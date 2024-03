În discursul său de trei minute, Ramona Bădescu l-a lăudat pe liderul AUR, George Simion, și a spus că a venit alături de AUR pentru a depune toată iubirea sa pentru ţară şi românii din diaspora.

„Sunt Ramona Bădescu, sunt artistă, sunt femeie, sunt – mulţumesc lui Dumnezeu – de foarte puţin timp mamă, dar în special sunt româncă. Trăiesc de 33 de ani la Roma, departe de ţară, dar întotdeauna am fost aici cu gândul, întotdeauna sângele meu a fost sânge de româncă, întotdeauna am fost mândră de originea mea şi am luptat, aşa cum am putut, aşa cum am ştiut, pentru dreptatea românilor. De multe ori au fost priviţi cu răutate, cu prejudecăţi, de multe ori am fost daţi la o parte, de multe ori am primit ameninţări de moarte”, a spus Ramona Bădescu, în cadrul evenimentului.

Artista a susţinut că liderul AUR, George Simion, le este alături românilor din diaspora şi că el „face fapte, nu cuvinte”.

„Partidul dumneavoastră, condus de un om, eu nici nu ştiu dacă este clonat sau nu, pentru că apare peste tot, este tot timpul prezent, luptă tot timpul, se luptă, un om deosebit, George Simion. Care vreau să vă spun că ne este alături, este alături românilor din diaspora şi el face fapte, nu cuvinte, ceea ce demonstrează că astăzi este în Italia. Acum nu ne mai simţim românii de categoria a doua, românii la care se vine cu mititei, cu muzică populară, cu rugăminţi înaintea alegerilor şi după care uită toţi de noi. Acum ne simţim alături, ne simţim o singură identitate. (…) Românii trebuie să se unească peste tot unde sunt români, în diaspora, în România”, a mai spus Ramona Bădescu.

Recomandări Prima reacție a companiei Gabriel Resources după ce România a câștigat procesul Roșia Montană: „O decizie profund eronată”. Măsurile pe care le ia în calcul

În finalul discursului, artista a spus că doar prin unitate se pot schimba lucrurile.

„Eu sunt aici ca să depun toată iubirea mea pentru ţară şi românii de acolo. Câteodată mă gândeam: vreau să mă întorc acasă. Nu! Eu o să rămân acolo, pentru că românii care sunt acolo au nevoie de noi, aşa că uniţi vom face România mare, România unită, România românilor de pretutindeni”, a conchis Ramona Bădescu.

Declarațiile Ramonei Bădescu pot fi urmărite mai jos, de la minutul 02:11:00.

Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia a găzduit sâmbătă lucrările Congresului Extraordinar al AUR. George Simion a lipsit de la congres, acesta transmiţând că este într-o deplasare în Italia, la o reuniune organizată de Fratelli d’Italia şi de Lega, notează Agerpres.

Urmărește-ne pe Google News