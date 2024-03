Forțele de Apărare ale Israelului au anunțat că au lovit și ucis o altă celulă teroristă din sudul Libanului, care încerca să efectueze un atac cu rachete dirijate antitanc.

De asemenea, IDF a transmis că a lovit un alt site Hezbollah din zonă, ca răspuns la atacurile repetate cu rachete asupra nordului Israelului.

IDF says it struck and killed another cell attempting to carry out an anti-tank guided missile attack from southern Lebanon. Separately, another Hezbollah site was hit in response to the repeated attacks on northern Israel. pic.twitter.com/crnAOUHM1d