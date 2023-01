Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat că UE „nu trebuie să precupețească niciun efort” pentru a ajuta Ucraina să adere la UE, în timpul unei vizite la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și cu membri ai guvernului său.

Michel a ținut un discurs în fața parlamentului ucrainean, salutând rezistența țării în contextul invaziei Rusiei și a afirmat că „Ucraina este UE, iar UE este Ucraina”.

„Visez ca într-o zi, sper că în curând, un ucrainean să ocupe postul meu de președinte al Consiliului European, al Parlamentului European sau al Comisiei.”

I am proud that a few months ago we succeeded in convincing everyone to grant EU candidate status to Ukraine.



I am fully committed to continue working closely with you to advance this process. We must each do our part to ensure the process progresses as swiftly as possible. pic.twitter.com/ryjoPXv1Fl