Shani Louk, tânăra germano-israeliană, care a fost răpită pe 7 octombrie de Hamas la un festival de muzică din sudul Israelului, a fost confirmată decedată de către Ministerul israelian de Externe, relatează The Guardian.

Ministerul de Externe al Israelului a precizat, într-un mesaj pe rețeaua X, fostul Twitter, că trupul tinerei a fost găsit și identificat.

„Shani, care a fost răpită de la un festival de muzică și torturată și plimbată prin Gaza de către teroriștii Hamas, a trăit orori de neînchipuit. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de prietenii și familia lui Shani în acest coșmar de neimaginat. Fie ca amintirea ei să fie o binecuvântare”, se precizează în mesajul ministerului.

