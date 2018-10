Marius Ancuța era unul dintre cei mai apreciaţi comentatori sportivi și nimeni nu știa să fi suferit de vreo boală gravă. Raluca Moianu a vorbit în direct la tv, despre ce s-a întâmplat în cea mai neagră perioadă din viața ei.

„Sunt bine, am un copil şi pentru el sunt bine. Eu sunt o persoană puternică. Mi-a spus înainte să plece că pleacă liniştit că ştie că sunt lângă Mara. Mario nu ar fi vrut să se ştie că este bolnav. La început i s-a spus că este norocos şi am sperat că o să fie bine. După operaţie s-a făcut o infecţie. Este complicat să dăm vina pe ceva, avem medici foarte buni, am întâlnit oameni foarte buni, dar spitalele sunt îngrozitoare. Este clar că în România este bine să fii sănătos. În luna mai a comentat meciuri, a făcut un efort extraordinar. Cred că singurul lui regret este că ne-a lăsat singure”, a spus Raluca Moianu la „Agenția Vip”.

Citește și

FOTO | Gabriela Firea ar vrea să închidă un sex shop din centrul Bucureștiului, susține consilierul general Ciprian Ciucu. Reacția proprietarei magazinului