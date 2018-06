Apneea în somn este o boală care poate duce la moarte subită. Un sfert dintre bărbați se pare că suferă de acest sindrom, iar simptomul principal este sforăitul.

„Eu, din cauza loviturilor – noroc că am nasul ăsta mare – uite dantură, când am făcut plonjoane, mulți mi-au dat cu piciorul în nas, mi-au rupt toată partea asta, nu respir deloc pe aici, apoi am umblat eu cu gâtul, cu lovituri pe aici, cap, peste tot și mi-a zis că trebuie să vin, că s-ar putea să mor în somn”, a spus Rică Răducanu la Digi24.

Citește și