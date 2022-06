REPORTAJ. Ce face astăzi o familie care în 2007 trăia într-un garaj: „Nu e o pedeapsă că suntem săraci, cinstiți să fim și oameni”

„Stăm cu copiii într-un garaj”, scria Elena Tismănaru în 2007.

„Sunt o bunică tare necăjită. De câțiva ani, de când am rămas fără casă, ne-am mutat din chirie în chirie. Ginerele mi-a murit când aveau gemenii 3 luni. Eu sunt cardiacă și am o pensie de aproape 300 de lei, iar fiica mea ia ajutor social pentru copii și mai muncește cu ziua pe la restaurante. De câteva zile stăm cu copiii într-un garaj, dar noaptea este foarte frig. Tot ce vrem este o locuință cu chirie sau un loc la o fundație. Apelăm la oamenii buni să ne ajute, să nu mai stăm cu acești îngerași în stradă”, semna Elena Tismănaru, București.

10 ani mai târziu, în 2017, bunica Elena avea să se stingă la vârsta de 77 de ani, în camera pe care o împărțea cu fiica și nepoții ei, deja adolescenți.

Libertatea a răspuns acum unui mesaj venit din partea nepoatei de această dată și a mers să vadă ce mai face familia Tismănaru.

INS: 4,5 milioane de români trăiesc în sărăcie.

Nu e ceva urât, nu e o pedeapsă că suntem săraci, cinstiți să fim și oameni. Gina Tismănaru:

Astăzi, mama, Gina, o femeie uscățivă, în vârstă de 49 de ani, împarte aceeași cameră cu copiii ei gemeni care în vară împlinesc 18 ani. S-au mutat aici în 2009 și își înghesuie viața și puținele lucruri pe care le au. Practic, locuiesc într-o cameră construită în curtea unei alte case. Proprietara, o prietenă, nu le percepe nicio chirie.

Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Hainele sunt printre cele mai importante din tot ce au, asta au aflat cei doi adolescenți la școală. Pentru că nu a putut ține pasul cu brandurile pe care le purtau colegii lui, Rafael, băiatul Ginei, a renunțat să mai meargă la școală. „Colegii făceau mișto de mine, că nu am haine de firmă”, povestește acum. „Ziceau că sunt bătrână, că sunt mamaie a lui”, completează mama. A terminat 9 clase și spune că dacă ar avea de ales între a-și continua școala sau a munci, ar alege munca. Deja o face, cu ziua, pe unde găsește. Dar și-ar dori ceva constant, să se poată întreține și să o ajute și el înapoi pe mama sa.

Alina, fiica Ginei, merge în continuare la școală, acum termină clasa a X-a la un liceu acreditat pentru formare profesională, unde învață meseria de ospătar-cofetar. „Și eu am pierdut un an din cauza bullyingului, dar nu am vrut să mă las, să am totuși un viitor.”

S-au lăsat de școală din cauza bullyingului

Un raport al Organizației Mondiale a Sănătății arată că 25% dintre elevii din România sunt victime ale bullyingului, în mod repetat.

3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi;

3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi;

1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

Aceste date plasau România pe locul 3 într-un clasament de 42 de țări europene în care a fost investigat fenomenul de bullying, în 2019.

Rețeta moștenită de la bunica

„Cu bunica am început, dar nu prea am apucat să fac multe rețete cu ea”, povestește Alina. E o adolescentă înaltă, vorbește într-un ritm alert, entuziasmat.

Elena Tismănaru, bunica Alinei și a lui Rafael. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Cel mai mult îi place să facă prăjituri și torturi. Prima rețetă, de chec cu ciocolată, a învățat-o de la bunica Elena. Bunica a lucrat o perioadă ca ajutor de bucătar, iar nepoata vrea să ducă meseria mai departe. Acum, se mai uită pe net după rețete noi. „Colegii nu știu de unde vin, pare că sunt normală, ca ei.”

Într-o zi, a sunat-o pe mama ei, că trebuie să facă un cheesecake. „Aoleu, măicuță. Era într-o zi de luni și nu aveam nimic, scârțâiam”, a fost prima reacție a mamei. Apoi, a cerut un avans din salariu să cumpere ingredientele necesare.

În prezent, Alina face practică în mai multe restaurante.

Sărăcia e un cerc vicios

„Îmi cresc copiii ăștia ca pe două floricele”, spune Gina | Foto: Vlad Chirea / Libertatea

În 2020, aproximativ unul din patru locuitori ai României trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit, arată datele INSSE. Familia Tismănaru trăiește dintr-un venit lunar de 1600 de lei, salariul mamei.

„Îmi cresc copiii ăștia ca pe două floricele”, spune cu mândrie Gina, care în prezent lucrează ca femeie de serviciu la o piață de flori din București. Îi alintă cu „Alinuș” pe ea și „Bobiță” pe el, „pentru că era bobiță din strugure mic în greutate când l-am născut”.

„Au trecut prea repede anii ăștia și prea multe greutăți. Nu au avut o copilărie lungă și frumoasă. Am trăit prin ei și pentru ei”, mai spune mama.

Lupta pentru supraviețuire

Gina are un plic în care păstrează dovezile existenței lor în ochii statului: certificatele de naștere și un maldăr de rețete nescoase. O bună parte sunt prescripții pentru vitamine. Femeia suferă și de o scolioză care o cocoșează din ce în ce mai mult. Când merge, își trage cu greu piciorul stâng după ea, „Hai la plimbare”, spune către el și-l apucă cu ambele mâini. „Îl târăsc așa, târ, târ.”

Gina și plicul cu acte. Foto: Vlad Chirea / Libertatea

Dar merge mai departe, fiindcă își dorește să-i vadă oameni mari pe copiii ei. „Să fie fericiți, sănătoși și să intre undeva, la un serviciu.”

Vara asta, Alina deja și-a găsit un loc de muncă. „Acum, când iau vacanță, deja mi-am găsit un job la înghețată.”

„Excluziunea socială afectează indivizi şi comunităţi în moduri foarte diverse, care nu pornesc doar de la sărăcie, ci şi de la neintegrare socială cauzată de neparticiparea la relaţiile sociale în care se implică majoritatea, de la lipsa unui loc de muncă, de la posibile disfuncţionalităţi familiale, de la discriminare sau intoleranţă etc”, notează un raport INSSE.

Gemenii Tismănaru nu au minge, nu au biciclete, nu prea au prieteni, pentru că nu își permit să iasă prea des la un suc în oraș. „Totul se rezumă la bani”, spun ca o sentință.

Foto: Vlad Chirea / Libertatea

