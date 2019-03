(Publicitate) Stiati ca ia romaneasca se poarta in intreaga lume in Ziua Sanzaienei?

„Ia” este partea principala a costumului traditional romanesc, celelalte parti se formeaza in jurul acestuia si se armonizeaza cromatic si ornamental cu acesta. Este mai mult decat o bucata de imbracaminte, este un simbol, o dovada istorica a existentei si continuitatii portului traditional romanesc.

Cea mai veche varianta a IEi a fost o bluza lunga care se asemana foarte mult cu o rochie. Urmatoarea este „Ia” (bluza cu „altita”, iar aici ne referim la ia cu broderie) si dupa aceasta urmeaza „bluza cu banda (platca)”, care a aparut sub influenta modei urbane.

La inceputul inceputurilor aceste ii erau confectionate de catre femeile din mediul rural din lenjerie sau din canepa, dupa care mult mai tarziu s-a inceput confectionarea iilor din bumbac si apoi din borangic sau din matase romaneasca.

Odata cu trecerea timpului, ia romaneasca a reusit sa atraga atentia mai multor pictori celebrii din intreaga lume, a fascinat chiar si fotografi. Unii designeri si oameni din tara, dar si din strainatate au vazut ia ca ceva special, iar designerii au introdus iile nationale romanesti in propriile colectii.

Printesa Ileana, Printesa Elena, Regina Maria sunt nume extrem de importante care fac parte personalitatile regale care purtau costumul traditional romanesc cu mandrie. Majestatea sa Regina Maria (Regina Romaniei, Printesa Edinburgh, Saxa – Coburg si Gotha) a reusit chiar sa transforme ia nationala romaneasca intr-un stil personal de moda.

„Ia” a fost si este admirata in continuare si in afara Romaniei, iar pictorul francez Henri Matisse a pictat in anul 1940 „La Blouse Roumaine”, acesta fiind inspirat de o colectie de bluze romanesti pe care le-a primit cadou de la bunul sau prieten, pictorul roman Theodor Palladi.

Tablourile lui Matisse au reprezentat mai apoi o importanta o sursa de inspiratie pentru casa de moda Yves Saint Laurent, acest brand renumit la nivel mondial integrand bluza romaneasca intr-o colectie de haute couture in anul 1981.

Jean Paul Gaultrier care reprezinta un alt nume important in industria modei, a dedicat o intreaga colectie portul traditional romanesc in anul 2006. Doi ani mai tarziu, in anul 2008, Oscar de la Renta a folosit amprente si tesaturi inspirate de tinuta populara romaneasca.

Dupa aceea, in anul 2011, renumitul Philippe Guilet a dedicat o colectie „100% couture pentru Romania, 100% moderna, 100% romaneasca, cu ajutorul unor artizani si artisti romani”.

Chiar si nume importante din industria modei din Romania, printre care Ingrid Vlasov, Valentina Vidrascu, Andra Andreescu sau Adrian Oianu au inclus elemente ale portului traditional romanesc in propriile lor colectii. Puteti citi mai multe despre ia romaneasca pe portalul SpinMag.org.

Ia nationala a devenit din ce in ce mai apreciata la nivel mondial, motiv pentru care incepand cu anul 2013, in data de 24 Iunie se sarbatoreste la nivel mondial Ziua Internationala a IEi romanesti, iar acest lucru pentru noi romanii nu poate decat sa reprezinte un motiv de mandrie.