Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer, soţia sa şi cei doi copii ai lor au ajuns la spital, sâmbătă, 26 august, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un copac, încercând să evite o mașină care nu a acordat prioritate, în municipiul Câmpina

Soția fostului ministru pentru Mediul de Afaceri, iar aceasta ne-a spus cum se simte familia sa, după accidentul pe care l-au suferit în ziua de 26 august.

„Da, da, am avut accident, a trecut. Cel mic are piramida nazală fracturată și, mă rog, pe mine și pe Ilan ne-au lovit foarte tare centurile. (…) Cam asta e ideea, eu nu am traumatism lombar. În zona pieptului mă doare pe mine și la picior. Suntem încă la spital, trebuie să stăm internați 24 de ore după accident”, a declarat Alina Laufer pentru Click!

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova, polițiștii au fost sesizați în jurul orei 11.30 cu privire la producerea unui accident rutier, pe Bulevardul Carol.

„Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, pentru a evita coliziunea cu un alt autoturism, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare, intrând în coliziune cu un copac din afara părţii carosabile, ulterior, intrând în coliziune şi cu autoturismul mai sus menţionat, condus de un bărbat în vârstă de 53 de ani”, a transmis IPJ Prahova, la scurt timp după accident.

