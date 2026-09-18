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Iarnă grea pentru Republica Moldova: după scumpirea de 41% din septembrie, tariful la gaze urmează să crească din nou masiv

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Iarnă grea pentru Republica Moldova: după scumpirea de 41% din septembrie, tariful la gaze urmează să crească din nou masiv. Sursă foto: Facebook/ Energocom SA.
Iarnă grea pentru Republica Moldova: după scumpirea de 41% din septembrie, tariful la gaze urmează să crească din nou masiv. Sursă foto: Facebook/ Energocom SA.
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Cetățenii din Republica Moldova s-ar putea confrunta cu o nouă majorare a tarifului la gazele naturale în pragul sezonului rece, la doar câteva săptămâni după ce prețurile au crescut deja cu 41%.

Cuprins:

Presiunea tarifelor și nemulțumirea socială

Republica Moldova depinde aproape integral de importurile de gaze naturale, fiind direct expusă fluctuațiilor tarifare globale. Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din luna august, care a urcat prețul la 20,30 lei pentru un metru cub de la 1 septembrie, a reflectat o primă etapă de aliniere la costurile reale de achiziție.

Majorările tarifare la gazele naturale și energia electrică au diminuat semnificativ puterea de cumpărare a cetățenilor, mulți dintre aceștia alocând cea mai mare parte a veniturilor lunare pentru acoperirea facturilor de încălzire.

Creșterea prețurilor din ultimele luni a alimentat frustrarea populației, într-un climat politic oricum tensionat. Politicienii pro-ruși nu au întârziat să speculeze subiectul spunându-le moldovenilor că, „dacă am fi fost prieteni cu Rusia, am fi avut gaz ieftin”, potrivit Deutsche Welle.

Prețul gazelor naturale pe piața internațională continuă să crească, iar Republica Moldova riscă o nouă scumpire tarifară de până la 26 de lei pe metrul cub.

Gazul natural continuă să se scumpească accelerat pe piețele internaționale. În timp ce autoritățile de la Chișinău mai au de achiziționat aproximativ 30% din volumul necesar pentru iarnă, cotațiile de pe piața Spot au depășit pragul de 82 de euro pentru un megawat-oră (MWh).

Avertismentul ANRE și noile calcule

Dacă această tendință ascendentă se menține, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avertizat că va fi obligată să ajusteze din nou tarifele achitate de populație. Deși instituția nu a avansat încă o cifră oficială pentru faza următoare de scumpiri, estimările din sectorul energetic indică o posibilă majorare cu aproximativ 6 lei moldovenești pentru fiecare metru cub consumat.

În cazul în care acest scenariu se va materializa, consumatorii casnici vor ajunge să plătească până la 26 de lei moldovenești pentru un metru cub de gaz natural, echivalentul a 1,30 euro.

„La 14 septembrie 2026, cotația TTF (Title Transfer Facility) s-a situat la 82,80 EUR/MWh, față de 73,31 EUR/MWh la 7 septembrie. Astfel, într-o singură săptămână, prețul a crescut cu aproximativ 9,5 EUR/MWh sau aproape 13%”, a transmis Energocom într-un mesaj postat pe Facebook.

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Decizia finală, așteptată în luna octombrie

Poziția oficială a Ministerului Energiei rămâne prudentă în fața acestor fluctuații de pe piață. Ministrul Dorin Junghietu a precizat că evoluția pieței de profil este monitorizată zilnic și că structura finală a costului va fi stabilită doar după finalizarea achizițiilor programate, menționând că suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie.

Până atunci, Guvernul de la Chișinău încearcă să securizeze cantitățile rămase la prețuri cât mai avantajoase și să pregătească pachetele de sprijin financiar direct pentru cetățeni, pentru a atenua șocul facturilor din această iarnă.

În paralel, Chișinăul continuă demersurile de diversificare a surselor de aprovizionare, bazându-se pe interconectările cu România și pe asistența financiară furnizată de Uniunea Europeană pentru securizarea stocurilor.

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Tags: Scumpiri Chișinău Stiri Republica Moldova Știri energie Gaz Metan
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