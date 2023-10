Corepondentului CNN, Nic Robertson, a relatat, de la granița dintre Israel și Gaza, că a auzit focuri de tancuri, precum și o activitate militară „neobișnuită, intensă și susținută” în ultimele ore.

„Au fost rafale uriașe de focuri de tancuri dinspre locul în care ne aflăm”, a spus el. „Salvă după salvă de focuri de artilerie care se îndreaptă, de asemenea, spre Gaza. Au fost raportate multiple impacturi în Fâșia Gaza și în orașul Gaza”, mai spune corespondentul CNN.

Un „zid imens de fum care a intrat literalmente dinspre Gaza”, a mai relatat pentru CNN corespondentul.

Televiziunea israeliană a difuzat imagini în direct cu tiruri de rachete lansate dinspre Fâșia Gaza. Forțele de Apărare ale Israelului nu au comentat până acum creșterea activității militare sau dacă a existat o intensificare a operațiunilor care vizează Hamas.

