, unde 7.000 de colegi de-ai mei au intrat în pregătire pentru specialităţi(…). Suntem în momentul în care gândim în perspectivă, în care resursa umană, inerentă în dezvoltarea sistemului medical românesc, să fie într-o continuă dezvoltare, atât prin implicarea în procesul de pregătire a unităţilor publice şi private, cât şi în dezvoltarea unui număr mai mare de specialişti care, cum aţi văzut şi dumneavoastră, este absolut necesară în această situaţie de pandemie”, a mai declarat Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.



