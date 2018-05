Radu Andrei este elev în clasa a XII-a la Colegiul ”Nicolae Bălcescu” din Brăila. Este ”copilul de aur” al Brăilei, care a obținut de-a lungul anilor un buchet de medalii la toate competițiile la care a participat, naționale și internaționale. Adolescentul spune că a pierdut șirul medaliilor, însă, cel mai probabil, la concursurile școlare a obținut 16-17 premii. A iubit mai întâi informatica, apoi matematica, deopotrivă cu fizica, din care, studiind și citind singur pe internet, a descoperit astronomia și astrofizica.

A ajuns la performanțe remarcabile în țară și în străinătate, studiind mai întâi la Palatul Copiilor și apoi cu profesori de fizică ce i-au deschis mintea și sufletul către cele două discipline. Așa a ajuns să ia premiu după premiu și să devină mândria orașului. După care a obținut performanța de a fi acceptat la trei dintre cele mai prestigioase universităţi din lume: Harvard, Stanford şi Princeton, la care a primit și bursă completă. În plus, la începutul acestui an, a primit ofertă de la Cambridge, un alt nume sonor în mediul academic.

S a decis cu greu, după îndelungi analize, după discuții cu părinții, cu foști sau actuali studenți, să meargă să studieze la Harvard cercetare în fizică sau astrofizică. Îi va fi greu să plece departe de țară, mai ales că e singur la părinți, însă doar acolo crede și simte că se va desăvârși în domeniul Cercetării, pe care l-a ales pentru a studia.

Deși conștient că îi va fi greu să plece atât de departe, Radu spune că ”s-a săturat” și că este profund dezamăgit de ceea ce oferă statul român oamenilor simpli.

“Plec pentru că am posibilitatea de a face cercetare şi de a lucra mai departe acolo, oportunităţi pe care nu le găsesc aici. În al treilea rând, finanţarea. Acolo, un cercetător, un profesor are un alt statut, se poate dezvolta, se poate împlini și este și respectat. E un lucru trist că noi, tinerii, trebuie să plecăm din țară, e trist și pentru România, însă aici nu ne putem realiza. Aici, pe domeniul fizicii, unde am studiat și știu despre ce e vorba, nu există infrastructură de cercetare, finanțarea e foarte slabă, un cercetător în străinătate se bucură de alte condiții de studiu, de cercetare, dar și de un alt statut. De aceea, alegem să plecăm. Pe de altă parte, sunt foarte dezamăgit, nemulțumit de ce oferă statul român omului de rând. E trist, însă asta e realitatea”, spune brăileanul.