Lorena Oana Buzdugan este din localitatea Peretu, județul Teleorman. Părinții ei sunt agricultori și, de când se știe, a muncit pământul alături de ei. Când poate, tânăra nu se jenează să meargă în piața din Alexandria și să vândă acolo rodul muncii sale și al familiei. Cu un zâmbet sincer, cu o privire albastră ca marea și cu tinerețea ei, Lorena reușește să atragă atenția cumpărătorilor pe care îi îmbie cu roșii zemoase, crescute natural pe pământul familiei sale, cu ardei sau cu pepeni.

'Părinții mei se ocupă cu cultivarea legumelor, în satul din care provin. Nu mi se pare nimic wow că muncesc alături de ei, e natural să se întâmple asta. E absolut firesc. De două-trei ori pe săptămână merg la piață cu roșii, ardei, țelină, conopidă, pepeni. Nu pot merge zilnic, pentru că e obositor. Așa ne-am raportat ca familie la activitățile zilnice de când mă știu, iar pentru mine, ceea ce fac este parte din normal și din rutină. Muncim toți, atât la câmp, cât și pentru vânzarea produselor, depinde de fiecare zi și de cultura pe care o avem într-o anume perioadă din an', spune tânăra.

Modestă, tânăra crede că pe cumpărător nu-l interesează cine vinde la tarabă ori povestea sa, de aceea ea mizează întotdeauna pe amabilitate.

'Nu există secrete de a atrage cumpărătorii. Pur și simplu e disponibilitatea de a fi amabil cu cineva. Oamenii sunt selectivi și nu pun foarte mare accent pe persoana de la care cumpără', adaugă Lorena.

Lorena a muncit de când se știe alături de familia sa, însă asta nu a împiedicat-o să învețe. Anul acesta, ea a fost admisă la Facultatea de Medicină, iar din toamnă va lăsa casa părintească pentru camera de cămin.

'Am absolvit Colegiul Național «Alexandru Ioan Cuza», din Alexandria. Pentru Medicină mă pregătesc de doi ani și acum, după ce am trecut de admitere, mi se pare că a meritat să învăț, dar atunci am avut multe momente de nesiguranță, pentru că știam că două ore și jumătate îmi pot hotărî mare parte din cursul vieții', se destăinuie viitoarea medicinistă.