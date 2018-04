Foișorul de Foc, monument al arhitecturii bucureștene, construit în 1890, la doi ani după ce precedentul turn, cel al Colței, a fost demolat, va fi protejat de cutremur cu ajutorul amortizoarelor. Pentru a-l proteja, amortizoarele de cutremur vor fi amplasate după metoda ”Eugeniu Iordăchescu”.

Inginerul Eugeniu Iordăchescu a salvat 12 biserici și alte 12 clădiri de la demolare pe timpul sistematizării lui Ceaușescu. Metoda folosită de inginer a fost cea a translatării, adică a plimbării pe șine a imobilului într-un spațiu nou, unde nu încurca planurile construcțiilor socialiste.

”Problema principală este cea a ridicării construcției în așa fel încât să nu se dărâme. Am găsit soluția și am reușit translatarea. Ulterior, m-am gândit cum să protejez imobilele de cutremur. Așa am ajuns la ideea punerii pe amortizoare antiseismice. Pe scurt: ridici clădirea și o așezi pe acele pistoane”, ne-a spus Eugeniu Iordăchescu.

Dispozitivul se compune dintr-un cilindru în interiorul căruia se mișcă, într-un fluid sub presiune, două pistoane. Acestea, împreună cu un sistem de arcuri, preiau, teoretic, 70% din energia undei seismice.

”Am avut ocazia să fiu invitat la consolidarea unei clădiri vechi din anul 1900, pe Calea Victoriei, care aparținea Academiei de Studii Economice. Cu acea ocazie, am propus aplicarea, în cazul acelei clădiri, a sistemului de amortizoare antiseismice. Am comandat 80 de bucăți din Statele Unite și am așezat imobilul pe ele. Apoi am legat clădirea la sensori care monitorizează mișcările imobilului și care trimit datele la Institutul de Fizica Pământului de la Măgurele. Pot să vă spun că a avut loc un seism de 4,4 grade, care a fost înregistrat la Măgurele cu 2,2 grade pe clădire. Protecția este eficientă. Senzorii monitorizează clădirea și acum. Urmează să punem amortizoare sub Foișorul de Foc, un monument care nu poate fi salvat altfel. Deocamdată, cea mai bună formă de consolidare a unui imobil este izolarea seismică”, a explicat Eugeniu Iordăchescu.

În acest moment, sunt puse pe asemenea pistoane mai multe imobile din București, printre care cele mai cunoscute sunt Primăria Capitalei și Arcul de Triumf.

”Sistemul este bun, dar depinde cine și cum îl implementează. Ceea ce a făcut Iordăchescu a fost foarte bine pentru acea clădire veche. Sigur, costurile nu sunt mici, de aceea se aplică, în special, monumentelor importante. Deocamdată, pot să spun că seismul cel mare este încă departe de noi”, ne-a spus Gheorghe Mărmureanu, fost director al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Amortizoarele nu se pun doar la clădirile vechi. Clădirea celui mai puternic laser din lume, care va funcționa la Măgurele, este pusă pe un asemenea sistem de 1.000 de piloni, sprijiniți în arcuri și amortizoare.

