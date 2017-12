Cei șapte copii ai familiei Stanca, din județul Dolj, nu și-au sărbătorit niciodată ziua de naștere, nici Moș Crăciun sau Moș Nicolae nu le-au adus vreodată cadouri. La doar 20 de kilometri de Craiova, sărăcia lucie și-a făcut sălaș în gospodăria acestei familii din localitatea doljeană Breasta. Cei cinci copii care au rămas acasă și sunt încă prea mici pentru a merge la școală la Craiova au mâncat ultima dată ciocolată de Paște, când mai mulți voluntari au venit în vizită și le-au adus cadouri de la Iepuraș. În acest sfârșit de an însă, pentru prima dată, spiridușii lui Moș Crăciun au adus bucurie și în sufletele lor, ajungând și acolo unde până acum sania lui Moș Crăciun nu a ajuns niciodată.

„Am alocația lor și prefer să le iau mâncare. E greu, că suntem mulți, cel mai mic are patru luni și lapte praf îi iau de la cabinetul medical. De Crăciun, am făcut o ciorbă de găină pe care am primit-o pomană de la o vecină”, povestește Cristina Stanca.