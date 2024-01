Armata israeliană spune că așteaptă „decizia politică” pentru a declanșa ofensiva terestră în Fâșia Gaza. Sirene de raid aerian în mai multe orașe israeliene și rachete lansate din Liban

Președintele american Joe Biden a anunțat că a vorbit duminică cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, scrie The Guardian.

„L-am asigurat că lucrăm cu partenerii din regiune pentru a fi siguri că livrările de ajutor umanitar ajung la civilii din Gaza și pentru a împiedica extinderea conflictului”, a scris Biden, într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

I spoke with Palestinian Authority President Abbas to condemn Hamas attack on Israel and reiterate that Hamas does not stand for the Palestinian peoples right to dignity and self-determination.



I assured him that we’re working with partners in the region to ensure…