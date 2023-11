LIVETEXT | Israelul anunță capturarea unui bastion Hamas după zece ore de lupte. Un oficial ONU spune că ambele părți au comis crime de război

20:00 - Acum o ora Autoritatea Palestiniană afirmă că ar putea guverna Gaza în cazul unei soluții cu două state impusă de SUA Un oficial de rang înalt al Autorității Palestiniene a declarat săptămâna trecută administrației președintelui american Joe Biden că este dispusă să își asume un rol postbelic în guvernarea Fâșiei Gaza dacă Washingtonul se va angaja în favoarea unei „soluții cu două state cu drepturi depline pentru a pune capăt conflictului israeliano-palestinian”, potrivit The New York Times, preluat de The Times of Israel. Hussein al-Sheikh, secretarul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OLP), organizație-mamă a AP, a declarat pentru sursa citată că Ramallah caută „o inițiativă americană serioasă care să forțeze Israelul să o respecte, să se angajeze în acest sens. Această administrație americană actuală este capabilă să facă acest lucru”. El spune că o astfel de soluție trebuie să includă o retragere israeliană din Cisiordania și o rezolvare a statutului Ierusalimului de Est. Al-Sheikh susține că un astfel de acord nu ar fi posibil sub conducerea premierului Benjamin Netanyahu sau a actualului său guvern.

19:02 - Acum 2 ore 15 palestinieni uciși în timpul raidurilor israeliene în Cisiordania, anunță Ministerul palestinian al Sănătății Ministerul palestinian al Sănătății a actualizat bilanțul morților în urma raidurilor efectuate de forțele israeliene în Cisiordania ocupată, scrie The Guardian. Ministerul precizează că 15 palestinieni au fost uciși și cel puțin alți 20 au fost răniți în urma unui raid al forțelor israeliene în orașul și tabăra de refugiați Jenin și în alte orașe palestiniene. Armata israeliană a anunțat că a efectuat raiduri „antiteroriste" în Jenin, dar nu a oferit alte detalii. Cel puțin 178 de palestinieni au fost uciși în Cisiordania începând din 7 octombrie, potrivit cifrelor Ministerului palestinian al Sănătății.

18:53 - Acum 2 ore Jihadul Islamic anunță că este pregătit să „elibereze doi ostatici" Jihadul Islamic este pregătit să elibereze doi ostatici israelieni, o femeie și un băiat, din motive umanitare și medicale, a afirmat un purtător de cuvânt al Brigăzilor al Quds, brațul armat al grupării, relatează Sky News și The Times of Israel. Într-un mesaj înregistrat, purtătorul de cuvânt a adăugat că inițiativa va avea loc după ce vor fi îndeplinite anumite cerințe. De altfel, gruparea a publicat două înregistrări video în care apar cei doi ostatici israelieni care sunt ținuți în Fâșia Gaza. Unul dintre clipuri arată o femeie în vârstă, iar cel de-al doilea un băiat. Presa i-a identificat pe aceștia ca fiind Hannah Katzir, o femeie în vârstă de 77 de ani, și Jacob Yagil, un băiat în vârstă de 13 ani, ambii răpiți din kibbutzul Nir Oz pe 7 octombrie. Cei doi vorbesc în ebraică, acuzându-l pe premierul Benjamin Netanyahu că a provocat situația actuală. Este pentru prima dată când Jihadul Islamic postează imagini cu ostaticii pe care îi deține. Jihadul Islamic este o grupare militantă palestiniană și un aliat al Hamas care a participat la asaltul din 7 octombrie asupra Israelului. Jihadul Islamic deține a doua cea mai mare rețea armată din Gaza după Hamas, inclusiv rachete, mortiere și rachete antitanc. Israelul estimează că gruparea a primit milioane de dolari din partea Iranului. Jihadul Islamic are sedii străine la Beirut, în Liban, și la Damasc, în Siria. Fondată în anii 1970, gruparea a jurat să distrugă Israelul și să îl înlocuiască cu un stat islamic.

18:47 - Acum 2 ore O bătaie a izbucnit la o proiecție găzduită la Los Angeles de actrița israeliană Gal Gadot La proiecția de miercuri seară a unui film documentar despre asaltul din 7 octombrie al militanților grupării islamiste Hamas asupra sudului Israelului au izbucnit lupte între mai multe grupuri propalestiniene și proisraeliene, la Los Angeles, relatează Sky News. Documentarul a fost prezentat de celebra actriță israeliană Gal Gadot, care a fost membră a Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), filmul bazându-se pe imagini filmate în timpul raidurilor Hamas. Mai multe detalii: Bătaie la Los Angeles, la proiecția unui documentar despre asaltul Hamas, prezentat de actrița Gal Gadot

18:05 - Acum 3 ore Israelul va implementa pauze de patru ore în fiecare zi, anunță Casa Albă Israelul va începe să pună în aplicare „pauze umanitare” de patru ore pe zi în nordul Fâșiei Gaza pentru a permite oamenilor să fugă, a anunțat joi Casa Albă, potrivit Sky News. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, John Kirby, a calificat mișcarea drept un pas în direcția corectă și a declarat că SUA doresc ca aceste pauze să continue atât timp cât sunt necesare. Prima pauză umanitară va fi anunțată astăzi, iar Israelul s-a angajat să anunțe fiecare fereastră cu cel puțin trei ore înainte, a precizat Kirby. America încă nu susține o încetare a focului în Fâșia Gaza în acest moment, a mai declarat reprezentantul Casei Albe. El a adăugat că SUA urmăresc să se asigure că cel puțin 150 de camioane încărcate cu ajutoare umanitare vor intra în Gaza în fiecare zi. Mai multe detalii: Israelul va implementa pauze de câte 4 ore în fiecare zi în luptele din Fâșia Gaza, anunță Casa Albă. Biden își dorește însă și mai mult

17:35 - Acum 4 ore Armata israeliană anunță că trupele sale răspund la atacuri cu mortiere, rachete și focuri de armă efectuate dinspre Liban Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că mai devreme au fost trase mai multe mortiere din Liban spre nordul Israelului, ceea ce a dus la declanșarea sirenelor de raid aerian în localitățile Shtula și Even Menahem, scrie The Times of Israel. IDF susțin că au lovit acest lansator de mortiere, precum și un al doilea lansator de rachete din sudul Libanului. בהמשך להתרעות בצפון הארץ, זוהו מספר שיגורי פצצות מרגמה משטח לבנון לעבר שטח ישראל. כוחות צה”ל תקפו את המשגר ממנו בוצע הירי.



מחבלים שיגרו מספר טילי נ”ט וירו מנשק קל לפני זמן קצר לעבר מוצב צה”ל במרחב מטולה.

כוחות צה”ל תוקפים כעת באמצעות ארטילריה וטנקים את מקורות הירי » pic.twitter.com/lGT725wqOS — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 9, 2023 De asemenea, agenți ai grupării șiite Hezbollah au tras o rachetă antitanc și au deschis focul asupra unui post al IDF în apropiere de Metula. IDF spun că răspund cu bombardamente de artilerie spre zona de unde a fost lansată racheta. Nu există informații cu privire la existența unor persoane rănite în urma atacurilor lansate dispre Liban.

17:19 - Acum 4 ore Armata israeliană afirmă că a ucis 50 de militanți Hamas în lupte de amploare purtate în apropierea spitalului al Shifa Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat joi că au ucis „aproximativ 50” de luptători Hamas după ce au efectuat raiduri în ceea ce au catalogat ca fiind „cartierul militar” al grupării palestiniene din orașul Gaza. Potrivit armatei israeliene, luptele s-au dat în apropierea spitalului al Shifa, relatează Sky News și The Times of Israel. Spitalul al Shifa – cel mai mare din Fâșia Gaza – a fost subiectul multor dezbateri, Israelul susținând că Hamas a depozitat arme sub clădire pentru a maximiza eventualele victime civile, lucru pe care gruparea militantă islamistă îl neagă. „Divizia 162 a operat în ultimele zile în centrul orașului Gaza, în zona cartierului militar al Hamas; forțele Brigăzii Givati au eliminat aproximativ 50 de teroriști”, au transmis IDF, într-o actualizare. Armata israeliană susține că, în cadrul unui atac coordonat care a implicat infanterie, tancuri, geniști, forțe speciale și forțele aeriene, trupele sale „au depus eforturi pentru a curăța zona și a neutraliza infrastructura teroristă… inclusiv o vastă rețea de tuneluri subterane”. De asemenea, IDF a precizat că a recuperat documente de informații militare aparținând Hamas. Armata israeliană a mai susținut că zona era „inima activităților de informații și operaționale” ale grupării palestienene și că aici Hamas a planificat atacurile din 7 octombrie. „Cartierul militar este format din situri teroriste strategice ale Hamas, inclusiv sediul central al serviciilor de informații și sediul central al antenelor” care monitorizează cerul, a precizat armata israeliană. IDF mai susțin că au găsit, de asemenea, o secție de poliție, birouri guvernamentale folosite de Hamas și un centru de antrenament pentru luptătorii săi. Armata israeliană a mai precizat că luptele continuă în această zonă. Un grafic publicat joi de IDF, care prezintă o hartă a prezenței Hamas în „cartierul militar” din orașul Gaza. (Sursa foto: IDF)

17:12 - Acum 4 ore O dronă a lovit o clădire din orașul israelian Eilat, anunță IDF O dronă neidentificată a lovit o clădire civilă în orașul Eilat din sudul Israelului, au anunțat joi Forțele de Apărare Israeliene (IDF), potrivit Sky News și The Guardian. Serviciile de urgență au precizat că nu s-au înregistrat răniți, ci doar pagube ușoare. „Identitatea dronei și detaliile incidentului sunt în curs de examinare”, a transmis armata israeliană, într-un comunicat. Israelul anunță de obicei dacă atacurile vin din Gaza, sugerând acum că drona ar fi putut veni din altă parte. O serie de drone au fost lansate anterior de rebelii Houthi dinspre Yemen, la sud, și de către gruparea șiită Hezbollah din Liban, la nord.

16:44 - Acum 4 ore Gallant: Unul dintre obiectivele ofensivei terestre din Gaza este de a preveni tirurile de rachete asupra orașelor israeliene Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a spus joi că unul dintre obiectivele ofensivei militare terestre din Fâșia Gaza este de a opri tirurile de rachete ale Hamas asupra orașelor israeliene, astfel încât populația să se poată întoarce la rutina zilnică, scrie The Times of Israel. „Ne aflăm într-un război prelungit, iar problema economiei civile este un factor principal în gestionarea războiului. Trebuie să rezolvăm lucrurile rapid, chiar dacă nu perfect”, a declarat Gallant în timpul unei întâlniri cu directorii generali ai ministerelor guvernamentale, cu oficiali locali și cu șeful Comandamentului Frontului Intern al armatei israeliene. „Va trebui să operăm cu o politică bugetară extinsă și să scurtăm munca administrativă îndelungată”, a mai spus el. Gallant a susținut că operațiunea terestră a IDF în Gaza „suprimă o parte semnificativă a amenințării la adresa frontului intern”. „Tirurile de rachete efectuate de Hamas în aceste zile au ca scop principal să perturbe rutina vieții”, a adăugat el. „Trebuie să ne asigurăm că cetățenii beneficiază de securitate și de posibilitatea de a avea o rutină zilnică neîntreruptă”, a precizat Gallant.

16:26 - Acum 5 ore Șefii Mossad și CIA s-au întâlnit la Doha cu premierul Qatarului în legătură cu acordul privind ostaticii din Gaza (sursă Reuters) Șefii CIA și Mossad s-au întâlnit joi la Doha cu premierul Qatarului pentru a discuta parametrii unui acord privind eliberarea ostaticilor și o pauză în luptele care se duc în Fâșia Gaza între Hamas și Israel, a declarat pentru Reuters o sursă care are informații despre această întâlnire. Rezultatul discuțiilor nu este clar. Mai multe detalii: Reuters: Șefii Mossad și CIA s-au întâlnit, la Doha, cu premierul Qatarului pentru a negocia un acord privind eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza

16:17 - Acum 5 ore Erdogan: Turcia este pregătită să acționeze ca garant pentru închieierea războiului Turcia este pregătită să acționeze în calitate de garant pentru a ajuta la rezolvarea războiului dintre Israel și Hamas, i-a spus președintele turc Recep Erdogan pmologului său iranian, Ebrahim Raisi, potrivit Sky News. Cei doi s-au întâlnit în marja unui summit al Organizației de Cooperare Economică în capitala Uzbekistanului, Tașkent, potrivit biroului dlui Erdogan. Liderul turc s-a poziționat ferm împotriva Israelului pe tot parcursul acestui conflict, catalogându-l drept „ocupant” și afirmând că Hamas nu este o organizație teroristă. Iranul este cel mai mare susținător al grupării militante Hamas – furnizând arme și instruire luptătorilor săi în anii precedenți -, deși la nivel internațional nu a existat nicio sugestie că Teheranul ar fi fost implicat direct în atacurile din 7 octombrie asupra Israelului.

16:13 - Acum 5 ore Nouă palestinieni, ucişi de armata israeliană la Jenin, în Cisiordania, anunță Ministerul palestinian al Sănătății Nouă palestinieni au fost uciși în total într-un raid al forțelor israeliene în tabăra de refugiați din Jenin, în Cisiordania ocupată, a anunțat joi Ministerul palestinian al Sănătății, potrivit Sky News. Ministerul a precizat că alte 15 persoane au fost rănite. Forțele de apărare israeliene au anunțat că au efectuat raiduri antiteroriste în zonă, dar nu au oferit alte detalii. Sky News menționează că nu poate verifica veridicitatea acestor afirmații. ONU a transmis ieri că un total de 158 de palestinieni – inclusiv 45 de copii – au fost uciși în Cisiordania începând din 7 octombrie. Hamas, care a comis atacurile din 7 octombrie, nu este la conducere în Cisiordania și nu sunt ținuți ostatici acolo.

16:00 - Acum 5 ore Nou bilanț al palestinienilor uciși în Gaza în atacurile armatei israeliene Cel puțin 10.812 palestinieni, dintre care 4.412 copii, au fost uciși în atacurile israeliene asupra Fâșiei Gaza începând din 7 octombrie, a anunțat joi Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, în cea mai recentă actualizare a sa, potrivit The Guardian.

15:36 - Acum 6 ore SUA dau asigurări că au un mecanism de comunicare cu Hamas şi îl folosesc Purtătorul de cuvânt al Consiliului de Securitate Naţională al Casei Albe, John Kirby, a dat asigurări miercuri că guvernul Statelor Unite are un mecanism de comunicare cu organizaţia islamistă palestiniană Hamas şi îl foloseşte în scopul de a obţine eliberarea ostaticilor americani, informează Agerpres preluând EFE. „Avem o modalitate de a comunica cu Hamas, o folosim”, a spus Kirby într-o conferinţă de presă, clarificând că nu este o „comunicare directă” cu Hamas, ci mai degrabă prin „aliaţi” care au ajutat Washingtonul. El a explicat că această comunicare cu gruparea islamistă are ca scop realizarea eliberării ostaticilor cu naţionalitate americană pe care Hamas îi ţine captivi şi a insistat că Washingtonul are idee câţi sunt, dar a adăugat că nu oferă mai multe detalii pentru a le proteja intimitatea. De asemenea, Kirby a reiterat că Statele Unite susţin aşa-numitele „pauze umanitare” în ofensiva israeliană din Gaza pentru a atinge obiective specifice, precum eliberarea americanilor şi a altor ostatici. Cu toate acestea, el a insistat şi asupra opoziţiei sale faţă de o încetare a focului, o poziţie la care unii democraţi din Congres încep să adere, în contextul în care numărul morţilor civili continuă să crească în Fâşia Gaza. „În mod normal, accepţi o încetare a focului când crezi că eşti aproape de sfârşit şi este timpul să negociezi”, a spus Kirby, care a susţinut că acest scenariu ar „beneficia”, „legitima” şi ar reprezenta „o victorie propagandistică” pentru Hamas. În plus, el a apreciat că o încetare a focului ar putea lăsa impresia că Hamas „are tot dreptul să rămână la putere, şi nu este deloc aşa”.

15:33 - Acum 6 ore Colonel israelian: Nu există criză umanitară în Fâşia Gaza ”Nu există criză umanitară în Fâşia Gaza”, a afirmat joi un responsabil militar israelian, recunoscând totodată ”numeroasele dificultăţi” cu care se confruntă civilii din acest teritoriu palestinian, în contextul războiului dintre Israel şi Hamas, informează AFP, potrivit Agerpres. Israelul „facilitează livrarea de ajutor umanitar”, a afirmat colonelul Moshe Tetro, responsabil pentru Gaza al organismului din cadrul Ministerului Apărării israelian ce supervizează activităţile civile în teritoriile palestiniene. „Ştim că situaţia civilă din Fâşia Gaza nu este uşoară”, a adăugat el.

15:31 - Acum 6 ore Majoritatea spitalelor din Gaza au încetat să mai funcționeze, afirmă Ministerul palestinian al Sănătății Majoritatea spitalelor din Gaza, mai exact18 din 35, au încetat să mai funcționeze, a anunțat Ministerul palestinian al Sănătății de la Ramallah (Cisoprdania), care preia cifrele din teritoriul controlat de Hamas, relatează CNN. Ministerul a adăugat că 71% din toate unitățile de îngrijire primară au fost închise din cauza avariilor sau a lipsei de combustibil, adăugând că spitalele care au rămas deschise pot oferi servicii limitate și își închid treptat secțiile. Complexul medical Al-Shifa, cel mai mare spital din Gaza, a închis șase săli de operație „din cauza insuficienței proviziilor, inclusiv a combustibilului”, scrie într-un comunicat transmis de Ministerul palestianian al Sănătății. O asistentă medicală americană care lucrează în cadrul organizației Medici fără Frontiere (Doctors Without Borders), Emily Callahan, a declarat marți pentru postul american de televiziune că în Khan Younis – orașul din Gaza în care a lucrat în mijlocul războiului și pe care l-a părăsit ulterior – erau aproximativ 35.000 de persoane strămutate care trăiau alături de ea și de echipa ei medicală. „Erau copii cu arsuri masive pe față, pe gât, pe toate membrele”, a spus Callahan, adăugând că, pe măsură ce spitalele sunt din ce în ce mai solicitate, pacienții sunt externați rapid în tabere fără acces la apă curentă. Callahan a precizat că într-o tabără erau 50.000 de persoane și patru toalete. Locuitorii taberei primeau două ore de apă la fiecare 12 ore, a adăugat ea. „Părinții își aduceau copiii la noi, spunându-ne: «vă rugăm, puteți să ne ajutați, vă rugăm, puteți să ne ajutați», iar noi nu aveam provizii”, a mai spus asistenta.

15:27 - Acum 6 ore Punctul de frontieră de la Rafah s-a redeschis, anunță MAE. Procedurile de evacuare pentru români continuă Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, a fost redeschis, anunță joi Ministerul român al Afacerilor Externe, precizând că vor continua procedurile de evacuare în cazul cetățenilor care au primit acceptul de a trece granița, „inclusiv pentru cei 51 de cetățeni români și membri de familie”. „Potrivit informațiilor din teren, punctul de trecere a frontierei Rafah a fost redeschis, fiind reluat tranzitul pentru persoane. Astfel, astăzi vor continua procedurile de evacuare pentru cetățenii statelor care primiseră, pentru data de 8 noiembrie a.c., permisiunea autorităților israeliene și egiptene de a tranzita punctul de trecere Rafah către Republica Arabă Egipt (R.A.Egipt), inclusiv pentru cei 51 de cetățeni români și membri de familie”, anunță MAE, într-un comunicat de presă. Mai multe detalii: MAE anunță că punctul de frontieră Rafah s-a redeschis și continuă procedurile de evacuare pentru românii care au primit deja permisiunea de ieșire din Gaza

15:20 - Acum 6 ore În Gaza există riscul unei epidemii iminente de tifos și holeră, avertizează organismele sanitare Organizațiile internaționale din domeniul sănătății avertizează că Fâșia Gaza este în fața unei iminente crize iminente de sănătate publică, în contextul în care întreruperea serviciilor medicale și a alimentării cu apă crește riscul apariției unor focare de boli, scrie Politico. Comitetul Internațional de Salvare (IRC) a avertizat joi cu privire la răspândirea inevitabilă a bolilor transmise prin apă, precum holera și tifosul, cauzate de sursele de apă contaminate și de lipsa de salubritate. În prezent, 95% din populația din Gaza nu are acces la apă potabilă, în timp ce 64% din unitățile sanitare primare s-au închis, avertizează IRC, în timp ce Israelul continuă să-și desfășoare campania de bombardamente letale. „Condițiile pentru răspândirea bolilor transmisibile și a celor transmise prin apă – boli care afectează negativ copiii și duc la decese ce pot fi prevenite – sunt complete”, a declarat Bob Kitchen, vicepreședintele IRC pentru situații de urgență. Mai multe detalii: În Fâșia Gaza există riscul unei epidemii iminente de tifos și holeră, avertizează organismele sanitare, în timp ce majoritatea spitalelor s-au închis

14:58 - Acum 6 ore Armata israeliană spune că o rachetă antitanc a fost trasă din Liban, iar trupele sale au lovit două celule Hezbollah Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că au lovit două celule de rachete ghidate antitanc ale Hezbollah în sudul Libanului, relatează The Times of Israel. Potrivit IDF, agenți Hezbollah au deschis focul asupra unei drone a armatei israeliene deasupra zonei Muntelui Dov, în cursul zilei de joi, iar, ca răspuns, o altă aeronavă a lovit sursa focului și artileria a bombardat zona. בשעות האחרונות כוחות צה״ל זיהו ותקפו שתי חוליות נ״ט שזוהו בשטח לבנון, במרחב בירנית ובמרחב יפתח.



מחבלים ירו לפני זמן קצר לעבר כלי טיס בלתי מאויש של צה”ל במרחב הר דב. כלי טיס של צה״ל תקף את מקור הירי וכוחות צה״ל תקפו בארטילריה » pic.twitter.com/ottHlfDTLx — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023 Separat, IDF anunță că o rachetă antitanc a fost trasă din sudul Libanului asupra bazei Mitzpe Adi, Israelul răspunzând cu bombardamente de artilerie. „În plus, forțele IDF au atacat aseară o celulă teroristă din apropierea graniței din zona Rosh Hankara”, mai precizează armata israeliană.

13:37 - Acum 8 ore Vicepremierul Belgiei vrea sancțiuni împotriva Israelului pentru atacurile asupra Fâșiei Gaza Vicepremierul belgian Petra De Sutter a solicitat guvernului să adopte un set de sancțiuni împotriva Israelului, precum și să ancheteze atacurile asupra taberelor de refugiați și spitalelor din Fâșia Gaza, relatează The Guardian, care citează ziarul flamand de limbă olandeză Nieuwsblad. „Este timpul pentru sancțiuni împotriva Israelului. Ploaia de bombe este inumană. Este clar că Israelului nu-i pasă de cererile internaționale de încetare a focului”, a declarat Petra De Sutter pentru publicația citată. Totodată, politiciana belgiană a propus ca Uniunea Europeană să suspende cordul de asociere cu Israelul, menit să îmbunătățească legăturile economice și politice dintre cele două părți, să fie impusă o interdicție de import pentru produsele din teritoriile palestiniene ocupate și să li se interzică intrarea în UE coloniștilor violenți, politicienilor și soldaților responsabili de crime de război. Petra De Sutter a sugerat și ca țara sa să crească finanțarea pentru Curtea Penală Internațională de la Haga astfel încât instanța să investigheze atentatele cu bombă. „Aceasta este o organizație teroristă. Terorismul costă bani și trebuie să existe sancțiuni pentru companiile și persoanele care furnizează bani Hamas”, a mai spus vicepremierul Belgiei.

13:26 - Acum 8 ore Hamas susține că a distrus vehicule și un buldozer ale Israelului Brigăzile Al-Qassam, aripa militară a Hamas, anunță că au distrus trei vehicule israeliene și un buldozer în apropierea taberei Al-Shati, cunoscută și sub numele de tabăra Beach, și alte două tancuri în zona orașului Gaza, relatează BBC. De asemenea, Brigăzile Al-Quds, din cadrul grupării palestiniene Jihadul Islamic, anunță că au bombardat vehicule israeliene în complexul Ansar din orașul Gaza și că au lansat rachete asupra orașului israelian Așdod, unde s-au auzit sirenele de raid aerian. BBC subliniază că nu poate verifica imediat majoritatea afirmațiilor de pe câmpul de luptă.

13:20 - Acum 8 ore ONU nu poate participa la împingerea palestinienilor în sudul Fâșiei Gaza, spune șeful serviciului umanitar al organizației Șeful ONU pentru ajutor umanitar, Martin Griffiths, a declarat joi, la începutul conferinței umanitare de la Paris privind situația din Fâșia Gaza, că organizația internațională nu trebuie să contribuie la împingerea palestinienilor să-și părăsească locuințele din nord și să se îndrepte către sudul enclavei, relatează The Guardian. „Organizația Națiunilor Unite nu poate fi parte a unei propuneri unilaterale de a împinge palestinienii în așa-numitele zone sigure”, a declarat Griffiths, în contextul în care Israelul îi îndeamnă pe civilii din Gaza să plece spre sudul teritoriului. Prezentă la aceeași conferință, șefa organizației Medici fără frontiere, Isabelle Defourny, a afirmat că așa-numitele zone sigure din sudul Fâșiei Gaza sunt „zone false”, adăugând că aproximativ 30% dintre cei uciși în Gaza se află în sud.

13:07 - Acum 8 ore AP: Negocieri pentru un armistițiu umanitar de trei zile în Fâșia Gaza Sunt în desfășurare negocieri pentru obținerea unei încetări umanitare a focului pentru trei zile în schimbul eliberării a peste zece ostatici deținuți de Hamas, au declarat pentru Associated Press doi oficiali egipteni, un oficial din partea ONU și un diplomat occidental, sub protecția anonimatului. Negocierile sunt intermediate de Qatar, Egipt și Statele Unite, precizează sursele citate. Un eventual acord ar face posibilă intrarea mai multor ajutoare umanitare în Fâșia Gaza, inclusiv cantități limitate de combustibil, mai spun oficialii citați. Mai multe detalii: Negocieri în desfășurare pentru un armistițiu umanitar de trei zile în Gaza – Associated Press

12:39 - Acum 8 ore Emmanuel Macron: Trebuie să existe foarte repede o pauză umanitară în Gaza Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că, foarte rapid, trebuie să existe o pauză umanitară în Gaza și că țările trebuie să lucreze pentru a se ajunge la o încetare a focului, relatează Haaretz șu France 24. „Civilii trebuie să fie protejați, acest lucru este indispensabil și nenegociabil și este o necesitate imediată”, a spus Emmanuel Macron la începutul conferinței umanitare privind situația din Fâșia Gaza, organizată la Paris. De asemenea, liderul francez a afirmat că Israelul are dreptul de a se apăra, dar că are și „înalta responsabilitate de a respecta legea” în răspunsul la atacul Hamas din 7 octombrie. Mai multe detalii: Protecția civililor „nu este negociabilă”, spune Macron la conferința de la Paris privind Fâșia Gaza, unde a cerut o încetare umanitară a focului

12:33 - Acum 9 ore Autoritatea Palestiniană: Cinci palestinieni au fost uciși în noi confruntări în Cisiordania Ministerul Sănătății al Autorității Palestiniene anunță că cinci palestinieni au fost uciși și șase răniți în noi confruntări cu Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) în tabăra de refugiați Jenin din Cisiordania, relatează The Times of Israel. Anterior, Autoritatea Palestiniană anunțase că doi palestinieni au fost uciși în Cisiordania. IDF a precizat că noaptea trecută a acționat în tabăra de refugiați din Jenin cu buldozere blindate.

12:23 - Acum 9 ore Armata israeliană anunță că a ucis un comandant regional Hamas responsabil pentru atacurile cu rachete antitanc Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) afirmă că au ucis un comandant de rang înalt al Hamas, Ibrahim Abu-Maghsib, responsabil de operațiunile cu rachete antitanc ghidate ale grupării teroriste, relatează The Times of Israel. IDF precizează, într-un comunicat comun cu agenția de securitate Shin Bet, că Ibrahim Abu-Maghsib era șeful dispozitivului de operațiuni cu rachete antitanc ghidate al Hamas în așa-numita brigadă din taberele centrale. „Ca parte a poziției sale, el a dirijat și a efectuat numeroase lansări de rachete antitanc îndreptate împotriva civililor israelieni și a soldaților FDI”, se menționează în comunicat. צה״ל בהכוונה מודיענית של שב”כ ואמ”ן, חיסל את המחבל איבראהים אבו-מע׳ציב, ראש מערך טילי הנ”ט של חטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור חמאס באמצעות מטוס קרב. במסגרת תפקידו הכווין והוציא לפועל פיגועי נ״ט רבים לעבר אזרחי ישראל וכוחות צה״ל » pic.twitter.com/65rlKkYuMi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023

12:15 - Acum 9 ore Punctul de frontieră Rafah este închis joi dimineață Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, este închis joi dimineață, relatează BBC, care precizează că Hamas vrea ca mai mulți răniți să poată ieși din Gaza înainte ca alți cetățeni străini să fie lăsați să plece. Punctul Rafah a fost închis din cauza unui „incident de securitate” nespecificat, au anunțat miercuri Statele Unite, citat de Sky News. Prin punctul de frontieră au intrat camioane cu ajutoare umanitare în enclavă, începând din 21 octombrie, iar din 1 noiembrie a fost permisă trecerea, în Egipt, a unui număr limitat de cetățeni străini și palestinieni răniți.

11:15 - Acum 10 ore Israelul deschide din nou culoarul umanitar din nord către sudul Fâșiei Gaza Armata israeliană a anunțat că drumul de evacuare a civililor din nordul enclavei este deschis joi între orele locale 10 și 16 (aceleași ore în România – n.r.), relatează The Guardian și The Times of Israel. În zilele precedente, coridorul a fost deschis doar câte patru ore. Ruta deschisă pentru evacuare este strada Salah-al-Din, a precizat purtătorul de cuvânt în limba arabă al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF), locotenent-colonelul Avichay Adraee, într-o postare pe rețeaua X, fostul Twitter. Oficialul a precizat că în cursul zilei de miercuri aproximativ 50.000 de locuitori din Gaza au parcurs ruta îndreptându-se către sudul Fâșiei. „Nu ascultați ceea ce spun unii lideri Hamas din hotelurile lor din străinătate sau din locurile subterane pe care le-au amenajat pentru ei și pentru membrii familiilor lor. Pentru siguranța voastră, profitați de (deschiderea de la Salah a-Din) pentru a vă deplasa spre sud, dincolo de Wadi Gaza”, a transmis purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. „Zona de nord a Fâșiei Gaza este considerată o zonă de luptă acerbă și timpul se scurge pentru a o evacua”, a avertizat oficialul.

10:47 - Acum 10 ore Oficiali din peste 50 de țări sunt așteptați, la Paris, la o conferință pe tema ajutorului umanitar pentru Fâșia Gaza Oficiali din țările occidentale și arabe, din cadrul ONU și din organizații neguvernamentale se reunesc joi la Paris pentru o conferință privind modul în care se poate oferi ajutor civililor din Fâșia Gaza în contextul războiului dintre Israel și Hamas, relatează France 24. La conferință sunt așteptați reprezentanți ai mai multor state europene, ai Statelor Unite, precum și ai puterilor regionale ca Iordania, Egipt și țările din Golf, a transmis președinția franceză. De asemenea, va fi prezent la discuții și prim-ministrul palestinian Mohammad Shtayyeh. Autoritățile isareliene, în schimb, nu vor participa la reuniune. Președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut stabilirea unei încetări umanitare a focului, vrea ca la conferință să se discute despre nevoile tot mai mari ale Fâșiei Gaza referitoare la alimente, apă, materiale sanitare, electricitate și combustibil. Este de așteptat ca șeful agenției ONU pentru refugiații palestinieni și președintele Comitetului Internațional al Crucii Roșii să ofere detalii despre nevoile urgente din Fâșia Gaza. De la începutul războiului, peste 1,5 milioane de persoane, adică aproximativ 70 % din populația din Fâșia Gaza, și-au părăsit casele, iar pentru a răspunde la criză este nevoie de aproximativ 1,2 miliarde de dolari, conform estimărilor ONU.

10:37 - Acum 11 ore Forțele israeliene spun că au descoperit o instalație de producție de arme într-o clădire rezidențială din nordul Fâșiei Gaza Armata israeliană anunță că a descoperit o instalație a Hamas destinată fabricării de arme și drone, în interiorul unei clădiri rezidențiale din cartierul Sheikh Radwan din nordul Fâșiei Gaza, relatează publicația israeliană Haaretz. În locul care se află într-o clădire cu rezidenți civili au fost găsite dispozitive și materiale explozive și dispozitive de informații Hamas, mai precizează Forțelel de Apărare ale Israelului. „În clădire se pot vedea camere de zi și camere pentru copii lângă locul de depozitare unde au fost găsite dispozitive explozive, explozibili și planuri operaționale ale organizației teroriste Hamas”, precizează, într-o postare pe rețeaua X Forțele de Apărare ale Israelului. בבניין בלב שכונת המגורים ‘שיח רדואן’ בצפון רצועת עזה ובסמוך לבתי ספר, איתרו לוחמי צה״ל אתר לייצור ואיחסון כלי טייס מאוישים מרחוק ואמל״ח של ארגון הטרור חמאס » pic.twitter.com/XunsYrYb4s — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023

10:31 - Acum 11 ore Doi palestinieni au fost uciși în confruntările din Cisiordania cu trupele israeliene, afirmă Autoritatea Palestiniană Ministerul Sănătății din cadrul Autorității Palestiniene anunță că doi palestinieni au fost uciși în confruntările cu armata israeliană în orașul Beit Fajjar din Cisiordania, în apropiere de Betleem, și în Dura, în apropiere de Hebron, relatează The Times of Israel. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) nu comentează aceste confruntări, dar afirmă că, în cursul nopții, trupele lor au operat în tabăra de refugiați din Jenin cu buldozere blindate D9, descoperind și distrugând zeci de bombe improvizate care erau ascunse în zonă. IDF precizează că trupele s-au confruntat cu bărbați înarmați în Jenin, iar armata a lansat un atac cu dronă împotriva unui grup de palestinieni înarmați care trăgeau asupra forțelor israeliene. De asemenea, armata israeliană menționează că, începând 7 octombrie, de cînd se află în război cu Hamas, au fost arestați aproximativ 1.430 de palestinieni căutați în Cisiordania, dintre care peste 900 afiliați la Hamas.

10:24 - Acum 11 ore Alerte aeriene în orașul israelian Așdod Sirenele de alertă aeriană răsună în orașul de coastă Așdod, aflat la nord de Fâșia Gaza, relatază joi dimineață The Times of Israel, care precizează că este pentru prima dată în aproximativ 36 de ore când rachetele au fost îndreptate spre comunități situate dincolo de zona de frontieră cu Gaza. Nu există informații imediate cu privire la eventuale victime sau pagube materiale.

09:31 - Acum 12 ore Israelul anunță capturarea unui bastion al Hamas după zece ore de lupte Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) anunță joi dimineață că trupele Brigăzii de Infanterie Nahal au capturat un bastion al Hamas, cunoscut sub numele de avanpostul 17, în vestul Jabalia, după zece ore de lupte, relatează The Times of Israel. Armata israeliană precizează că soldații săi au luptat cu agenți ai Hamas și ai Jihadului Islamic care se aflau atât „la suprafață, cât și într-un traseu subteran din zonă”. Zeci de teroriști au fost uciși în timpul luptelor, mai anunță IDF, adăugând și că trupele au localizat numeroase arme și au descoperit puțuri de tunel, inclusiv unul aflat lângă o grădiniță care ducea la un „traseu subteran extins”. De asemenea, IDF afirmă că Forțele Aeriene au lansat lovituri împotriva a sute de ținte din Fâșia Gaza în cursul zilei trecute. הלוחמים השלימו את ההשתלטות על המוצב לאחר 10 שעות לחימה במהלכן חיסלו מחבלים, תפסו אמצעי לחימה רבים, חשפו פירי מנהרות טרור לרבות פיר שנמצא סמוך לגן ילדים ומוביל לתוואי תת-קרקעי נרחב» pic.twitter.com/pagrbpUdaU — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 9, 2023

09:22 - Acum 12 ore Israelul anunță că a pierdut încă un soldat în ofensiva terestră din Fâșia Gaza Forțele de Apărare israeliene (IDF) anunță că sergentul-major Eliahou Benjamin Elmakayes, soldat al Batalionului 8219 al Corpului de geniu de luptă, a fost ucis miercuri în timpul luptelor din centrul Fâșiei Gaza, relatază The Times of Israel. Soldatul avea 29 de ani și este al 34-lea ucis în ofensiva terestră a Israelului în Gaza. De la începutul războiului cu Hamas, armata israeliană a pierdut, în total, 352 de militari. De asemenea, un ofițer, un ofițer rezervist și doi soldați au fost grav răniți în confruntări separate de miercuri în Gaza, mai precizează IDF.

09:17 - Acum 12 ore Cel puțin 19 oameni au murit într-un atac din tabăra de refugiați Jabalia, anunță Ministerul Sănătății din Gaza Atacul a avut loc miercuri asupra unei case aflată lângă un spital din tabăra de refugiaţi Jabalia din nordul Gaza, a anunțat Ministerul Sănătății controlat de Hamas, relatează The Guardian, citat de News.ro. Autoritățile din Gaza acuză că a fost vorba despre un raid aerian israelian, în timp ce Isarelul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la atac. Dacă lovitura se confirmă, ar fi al treilea atac asupra celei mai mari tabere de refugiați din Gaza într-o săptămână, precizează The Guardian.

08:16 - Acum 13 ore O livrare de ajutoare a ajuns la spitalul Shifa din orașul Gaza, anunță ONU O livrare de provizii medicale de urgență și medicamente a ajuns la spitalul Al-Shifa din nordul Fâșiei Gaza, a anunțat ONU, subliniind că este nevoie de mult mai multe provizii, relatează The Times of Israel. Într-o declarație comună, șeful agenției ONU care sprijină refugiații palestinieni (UNRWA) și cel al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) au declarat că ajutorul a ajuns la cel mai mare spital din Gaza „în ciuda riscurilor uriașe la care sunt supuși personalul și partenerii noștri din domeniul sănătății din cauza bombardamentelor neîncetate”. Aceasta a fost a doua livrare de provizii care a ajuns la spitalul din orașul Gaza de când a început războiul dintre Israel și Hamas, au spus șeful UNRWA, Philippe Lazzarini, și Tedros Adhanom Ghebreyesus, șeful OMS. „Deși sunt binevenite, cantitățile pe care le-am livrat sunt departe de a fi suficiente pentru a răspunde nevoilor imense din Fâșia Gaza”, afirmă în declarație reprezentanții celor două organizații, precizând că în spitale condițiile sunt „dezastruoase”, cu „aproape doi pacienți pentru fiecare pat”, în timp ce „numărul răniților crește de la o oră la alta”. Medicii sunt forțați să trateze răniții și bolnavii pe coridoare, pe podea și în aer liber, „în timp ce pacienții suferă dureri imense și inutile, pentru că medicamentele și anestezicele se termină”, se mai menționează în declarație. În acest context, Lazzarini și Tedros fac apel pentru livrări de combustibil către agențiile umanitare din Gaza, avertizând că „fără combustibil, spitalele și alte facilități esențiale, cum ar fi uzinele de desalinizare și brutăriile, nu pot funcționa, iar din această cauză mai mulți oameni vor muri, cu siguranță”.

08:06 - Acum 13 ore Un lider Hezbollah avertizează asupra riscului extinderii războiului în regiune dacă bombardamentele din Gaza vor continua Comandantul secund al Hezbollah, șeicul Naim Qassem, a declarat pentru BBC că loviturile Israelului asupra civililor din Gaza riscă să provoace un război mai amplu în Orientul Mijlociu. Liderul Hezbollah a vorbit despre „evoluții foarte serioase și foarte periculoase” care „ar putea avea loc în regiune și nimeni nu ar putea opri repercusiunile”. „Pericolul este real pentru că Israelul își intensifică agresiunea împotriva civililor și ucide tot mai multe femei și copii. Este posibil ca acest lucru să continue și să crească, fără a aduce un pericol real în regiune? Eu cred că nu”, a spus Naim Qassem, subliniind că orice escaladare ar fi legată de acțiunile Israelului. Susținută de Iran, gruparea islamistă șiită Hezbollah, considerată drept organizație teroristă de către Marea Britanie, SUA și Liga Arabă, este cea mai mare forță politică și militară din Liban.

07:24 - Acum 14 ore Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului spune că atât Israelul, cât și Hamas au comis crime de război Volker Türk, Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a declarat că ambele părți implicate în conflict au comis crime de război în ultima lună, relatează CNN. „Atrocitățile comise de grupările armate palestiniene la 7 octombrie au fost odioase, brutale și șocante, au fost crime de război – la fel ca și continuarea luării de ostatici”, a spus Türk. „Pedeapsa colectivă aplicată de Israel civililor palestinieni reprezintă, de asemenea, o crimă de război, la fel ca și evacuarea forțată ilegală a civililor”, a adăugat oficialul ONU, după ce a vizitat punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Fâșia Gaza și Egipt, pe care l-a numit un colac de salvare simbolic pentru cele 2,3 milioane de persoane din Gaza. „Linia de salvare a fost subțiată în mod nedrept și scandalos”, a mai declarat Volker Türk, cerând ca mai mult ajutor umanitar să fie livrat în Fâșia Gaza. Totodată, oficialul a făcut apel la o încetare focului pe baza a trei imperative privind drepturile omului: livrarea de ajutoare în Gaza, eliberarea ostaticilor de către Hamas și punerea în aplicare a „unui sfârșit durabil al ocupației, bazat pe drepturile palestinienilor și israelienilor la autodeterminare și pe interesele lor legitime de securitate”. Într-un răspuns la acuzațiile privind comiterea de crime de război, armata israeliană a transmis că loviturile sale „asupra țintelor militare sunt supuse dispozițiilor relevante ale dreptului internațional, inclusiv luarea de măsuri de precauție fezabile și după o evaluare a faptului că daunele accidentale preconizate asupra civililor și proprietăților civile nu sunt excesive în raport cu avantajul militar preconizat în urma atacului”.

08 nov. - Acum 22 ore Armata israeliană anunţă că avioanele sale de luptă au lovit locații Hebzollah din Liban ca răspuns la atacurile cu rachete Forțele de Apărare ale Israelului afirmă că avioanele de vânătoare au lovit mai multe ţinte Hezbollah din sudul Libanului ca răspuns la recentele atacuri cu rachete, notează The Times of Israel. Printre locațiile vizate se numără mai multe posturi Hezbollah și locații care adăpostesc „bunuri tehnologice”. De asemenea, armata israeliană spune că a lovit o celulă din sudul Libanului care se pregătea să efectueze un atac în apropierea taberei Biranit.

08 nov. - Acum 23 ore Rebelii houthi din Yemen au doborât o dronă americană, confirmă un oficial american O dronă americană a fost doborâtă astăzi de rebelii houthi din Yemen, potrivit brațului militar al grupului susținut de Iran și unui înalt oficial militar american, relatează The Times of Israel. Rebelii din Yemen au declarat că a fost vorba despre o dronă MQ-9 Reaper care se afla în spațiul aerian yemenit și a fost doborâtă de apărarea aeriană. Înaltul oficial militar american, care a vorbit sub rezerva anonimatului, spune că armata încă analizează episodul, inclusiv dacă drona se afla în spațiul aerian internațional sau deasupra Yemenului. Rebelii din Yemen susțin că au tras cel puțin patru loturi de drone și rachete spre sudul Israelului începând cu 7 octombrie. Gruparea controlează capitala și o mare parte din nordul și vestul Yemenului.

08 nov. - Acum 24 ore Armata israeliană: Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fâşiei Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat că Hamas a pierdut controlul asupra nordului Gazei, transmite Sky News. FDI a declarat anterior că forțele sale terestre au împărțit Gaza în două, declarând că acum există Gaza de nord și Gaza de sud. Armata israeliană a ordonat civililor aflați la nord de linia Wadi Gaza să se evacueze la sud de aceasta. „Am văzut că 50.000 de locuitori din Gaza s-au mutat din nordul Fâșiei Gaza spre sud. Ei se deplasează pentru că înțeleg că Hamas a pierdut controlul în nord”, a declarat contraamiralul Daniel Hagari. „Hamas a pierdut controlul și continuă să piardă controlul în nord”.

08 nov. - Ieri Punctul de trecere Rafah închis din cauza unui incident de „securitate” Punctul de trecere a frontierei Rafah în Gaza a fost închis din cauza unui „incident de securitate” nespecificat, anunţă SUA, potrivit Sky News. Purtătorul de cuvânt adjunct al Departamentului de Stat, Vedant Patel, a declarat că SUA se așteaptă ca punctul de trecere să fie redeschis la „intervale regulate”, astfel încât ajutoarele să poată intra și cetățenii străini să poată pleca. La începutul acestei după-amiezi, șeful ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a declarat că ajutorul care ajunge în Gaza este „un firicel și cu o acoperire geografică extrem de limitată”. Cel puțin 500 de persoane au trecut ieri în Egipt prin Rafah, potrivit unor surse de securitate egiptene.