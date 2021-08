REPORTAJ. Primul Festival al Manelelor din România n-a prins la public. Jador: „Am mai mulți verișori decât sunteți voi aici”

Când soarele se pregătește să apună, pe la 7 seara, aleile Parcului Carol sunt înțesate de bucureșteni ieșiți la promenadă. Din Arenele Romane se aud încet ritmurile unor melodii din anii 2000. Oamenii nu se înghesuie însă la intrarea în spațiul de concerte, își văd în continuare de drumurile lor.



În interior, adie vântul, la propriu și la figurat. Dar scena este pregătită de spectacol, organizatorii și-au instalat aparatura de filmare, cele două buticuri de băuturi își așteaptă clienții. În Arene, nu este ocupat decât spațiul dedicat spectatorilor VIP.

Pe scaunele amfiteatrului stau, răzlețe, câteva grupuri de tineri – râd, se sărută sau, pur și simplu, așteaptă privind în gol. Așa se prezintă situația în cea de-a doua zi a Festivalului Manelelor, care anul acesta se află la prima ediție.



Cu puțin înainte ca ceasul să bată de ora 20.00, scena este ocupată de instrumentiștii lui Cocoș de la Călărași, primul artist din line-up-ul zilei. „A treia voce din România”, șoptește un cunoscător al genului.



„Eu îs zeul frumuseții, fiță de bărbat/ Cine are banii, are și respect,/ Toată lumea strigă: Omul cu talent”, cântă la un moment dat Cocoș și n-are cine să-i răspundă. Publicul este reprezentat de sub o sută de tineri.



Totuși, artistul și taraful său fac spectacol, îndeamnă oamenii să cânte odată cu el, ca și când Arenele sunt la capacitate maximă. O singură fată, pe care a observat-o și aclamat-o și artistul, îi fredonează versurile – pe lângă ea, câțiva tineri dansează pe loc, nu tocmai energic.



Artiștii au observat pe scenă lipsa publicului



Atmosfera s-a mai întremat după lăsarea serii. În final nu au fost, însă, mai mult de 300 de bucureșteni care au fost curioși să vadă concertele.



Muzicienii nu s-au lăsat descurajați de audiență și au făcut show pe scenă. Însă, au observat cu toții că ar fi avut mai mult public la o nuntă.



Nici după căderea serii, publicul nu s-a înghesuit la spectacol

Sorinel Puștiu, care a urcat pe scenă al doilea, a fost îngăduitor: „E perioada concediilor, lumea e la mare, dar eu vă mulțumesc celor care sunteți aici și hai să ne distrăm”, a spus artistul în deschiderea concertului.



În asentimentul lui au fost și Cristi Dules, și Jador. „Asta e un fel de cine nu-i la mare e aici, nu?”, a glumit Jador, unul dintre cei mai populari cântăreți de manele ai momentului. Artistul de numai 26 de ani, care a strâns peste 83 de milioane de vizualizări pe YouTube, a făcut haz de necaz de acest performance live:



m impresia că am venit să-i cânt familiei mele. Am mai mulți verișori decât sunteți voi aici, Jador, cântăreț de manele:

Jador a încheiat Festivalul Manelelor și a fost, cu adevărat, cel mai așteptat artist al serii. Muzica lui a urcat fetele pe mese și artistul a primit urale după fiecare piesă. Melodii precum „Fericire”, pe care o cântă alături de Loredana Groza, „Jale” și „Dau moda” au fost fredonate de toți cei prezenți, fani cu vechime ai genului sau nu.



Jador a sancționat prejudecățile despre maneliști



Cu multă spontaneitate, cântărețul de manele a jonglat cu multe stereotipuri despre maneliști și i-a ironizat pe aceia care le propovăduiesc. Îmbrăcat în pantaloni și un maiou alb, care îi evidenția bustul și tatuajele, Jador a dorit să demonstreze că nu toți maneliștii au probleme cu greutatea corporală.



La alte petreceri, Jador nu a dus lipsă de public | foto: Instagram/Jador

S-a legat și „de valoare”, Jador comentând că este un mit acela că toți maneliștii au bani. După care a întrerupt programul de manele cu un scurt fragment hip-hop.



Mamă, mi-a venit o idee tâmpită, dar o facem. Bagă: „E capitala României/ E Bucureşti/ E mai mult decât atât/ Să dovedeşti/ Românii şi româncele/ Ţiganii şi ţigăncile/ Guvernu’, banii, gaborii, găinarii/ Puşcăria şi anii, cartieru’ şi veteranii/ Copiii şi drogurile, armele, blocurile/ Tre’ să înţelegi treburile, frate”. Jador, cântăreț de manele:

Și publicul a asistat la acest episod în care Jador a cântat „Străzile”, de BUG Mafia. Chiar cu o săptămână înainte ca trupa de hip-hop să susțină un concert la Romexpo.



Festivalul Manelelor i-a răspuns cu o melodie house Festivalului Neversea



Nu a fost singurul gest cu mesaj al serii. Prezentatorul evenimentului, Lucian Elgi, a amintit de momentul în care la Festivalul Neversea, din 2019, un DJ suedez a difuzat o manea, iar toată lumea a relatat acest episod ca pe o anomalie.



Într-un gest de reciprocitate, la Festivalul Manelelor a fost pus un fragment dintr-o piesă house, „Insomnia”, de la Faithless.

„Mâine vreau să văd, în toată presa din România, că la Festivalul Manelelor s-a difuzat o piesă house. Vreau să văd că toate televiziunile din România vor vorbi despre acest lucru”, a spus Elgi.



„Au o superenergie oamenii pe scenă”

La încheierea spectacolului, o parte dintre spectatori s-au arătat reticenți în a vorbi despre prezența lor la Festivalul Manelelor: „Nu am nicio părere” și „Suntem aici undercover” au fost reacțiile standard.



Cei care au acceptat să vorbească s-au declarat toți uimiți de cât de puțină lume a venit la Festival, având în vedere că manelele sunt cel mai popular gen muzical din România.



„Foarte tare mi s-a părut, deși nu mă așteptam să vină atât de puțină lume. Dar a fost bine și așa, pentru că am avut loc să dansăm (râde). A fost mai mișto atmosfera din prima zi. Pur și simplu, m-am simțit mai bine, de-aia ne-am luat bilete și pentru azi”, spune o tânără din București, care a venit la festival alături de mai multe prietene.



Aceeași părere o are și un grup gălăgios de băieți, tot din Capitală: „A fost frumos la Festivalul Manelelor, dar a fost foarte puțină lume. La ce cântăreți au fost, chiar nu înțeleg de ce au venit atât de puțini oameni. Cred că n-a fost promovat suficient. Plus că acum lumea e plecată (în vacanță, n.r.), iar multora le este rușine să recunoască că ascultă manele. Noi ascultăm manele, altfel nu mai veneam aici. O să mai venim și la anul dacă se mai organizează. Cred că puteau să-l aducă și pe Tzancă Uraganu, el ne-a lipsit”.



S-au bucurat de show și oameni care de obicei nu ascultă manele.



„N-am venit de la început, am prins doar o oră, dar a fost fun. Au o super energie oamenii pe scenă și asta m-a interesat mai mult, să văd cum e atmosfera. Eu nu ascult deloc genul acesta de muzică, dar m-am distrat. Ar fi fost mult mai interesant dacă ar fi fost mai multă lume, ar fi dat un vibe mai bun. Aș veni în mod cert și la anul, în cazul în care s-ar mai organiza o ediție”, declară o tânără blondă, însoțită de câteva prietene.



