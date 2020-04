De Mirela Petre,

Realizatorul emisiunii Morning Glory de la Rock FM a dat și câteva exemple de mâncăruri de gătit în această perioadă, muzică și obiceiuri bune pentru echilibru.

”Misecuviniștii” și ce-ar putea ei învăța

„Mi se pare că suntem misecuviniști”, spune Răzvan Exarhu despre cum arăta lumea înainte să intrăm în situația de urgență cauzată de pandemia Covid-19.

Din această perioadă de izolare, când mulți români stau acasă, jurnalistul de radio crede că s-ar putea să ieșim, ca specie, un pic mai puțin aroganți, adică fără acel comportament care spune că avem senzația că ni se cuvine totul.

Iar dintre lecțiile pe care le putem învăța, deși spune că nu crede într-o revoluție morală, Exarhu se gândește la risipa alimentară, mai exact, la obiceiul nostru de a ieși din supermarketuri cu coșurile pline ochi. Poate că, odată cu experiența pandemiei, vom învăța că nu ne trebuie, de fapt, atât de mult lucruri.

Obiceiurile de dinainte



De la gazda matinalului Rock FM, sfaturi despre ce mâncăruri să mai gătim în această perioadă (spoiler: se va frământa mult), ce muzică să mai ascultăm și ce obiceiuri să integrăm în viețile noastre ca să ne păstrăm optimismul și echilibrul emoțional și psihic.

Răzvan Exarhu

Cum să facem să nu ne pierdem mințile în perioada asta de izolare, stare de urgență și breaking news continuu?

Soluția mea ar fi să muncești, să faci ceva. Cred că e vital să ai un program și să nu lâncezești, să nu-ți părăsești obișnuințele sau să-ți creezi altele și, în orice caz, să mimezi viața reală.

Dacă aveai un job într-un anumit interval orar, ar fi bine să-l respecți și să muncești atunci, și partea cealaltă de timp să o lași și pentru tine. Să redescoperi chestiile care te echilibrează, în cazul în care te duci în angoase sau în anxietate, e bine să redescoperi lucrurile care-ți fac bine la căpuț.

Care sunt alea? Ce ne poate echilibra?

Depinde la ce reacționezi, că sigur toți am avut și o să mai avem mult timp de-acum înainte reacții anxioase la ce se întâmplă și cred că de la respirație și yoga, până la croșetat, gătit și alte lucruri care-ți fac bine și care te liniștesc, orice este admis. Gimnastică. În general, o susținere și pentru minte, și pentru corp, care n-ar trebui să se despartă.

Cred că ar trebui să-ți oferi câte ceva din fiecare din modurile astea de a te liniști și de a nu te gândi foarte mult la izolare.

Exercițiu pentru cap



Și dintre toate astea, tu ce faci pentru tine? Care sunt cele trei lucruri pe care le faci neapărat într-o zi?

Mă duc la radio și mă bucur foarte mult că mă duc la radio.

De ce?

Îmi face și mie bine, că altfel aș rămâne cu foarte multe întrebări și, probabil, și nevorbit, chiar dacă vorbesc singur, mă rog, mai am un partener acum, din toată echipa am rămas doi în studio. Și cred că e important și pentru ceilalți să le oferi un confort. În sensul că una dintre obișnuințele lor, așa cum oamenii preferă să-și beau cafeaua de la nu-știu-ce coffee shop, cred că e important să vezi că emisiunea din care ascultai un pic în drum spre birou e tot acolo și-și vede de treabă. Și cred că e o mângâiere pentru mulți oameni care nu reușesc să găsească în momentul ăsta foarte multe repere din lumea de dinainte de molimă.

Pe urmă, e un exercițiu bun pentru cap, pentru că trebuie să ieși dintr-o stare în care e toată lumea și trebuie să le transmiți celorlalți energie. Asta te face și pe tine să ajungi într-o stare în care să conștientizezi că, de fapt, mare lucru nu e de făcut.

Al doilea lucru pe care-l fac pentru mine e că nu mă mai uit la știri, decât o dată pe zi, atunci când ne-apucăm să facem sumarul pentru emisiune. Am descoperit această igienă care mi se pare importantă. Sigur că mai primesc notificări de la niște aplicații, dar în rest să mă uit, să număr infectații, decedații și toate chestiile astea mi se pare mai mult decât toxic. Și oricum nu ne aduce nimic. Nu cred că se despart zilele așa. Nu poți să faci o diferență.

Și, trei, am început să gătesc din nou. Cred că am petrecut aproape o zi gătind. Am gătit până noaptea târziu. Aveam și acest proiect, cu această ocazie, să-mi golesc definitiv frigiderul și să-l curăț. Gătitul îmi dă o disciplină mentală și mă face să fiu iarăși în contact cu mine. E un lucru care mă reprezintă, pe care-l fac ușor și cu plăcere și mă și adună, că altfel aș sta prăbușit pe diverse suprafețe orizontale, canapele și paturi, și nu cred că-i bine.

Pâinea cea de toate zilele și mâncăruri cu timpi lungi de coacere și muzică soul

Că veni vorba de gătit, că tot stăm toți în bucătărie, ce crezi că ar trebui să gătim, inclusiv dacă n-am mai gătit până acum sau dacă suntem sătui de atâta gătit?

Am văzut că, practic, toată lumea urmează destinul fostului corporatist care a avut burnout (epuizare) și s-a gândit să înceapă o carieră în baking (copt), pentru că așa sfârșesc majoritatea corporatistelor, descoperă că maiaua este viața lor, că maiau o șansă.

Răzvan Exarhu

Cred că (să faci) pâine îți aduce o foarte mare satisfacție, o dată că e o treabă destul de lungă și te obligă să gândești, să măsori, să fii atent la tot procesul ăsta. Și partea de lucru cu mâinile mi se pare foarte importantă, partea senzorială, să spunem, a gătitului, care la frământare capătă o cu totul altă încărcătură, mai tandră.

Cred că gătitul la cuptor e viitorul celor care stau acasă.

Și în afară de pâine, ce ai mai face la cuptor?

Aș face mâncărici care au timpi lungi, tocănițe, tot felul de mâncărici pe care să le ai apoi la dispoziție mai mult timp. Pizza, foarte mult aș face.

De bine, de rău, poți să ajungi la piață să-ți mai cumperi verdeață. Adică pare că lumea uită că e primăvară, că totuși, ai văzut, natura e superbă și la Cernobîl, și e superbă în continuare și pe-aici. N-ar fi motive de îngrijorare, covizii n-au atacat nici urzicile și nici ștevia, nici loboda.

Cred că putem să trăim relativ normal, mai ales că este post. N-ar fi o problemă să gândim în spiritul postului și să practicăm abstinența, reculegerea. Se potrivește foarte bine. Dacă aș fi lucrat la Patriarhie, aș fi scos, pe PR, ceva bun din toată povestea asta.

Oamenii pot să respecte în continuare sezonul și să nu se bazeze doar pe tonele de făină și ulei pe care le-au târât în vizuină și să încerce să folosească mai multe legume.

Ce muzică merge cu zilele astea când stăm câte 10 ore în bucătărie și gătim?

Aș asculta soul, aș asculta muzică din anii 60-70, Aretha Franklin, multă muzică de când lumea era mai puțin tehnologizată și folosea sufletul. E o muzică foarte caldă, e și tonică — îți vine să și dansezi. Aș asculta soul, funk, rock and roll, partea asta voioasă și foarte umană.

Comunitatea, comuniunea și echilibrul

Apropo de voioșie, care crezi că e partea plină a paharului în care ne aflăm acum?

Partea plină a paharului este că poți să descoperi că, de fapt, nu ai nevoie de atâtea lucruri. Nu știu dacă e un exercițiu din care omenirea o să-și mai amintească ceva, peste trei luni când se va termina (pandemia). Dar, cu siguranță, mulți dintre noi vor înțelege în ce măsură contează și comunitatea, și comuniunea, contează și echilibrul între ce ai nevoie și ce aduni. S-a pierdut demult echilibrul aici.

Adică suntem prea materialiști?

Nu suntem materialiști. Suntem disperați. Mi se pare că suntem misecuviniști. Avem senzația că ni se cuvine foarte mult și putem să trăim izolați în nevoia asta de acumulare și de validare. S-ar putea să mai dispară un pic din aroganța speciei. Atunci când vezi că degeaba le ai pe toate pentru că nu pot să le mai vadă fraierii și nici tu nu ai ce să faci cu ele pentru că arunci foarte mult.

Partea asta de risipă cred că e cam tot ce s-ar putea rezolva. Nu-mi închipui că va avea loc o revoluție morală, că nu cred în chestia asta, dar e posibil ca, pentru o parte dintre noi, să se creeze un echilibru interior, astfel încât să nu mai ieșim cu cărucioarele pline din supermarket și să nu mai aruncăm după câteva zile jumătate din ce am adus.

