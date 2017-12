Șase suflete trăiesc de pe-o zi pe alta într-o încăpere mobilată dintr-o căsuță de la marginea unui sat din Dolj. Cătălina, Elena, Onisia și Sofia sunt patru fetițe care de la naștere au avut mereu probleme de sănătate, alături de părinții lor fiind tot timpul la mâna celor cu suflet mare pentru a-și duce zilele de la o lună la alta. Deși locuința lor nu este racordată la rețeaua de alimentare cu energie electrică, cele trei fete care merg la școală și învață la lumina lumânării sunt mândria părinților lor, Sabina și Daniel. Mezina familiei este miracolul din viața lor, căci după ani de tratamente și operații, Sofia a reușit să se recupereze.

Sabina și Daniel Dumtrașc s-au cunoscut în 2004 și s-au plăcut imediat, hotărând să își croiască un viitor împreună. Familia doljeanului s-a împotrivit relației dintre cei doi, având în vedere că Sabina avea un copil deja, pe Cătălina, și nici nu avea avere, așa cum și-ar fi dorit rudele lui Daniel.

Au primit ajutor din partea nașilor care i-au cununat și i-au lăsat să locuiască în casa lor părintească, din satul Răchita de Sus, comuna doljeană Brabova, localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de Craiova. În două camere ale locuinței, cei doi au împărțit și binele și răul, așa cum și-au jurat în fața lui Dumnezeu.

Se gopodăreau cum puteau, Daniel muncea cu ziua prin sat, iar Sabina avea grijă de gospodărie. În anii următori au venit pe lume Elena, Onisia și Sofia, cele trei fete ale cuplului, iar problemele au început să apară când mezina familiei a fost diagnosticată cu o malformație a cordului și cu un mic retard. Pentru a o duce pe cea mică la spital, Sabina și Daniel au fost nevoiți să închirieze săptămânal mașină din sat. Ba mai mult, unii dintre săteni se întrebau cum se descurcă cei doi și de ce nu lasă cele patru fete în grija statului.

“Eu am fost abandonată când eram mică și știu cum este. Cum să dau eu copiii la stat? Mai bine știu că nu am eu ce să mănânc, dar la fete nu renunț niciodată”, spune Sabina.

Cea mai mică dintre fetițe are aproape patru ani, însă medicii au constatat că a avut încă de la naștere probleme de dezvoltare psihică. S-a dezvoltat fizic normal, însă până la doi ani nu a reușit să stea în fund, nici să meargă în picioare.

Imediat după ce medicii au diagnosticat-o pe Sofia cu probleme medicale, soțul Sabinei a încercat să își pună capăt zilelor. A fost găsit la timp de femeie și câteva săptămâni a stat internat la Neuropsihiatrie. Se simțea neputincios.

De-a lungul anilor, familia Dumitrașc a fost ajutată de reprezentanții mai multor organizații nonguvernamentale. După ce în 2015 nașa lor le-a pus în vedere să părăsească locuința în care stăteau de pomană, mai mulți oameni cu suflet mare i-au ajutat să își cumpere o bucată de pământ la capătul satului, unde le-au construit o cabană din lemne. Au stat aici aproximativ tot anul, în timp ce voluntarii au strâns materiale de construcții și au reușit să le construiască o căsută cu două camere și bucătărie. Numai că banii nu au ajuns pentru terminarea construcției, iar Sabina, Daniel și cele patru fete locuiesc acum doar într-o singură cămăruță.

Nu au avut bani pentru a se racorda la rețeaua de alimentare cu energie electrică și unuia dintre vecini li s-a făcut milă de ei și le-a tras un fir de curent la casă. Însă, de cele mai multe ori, când se lasă seara, fetele sunt nevoite să își facă temele la lumina lumânării.

“Sunt mândră de ele, doamnă. Au numai note de 8, 9 și 10. Învață bine și în fiecare an îmi iau premiu. Acum, de Moș Nicolae, nu am avut bani să le iau cadouri, le-am luat caiete, creioane și pixuri noi. Vedem ce le va aduce Moș Crăciun. Ele spun mereu că sunt cuminți, dar nu pot să fac mai mult. Cătălina e mare și înțelege acum foarte bine situația noastră, nu cere niciodată nimic din ce vede la colegele ei. Dar eu știu că le-ar plăcea să aibă și rochii noi, și pantofi, și haine. Nu am cum. Primesc de la lume și le poartă așa cum sunt. Suntem săraci, dar mulțumesc seara dacă am ce să le pun pe masă să mănânce. Avem căprițe, le mulg și le dau lapte și brânză zilnic”, povestește Sabina Dumitrașc.