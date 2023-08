REPORTAJ. Cum a arătat prima zi în libertate a fraților Tate: muzică în boxe, șampanie și masaj thailandez. Ce spun reprezentanții victimelor

Apropiații fraților au început să apară vineri la vila la scurt timp după anunțarea soluției, chiar și la 30 de minute după. Poarta masivă, peste care au fost sudate grilaje care să împiedice privirile curioșilor, se deschide câte puțin, atât cât pentru a lăsa câte o persoană să mai intre. Șeful de securitate a ajuns și el cu mașina dată cu muzică tare, și exclamă că „îți dai seama, toată lumea e fericită”.

Înăuntru puține lucruri sar în ochi mai mult decât Andrew Tate primind un masaj thailandez și șampanie pe un scaun colorat în grădină. „We are the Champions” de la Queen zbiară de câteva ori din boxele din curte, probabil pentru presă, căci nu s-a adunat altcineva. Pictată în negru cu câteva LED-uri roșii, asemănătoare unui buncăr, vila de lux e o adevărată priveliște pentru vecinii de peste drum. Blocul de vis-à-vis pare neîngrijit, cu geamuri claustrofobice și o tencuială avariată, în total contrast cu extravaganța imaginii Tate.

Blocurile de vis-a-vis de casa fraților Tate

Niciun vecin nu s-a sinchisit să arunce o privire, deși zgomotul și aglomerația sunt mari. De fapt, spune un vecin pentru ziar, „oamenilor nu prea le pasă”. Vecinul își amintește că de ani de zile, Tate deranjează prin petreceri mari și muzică tare, iar „ei sunt izolați acolo, nu îi vedem”, de când au intrat în închisoare și după, în arest la domiciliu.

Când a ajuns prima oară în România, acum 6 ani, Andrew Tate și-a declarat preferința pentru estul Europei, „deoarece corupția e mai accesibilă”. Într-o postare pe Twitter, ștearsă între timp, el critică corupția din Guvernul României, după ce i-a fost extinsă perioada de arest preventiv. Acum, ieșind pe strada din fața casei pentru prima oară în 7 luni, declară „Respect judecătorilor, respect României, respect justiției din România!”

„Nu există dovezi, am fost complet inocent de la început și trebuie să am încredere absolută în justiția română că va lua decizia corectă. Sunt sigur că în final vom fi exonerați și toți cei care propagau minciuni și relatau repetat fără dovezi se vor întreba de ce vor să denatureze viețile altor oameni. Nu am făcut nimic greșit, Dumnezeu știe că nu am făcut nimic greșit, știu asta în inima mea, și oamenii de acasă cu un creier ce funcționează știu că nu am făcut nimic greșit”. a declarat el, în fața casei.

Andrew Tate a lăudat acum justiția românească

Tate s-a convertit la islam chiar înainte de arestul din decembrie 2022, și acum că se poate mișca liber în București și Ilfov a declarat că va merge la moschee. Până atunci, frații plănuiesc să celebreze scoaterea din arest în cluburile din București, conform unei surse apropiate.

Ce spun avocații victimelor din Marea Britanie

McCue Jury & Partners, firma care reprezintă victimele din Anglia ale fraților Tate, a reacționat în aceeași zi la decizia Curții de Apel București:

„Suntem îngrijorați de implicațiile pe care această decizie le-ar putea avea asupra procesului judiciar din România și de amenințarea pe care ar putea-o reprezenta pentru justiția din întreaga lume pentru presupusele victime ale domnului Tate. Sperăm că decizia nu va duce la acte de intimidare și hărțuire a victimelor și martorilor și că frații Tate nu vor folosi această decizie ca o oportunitate pentru a încerca să fugă din țară.

Suntem solidari cu toate presupusele victime ale lui Tate și îi felicităm pe toți cei care s-au prezentat până în prezent. Îi îndemnăm pe toți cei care dețin informații să se prezinte și să solicite consiliere juridică.

Încurajăm încă o dată autoritățile din Regatul Unit să îl acuze și să îl judece pe Tate pentru presupusele sale infracțiuni în această jurisdicție.”

Organizație care apără drepturile femeilor: Sperăm ca victimele să nu fie descurajate să vorbească despre experiențele lor

„Nu avem informațiile necesare pentru a înțelege cadrul legal în care această decizie a fost luată, însă sperăm că acest lucru să nu reprezinte un model pentru fanii fraților Tate care au adoptat același limbaj și comportament sexist la adresa femeilor. Mai important, sperăm că decizia luată astăzi (vineri, n.red.) să nu descurajeze victimele în a vorbi despre experiențele lor, de a cere ajutorul și de a face demersurile legale pentru a trage la răspundere agresorii”, a declarat pentru Libertatea Cristina Praz de la Centrului Filia, ONG ce activează pentru drepturile femeilor.

„Dincolo de acțiunile judecate într-un cadru legal, cel mai mare pericol din partea celor doi este tocmai influența pe care au lăsat-o ca moștenire. Va fi o muncă pe termen lung de a combate și schimba aceste mentalități sexiste preluate de tineri”, a mai spus reprezentanta, despre conținutul care i-a ridicat la statut de microcelebrități pe frații de cetățenie americană și britanică.

Care sunt acuzațiile

Andrew și Tristan Tate au devenit senzații pe internet în urma limbajului descris adesea de presă și de organizațiile nonguvernamentale ca misogin și sexist. De altfel, acesta este motivul pentru care contul de Twitter al lui Andrew Tate a și fost închis. Acesta conducea și „Hustlers University”, o academie unde Andrew învață tineri bărbați cum să acumuleze o avere ca a lui. De altfel, în luna februarie, Libertatea a publicat un experiment în care jurnalista Iulia Marin a fost pentru câteva zile studentă a acestei academii.

Tristan și Andrew Tate vor trebui să se prezinte regulat la poliție pentru controlul judiciar Foto: Hepta

În decembrie 2022, frații Tate au fost arestați preventiv pentru acuzații de viol și trafic de persoane, și în iunie 2023 au fost trimiși în judecată. Ei au respins acuzațiile pe toată durata procesului și au pledat pentru inocența lor, dând în judecată o femeie din Florida ale cărei acuzații false ar fi dus la arestul lui nedrept.

foto principală: Inquam Photos

