Teodora Olariu abia ce a terminat clasa a VIII-a, a susținut Examenul de Evaluare Națională și a fost acceptată la Colegiul Național “Frații Buzești", din municipiul Craiova. Până va începe cursurile de liceu, craioveanca s-a oferit voluntar la Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman", predându-le cursanților desen.

“Am vrut să fiu voluntar încă din clasa a V-a, când am fost la ultimul atelier și am auzit niște fete care treceau într-a opta spunând că de la anul or să fie și ele voluntare. De atunci, am rămas cu ideea că, atunci când voi ajunge în clasa a IX-a, o să fiu voluntară aici. Din clasa I până în clasa a V-a am venit în fiecare vară la atelierele organizate la bibliotecă. Este extraordinar să lucrezi cu copiii, îi iubesc mult", povestește tânăra.