Camelia Isac, o gălăţeancă de 50 de ani, practică de mulți ani, cu pasiune, un meșteșug acum pe cale de dispariţie: dărăcitul lânii pentru plăpumi. Chiar dacă foarte puțini sunt cei care îi mai trec pragul atelierului, fiindcă acum oamenii preferă să cumpere pilote din magazine, femeia nu vrea în ruptul capului să renunțe la acest vechi meşteşug. Pe vremuri, făcea și saltele pentru spitale, pușcării sau șantiere. Deşi maşina de dărăcit cu care lucrează este foarte veche şi se strică deseori, nici nu se gândeşte să renunţe la ea. „Este uşor să arunci ce e vechi la gunoi, dar e mai greu de făcut și de păstrat”.

Micul atelier pentru dărăcitul lânii se află în apropierea autogării din Galați, pe strada Dogăriei, în curtea casei familiei Cameliei, singura care se mai îndeletniceşte cu acest vechi meşteşug. Este primitoare cu cei care sună la poarta casei şi, în timp ce deschide uşa atelierului, vorbeşte despre dărăcitul lânii cu foarte multă pasiune, meșteșug dobândit de la socrul şi soţul său, care nu mai sunt în viață.

„Dărăcitul este scărmănatul lânii pentru plăpumi în general, dar nu neaparat lână, scărmănăm chiar și deșeuri textile, folosite pentru tapițerii, mergem în paralel. În darac se pune lâna care e scărmănătă și poate fi folosită pentru plăpumi. De la începutul anilor ’90 am pornit, am moștenit de la socrul meu această meserie, a preluat soțul și apoi, în anul 2000, ne-am mutat aici. Soțul era șofer, iar eu vânzătoare, dar nevoia te învață și altceva. Soțul nu mai este, am rămas numai eu și este mai greu, deşi nu prea mai sunt clienţi”, spune, cu un uşor oftat, Camelia Isac.