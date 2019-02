Gasirea unui loc de munca se face in zilele noastre preponderent prin site-uri de acest gen, cum ar fi www.mynextjob.ro, in care putem filtra foarte simplu pozitiile dorite. Unele din acestea au si optiunea de a lucra de la domiciliu.

Acest lucru ca vine ca o solutie pentru cei ce sunt selectati pentru pozitiile din orase sau chiar tari diferite fata de cele ale persoanei in cauza si nu exista posibilitatea sau dorinta acesteia sa se mute sau sa parcurga o distanta mare fata de resedinta. Bineinteles, acest lucru este posibil doar daca, prin natura postului, se pot efectua activitatile necesare la domiciliu.

Munca de acasa este ceva la care viseaza multa lume. Mai ales daca este un job care te pasioneaza. Sa fii platit cu aceeasi suma de bani, pentru acelasi program si pentru aceeasi activitate, dar sa nu mai pierzi timp sa te deplasezi la birou, sa te poti odihni mai mult si sa ai confortul de acasa (la propriu) este ceva minunat.

Foarte multe din aceste oferte sunt locuri de munca din Bucuresti, unde sunt prezente majoritatea tipurilor de industrii.

Exista clar avantaje, insa si dezavantajele isi fac simtite prezenta.

Descopera mai departe care sunt avantajele si dezavantajele muncii de acasa.

Avantajele muncii la domiciliu

Nu mai este nevoie sa te deplasezi la birou

Acesta este primul avantaj care vine oricui in minte atunci cand se gandeste la a munci de acasa. Toata corvoada de a te trezi de dimineata devreme, a te pregati si a parcurge tot drumul pana la locul de munca in aglomeratie, ger, canicula, ploaie sau ninsoare si a cheltui bani pe transport sau combustibil pentru masina sunt lucruri deloc comode. Biroul de acasa nu cere mari pregatiri. Poti lucra, practic, imbracat in pijamale si nimeni nu o sa te traga la raspundere pentru asta. O ceasca de cafea, papucii sau sosetele pufoase si deja ai ajuns la munca. Acest lucru iti permite totodata sa dormi mai mult, nemaifiind nevoie sa te trezesti de dimineata pentru a nu intarzia la birou.

Confortul de acasa

Nimic nu poate inlocui confortul pe care il ai acasa. Acesta joaca un rol important, deoarece ai toate resursele de care ai nevoie la indemana, esti foarte familiar/a cu mediul inconjurator si te simti foarte relaxat. De asemenea, ai parte de mai multa liniste.

Mai putin stres

Stresul este boala secolului. Toata lumea este stresata, mai ales la munca, si se incearca macar minimizarea efectelor stresului daca nu chiar eliminarea acestora. Fiind acasa, deja se elimina stresul de a nu intarzia a munca. Apoi, fiind intr-un loc cunoscut, al tau, cu care esti foarte obisnuit/a, atmosfera se transforma din una posibil presanta in una calda si pasnica, ceea ce te ajuta sa te concentrezi mai mult, sa fii mai poductiv/a si care iti ofera incredere in tine.

Reduci cheltuielile

Fiind acasa, nu mai trebuie sa platesti transportul in comun, combustibilul masinii pana la locul de munca, mancare in plus si asa mai departe. Acei bani iti raman tie si ai deja totul la dispozitie. Resursele de care ai nevoie pentru a-ti desfasura activitatea trebuie asigurata de catre angajator, care se obliga sa plateasca pentru aceste necesitati.

Dezavantajele muncii la domiciliu

Comunicarea dificila

Nemaifiind in contact direct cu mediul de la birou si efectiv acolo, este mai greu sa comunici cu colegii despre anumite aspecte. Uneori, daca nu esti personal acolo, nu ti se poate arata si explica ceva concret, astfel incat totul sa fie eficient.

Existenta distragerilor

Tocmai confortul de acasa poate fi un dezavantaj daca este trecuta o limita. Nu este cazul sa se ascunda cineva dupa deget, este tentant pentru oricine sa stea in pat mai mult decat trebuie, sa se mai uite la „doar un episod' dintr-un serial sau sa se piarda in conversatii la telefon sau in social media. Asta se intampla pentru ca ideea de acasa este asociata cu relaxarea totala. Nu trebuie pierdut din vedere faptul ca, desi locul de munca este acasa, este tot un loc de munca, unde exista obligatii si program (exceptie facand freelancerii).

Plictiseala si lipsa interactiunii cu colegii

Pe cat se doreste linistea si confortul, pe atat se simte si lipsa unui colectiv cu care sa se glumeasca, care sa ajute si incurejeze. Socializarea face parte din natura umana si este chiar necesara, iar munca de acasa deconecteaza intr-un fel angajatul de restul colectivului. Chiar daca exista posibilitatea contactului sub diferite forme, nu are acelasi efect ca atunci cand totul se intampla fata in fata.

Fiecare loc de munca are avantaje si dezavantaje fara doar si poate. Facand o analiza a acestora, putem sa ne alegem mai usor locul de munca si la propriu, si la figurat.

Sursa foto: https://www.careeraddict.com/work-from-home