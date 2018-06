VIDEO | Victor Miron, omul care a îndrăznit să provoace românii să citească, întinde covorul roşu în faţa cititorilor

“Această campanie a început în urmă cu 4 ani şi m-am gândit să încurajez oamenii să posteze poze cu ei, cu o carte pe faţă, în ideea că acea carte pe care o citesc este mai importantă decât aspectul fizic. Iar dacă vezi la cineva o carte care ţi-a plăcut ţie, e un mod prin care cartea recomandă omul şi ştii deja că poţi avea mai multe lucruri în comun cu acea persoană”, a declarat Victor Miron, în direct, pentru Libertatea.ro

Ideea campaniei “Cu cărţile pe faţă” a venit în 2013, când a decis să pună pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fiecare carte pe care o citeşte. Apoi, a extins această provocare către prieteni şi mai apoi a ajuns în toată ţara.

“Am văzut că mie îmi face bine să citesc, aşa că am îndrăznit să propun şi altora să citească. Iniţial, pe pagina mea de Facebook, apoi, după ce am convins o librărie să ofere reduceri, au apărut mii de oameni care au dat cărţile pe faţă. Iar până acum am format o comunitate de peste 100.000 de oameni şi am implementat peste 20 de acţiuni de încurajare a lecturii”, a mai povestit Victor Miron.

Iar o nouă campanie de încurajare a cititului va avea loc la Cluj Napoca, unde, în faţa Bibliotecii Judeţene va fi întins covorul roşu, iar cititorii vor deveni staruri şi vor da autografe personalităţilor care vor veni să îi susţină.

“La următoarea ediţie a Galei Cititorilor, vom întinde covorul în faţa Bibliotecii judeţene din Cluj şi aplaudăm oamenii care merg la bibliotecă, să îi facem să se simtă VIP-uri. Şi o să aducem persoane publice de cealaltă parte a covorului roşu şi le iau autografe oamenilor care merg să citească. Şi foarte curând, vom anunţa următoarea ediţie de intrare gratuită la Grădina Botanică, dacă ai o carte la tine”, a dezvăluit Victor Miron pentru Libertatea.