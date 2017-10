Pavel Vasilache, un bucureștean de 28 de ani, a făcut o pasiune pentru reconstituirea măştilor purtate de „doctorii ciumei“ din Evul Mediu. Acele măști bizare cu cioc de pasăre, pe care medicii le purtau în timpul pandemiei de ciumă bubonică, cunoscută şi sub numele de „Moartea Neagră“, care a ras de pe faţa pământului peste o treime din populaţia Europei. Comenzile pentru aceste măști explodează în perioada sărbătorii de Halloween, mai ales în străinătate.

Leacul împotriva „Morții Negre“ nu a fost descoperit în acele vremuri, însă medicii purtau un costum bizar, pentru a se proteja de boală, format din pălărie, mască cu cioc de pasăre, lentile roșii, o pelerină neagră și un toiag pe care-l foloseau pentru a întoarce bolnavul sau cadavrul. Celebra mască cu cioc de pasăre avea şi ea rolul bine definit. Ciocul de pasăre era umplut cu fel de fel de mirodenii şi diverse substanţe chimice despre care medicii credeau că le creează imunitate. Masca „doctorului ciumă“ a devenit însă în vremurile noastre un accesoriu fascinant pentru iubitorii curentului steam punk.

De ce a ales Pavel să recreeze masca-emblemă a celei mai negre perioade din istorie? Pentru că a considerat-o ca o provocare. Una care se vinde, mai ales în străinătate. Spune că Evul Mediu este o perioadă în care n-ar fi vrut să trăiască, dar că, totuşi, e fascinat de misterul ei.

Lucrează totul din piele şi doar manual, avându-l ca ajutor de nădejde pe tatăl său, Romi Vasilache, un meşter al pielăriei de peste 35 de ani. În atelierul tatălui său, botezat „Boohoohoo Design“, a început întreaga poveste. Încă de când era la liceu şi în timpul facultăţii, Pavel îi dădea o mână de ajutor tatălui său la cusut genţi, curele şi tot felul de obiecte din piele, pentru a-şi câştiga pe merit un ban de buzunar.

Asta pentru că lucrul cu pielea nu e tocmai uşor. Dovadă îi stau mâinile pline de bătături şi înţepături. Totul este făcut manual, din piele groasă de vacă, adusă din Italia.

Ca să îl provoace să devină mai creativ, tatăl îi arăta lui Pavel pe internet exemple de obiecte din piele „mai trăznite“ din zona steam punk. Abia atunci i-a captat cu adevărat atenţia. Tot aşa a ajuns şi la măştile purtate de „doctorii ciumei“.

„Am aflat de curentul acesta steam punk şi am văzut tot felul de genţi şi alte obiecte deosebite şi am văzut şi măşti. Am aprofundat un pic, iar tatăl meu îl cunoştea pe un tip care face măşti din piele, din România, şi vinde în afară. Am vorbit cu el şi i-am cerut cel mai simplu tipar, să văd şi eu cum mi-ar ieşi. Omul m-a ajutat, mi-a dat un tipar, am făcut prima mască, i-am făcut poze şi a fost apreciată. Iar când te apreciază lumea obiectiv, e ceva îmbucurător. Acum îmi fac singur tiparele, după propria mea metodă…desenez, tai carton, lipesc cu scoci…nu e cea mai eficientă metodă, dar aşa le fac eu“, a adăugat el.