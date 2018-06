Pasionaţii de curse hipice sau curioşii care merg duminica dimineaţa pe hipodromul din Ploieşti să vadă întrecerile de trap i-au auzit numele printre câştigători. La început, a fost o surpriză faptul că o femeie are meseria de driver şi participă la cursele de trap.

Surpriza cea mai mare a fost însă în urmă cu doi ani, atunci când prima cursă hipică organizată la Ploieşti după renovarea şi redeschiderea hipodromului a fost câştigată de o femeie: Roxana Popa. Ea este una dintre cele foarte puţinele femei driver în curse hipice. Atât de puţine încât ajung degetele de la o mână să le numeri. Concret, la Ploieşti sunt doar trei doamne care concureză în sulki împotriva bărbaţilor. Şi, chiar şi în această meserie, femeile demonstrează că nimic nu e imposibil şi se clasează printre învngătoare într-o lume a bărbaţilor.

Roxana Popa este soţie, mamă şi a fost femeie de afaceri. Acum este tehnician veterinar, antrenor de cai şi driver în curse hipice. Câţiva ani buni, prahoveanca a deţinut o firmă care avea ca obiect de activitate comerţul cu cereale. În anul 2011, a decis să pună punct activităţii economice care nu o împlinea deloc, aşa că a vândut firma, maşinile, a renunţat la tot şi a luat-o de la capăt, urmându-şi pasiunea.

Iar pasiunea Roxanei sunt caii şi cursele hipice. De profesie tehnician veterinar, Roxana Popa a primit primul cal de la părinţi, la vârsta de 14 ani. Atunci a îmvăţat ce animal frumos şi inteligent este calul, a învăţat să-l îngrijească, să-l iubească, să comunice cu el şi să nu se teamă. Au trecut însă mulţi ani şi a fost nevoie de multe experienţe până când pasiunea s-a transformat în profesie.

„A fost o schimbare radicală. După 13 ani de făcut un lucru care nu mă împlinea ca om, am renunţat la tot, am vândut tot şi am spus vreau să o iau de la zero pentru că vreau să am împlinirile mele sentimentale, ca om”, îşi aminteşte Roxana Popa.