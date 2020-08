Liderul PLUS Sibiu, Raul Apostoiu, a explicat care sunt proiectele sale pentru unul dintre cele mai moderne orașe ale României. Este un interviu electoral publicitar, comandat de USR PLUS. Temele și întrebările sunt libere, nu au fost discutate în prealabil.

„Am 55 de ani, sunt sibian, născut în Sibiu, cu o facultate făcută la Sibiu, de profesie inginer, antreprenor de peste 20 de ani, tatăl a doi băieți de care sunt mândru. Am intrat în politică ca să fac o schimbare, am rămas impresionat de guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, iar atunci când a apărut filiala PLUS m-am înscris. Pot spune că am fost unul dintre inițiatorii ei.”



Ce îl recomandă pentru funcția de primar

Faptul că sunt antreprenor de 20 de ani în zona IT mi-a dat credința că pot să construiesc și asta mă și califică pentru funcția de primar. Ceea ce am reușit să fac în compania mea pot să transfer la primărie.



Sibiul este un oraș cultural, este un oraș frumos, un oraș istoric. Partea de cartiere mărginașe a orașului a fost neglijată, pe măsură ce te îndepărtezi de centru, lucrurile nu mai arată atât de bine. Și acest lucru nu este de dorit, pentru că ne considerăm un oraș al egalității de șanse pentru toți locuitorii. Sibiul e un oraș-magnet, atrage investiții și angajați din județele vecine. Sibiul trebuie să se dezvolte, mă refer în special la zona metropolitană.

Despre moștenirea lui Iohannis

Domnul Iohannis a făcut pași majori în dezvoltarea Sibiului, în special în zona economică, culturală. Din păcate, actualul primar în funcție a preluat o parte din ideile domnului Iohannis, dar nu le-a dus la bun sfârșit.

Evident doamna primar Astrid Fodor are susținerea președintelui, amândoi fiind membri ai Forumului Democrat German. E important însă ca aceste proiecte să fie puse în practică, dar din nefericire în acești șase ani nu s-au realizat. Am făcut și noi o analiză, probabil a fost o chestiune de voință politică. FDGR este o organizație mică, doamna Fodor a făcut un parteneriat cu PNL pentru susținerea acestor proiecte. Nu a existat probabil o coeziune politică în chestiunea zonei metropolitane. Cred că aici doamna Fodor a eșuat.

Noi nu am realizat un sondaj până la acest moment, vă vorbesc doar de o percepțlie a cetățenilor, evident primarul în funcție are șansele cele mai mari la portofoliul de primar. Dar evident că avem toți șanse. Și eu cred că avem șanse să schimbăm Sibiul. Noi spre deosebire de ceilalți am mers ca o echipă.

Doamna Fodor nu are susținerea PNL, care are un candidat propriu în acest caz.

Nu am dorit o alianță cu alt partid, nici nu ne dorim, nici nu s-a pus în discuție așa ceva, probabil fiecare partid a dorit să-și prezinte proprii candidați.

Despre proiectele pe care vrea să le facă



Problema zonei metropolitane este cel mai vehiculat obiectiv, pentru că este o necesitate a Sibiului, din punct de vedere al urbanismului și din partea de mobilitate, proiectul trenului electric. Avem mari probleme să conectăm localitățile din zona Sibiului,, mă refer în special la Șelimbăr. Totodată s-a s-a ajuns la situații neplăcute în ceea ce priveste comunicarea între investitorii imobiliari și Serviciul de urbanism, acolo unde este nevoie de digitalizarea serviciului.



În privința piețelor, e o problemă de management, unde trebuie să încercăm să promovăm mai mult producătorii locali. Cred că se pot moderniza piețele și duse la un alt nivel. De exemplu, în cartierul Valea Aurie, care este unul dintre cele mai verzi din România, nu există o piață.

Paradoxal,, Sibiul nu este în topul orașelor-verzi din România, mult sub media europeană. Aici se poate face foarte mult. Vom proiecta zone care pot fi reabilitate prin investiții europene, care să ducă la creșterea nivelului de trai a cetățenilor.

Digitalizarea este principalul pas care trebuie făcut în primăria Sibiu

Am fost principalul candidat care a venit cu această temă curajoasă, Sibiu- smart city. Evident că toată lumea vrea așa ceva, dar când vorbim despre smart city, discutăm despre o strategie de viitor, iar aici trebuie să găsim un acord al tuturor, un parteneriat între Primăria Sibiu, partea de it, universitate, mediul academic, comunitatea de afaceri. Cu siguranță sunt foarte mulți oameni, specialiști care susțin acest lucru și voi găsi susținerea acestuia.

Smart-city înseamnă și administrație inteligentă, mobilitate inteligentă. Digitalizarea este principalul pas care trebuie făcut în primăria Sibiu. Ea aduce elminarea fraudării și tentativelor de corupție.

Pentru toata proiectele pe care mi le-am propus în această campanie voi face tot ceea ce depinde de mine, evident că voi colabora și cu un adversar politic.



