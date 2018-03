Pavel Kozak a fost un ”vraci” autohton al dermatologiei, despre care știe prea puțină lume. A fost arestat pentru practici medicale ilegale, eliberat după ce a vindecat ofițeri superiori de Miliție și Securitate, chemat în străinătate la congrese de specialitate. Povestea ”vraciului” este relatată, pentru Libertatea, de unul dintre pacienții lui Kozak, economist doctor Gheorghe Nistorescu.

În anul 1976, profesorul Gheorghe Nistorescu a mers în Algeria pentru a preda un curs de economie. Înainte de a pleca, i-a apărut pe degetul arătător de la mâna stângă o eczemă. Printr-o relație, printr-o întâmplare, s-a întâlnit cu un „vraci” al dermatologiei: Pavel Kozak.

Kozak s-a născut în Covasna și a fost crescut de o mamă care fusese bucătăreasa Casei Regale. Când au venit comuniștii la putere, el avea, după cum se spunea atunci, origini proletare, ”nesănătoase”, în Baraolt, județul Covasna. Ca atare, nu putea emite pretenții prea mari de școlarizare.

Mai mult, a contactat de mic o boală de piele fără leac și a stat mulți ani prin spitale, în special în Spitalul bucureștean Colentina.

Cu o memorie excepțională și un simț al observației ieșit din comun, Pavel Kozac a intrat în atenția medicilor care îl tratau, inclusiv a unor academicieni.

A studiat medicina în calitate de pacient

Așa a ajuns să studieze medicina în calitate de pacient, lucru nemaivăzut până atunci. În acest context, din experiment în experiment, ajunge să se trateze singur, cu succes, de boala de piele de care suferea. Acesta a fost începutul.

A folosit apoi, cu succes, pe alți pacienți medicația pe care o inventase singur. Fiind sărac, a făcut din meseria de ”vraci” de piele un mod de viață.

Dermatologii i-au pus gând rău pentru că vindeca boli incurabile

”În 1976, eram profesor universitar de economie și am fost trimis în Alger pentru a preda. Înainte de a pleca, mi-a apărut pe degetul arătător de la mâna dreaptă o eczemă. Întâmplător, m-am întâlnit, printr-o cunoștință, cu acest Kozak. Se uită la deget și îmi spune că nu este o treabă ușoară și că voi reveni la el. Nu i-am dat atenție, ce să îmi spună mie despre boli de piele un tip care nu era medic dermatolog? După un an însă, am revenit la București și am ajuns la Kozak”, povestește Gheorghe Nistorescu, fost profesor la Academia de Studii Economice din București, care acum are 82 de ani.

La vremea respectivă, după ce Kozak vindecase deja boli care teoretic erau incurabile, dermatologi de notorietate l-ar fi pârât la Miliție că practică medicina fără autorizație.

Kozak locuia atunci în cartierul Uranus, pe locul de acum al Palatului Parlamantului, iar la poarta casei sale așteptau la cozi pacienți.

A vindecat șefi din Securitate de boli de piele

”Vraciul” Pavel Kozak a fost arestat imediat. Nici nu a fost greu de găsit. Întâmplător, însă, unul dintre șefii Securității suferea de o boală de piele incurabilă la o mână. Fusese chiar și la Moscova pentru tratament, avea relații, dar degeaba. A aflat de arestatul Kozak și l-a chemat la el. Una peste alta, vraciul l-a vindecat cu leacuri numai de el știute. Din acel moment, ”vraciul” a fost eliberat și și-a luat meseria în serios. A apărut chiar în ”Flacăra” lui Adrian Păunescu, semn că poetul îl prețuia în mod deosebit.

”În fine, am ajuns și eu la Kozak, m-a vindecat și, drept mulțumire, i-am făcut un dosar statistic privind cazurile ”incurabile” pe care le tratase. Nu mai era vorba despre vindecări întâmplătoare, ci despre o cazuistică foarte serioasă. În acest context, Kozac a fost invitat la un congres internațional de dermatologie din Canada. Deși a avut un mare succes, se trezește cu un bilețel în buzunar că ar fi mai bine să nu revină în România. Așa a ajuns să se stabilească în Spania, unde înființează un institut dermatologic care i-a purtat numele. În 1990, renuță la tot ce avea în Occident și revine, optimist, în țară, unde deschide un cabinet. Din nefericire pentru el, se reia campania de denigrare a ”vraciului” care ”pune în pericol” viața pacienților etc. Dermatologii nu îl uitaseră”, mai spune Gheorghe Nistorescu.

În esență, Kozac rezolva probleme de dermatologie prin dietă, avea tratamente pentru boli de ficat, vindeca pe ideea ”dinspre interior spre exterior”. Gheorghe Nistorescu spune că Pavel Kozak a murit neîmpăcat, în anul 2003 și a lăsat în urmă o memoria științifică despre care el pregătește acum o carte. Este a doua carte, după o mai bună documentare decât la cea apărută în 1993.

