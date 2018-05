Imaginile cu scandalul făcut de Simona Traşcă şi Loredana Chivu în fața unui club de fițe din Mamaia au fost ieri discutate intens pe rețelele de socializare. Simona a venit și cu o explicație pentru cele întâmplate.

Simona Traşcă şi Loredana Chivu au fost protagonistele unui scandal care a avut loc într-un club de fițe din Mamaia.

Simona s-a încins în a-și lua apărarea și a devenit agresivă verbal și fizic. Vedeta a explicat ce s-a întâmplat.

Se pare că scandalul a început după ce un bărbat i-a adresat cuvinte jignitoare, lucru inacceptabil pentru Simona.

“Plecam cu fetele din Nuba când un individ a început să mă înjure. Normal că am reacționat , fără să mai țin cont că este bărbat, m-am luat cu el. Am reacționat imediat când am fost înjurată de morți, nu accept așa ceva”, a declarat pentru cancan.ro, Simona Trașcă.

Simona Traşcă este o blondă din showbiz, cunoscută şi sub numele de “Pamela de România”. A avut multe apariţii incendiare în ziare şi reviste şi a facut numeroase prezentări de modă. La 16 ani s-a căsătorit cu consulul libanez la Chişinău, căruia i-a dăruit un baiat.

