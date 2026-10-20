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Un român îmbrăcat în haine de preot, arestat în timp ce mergea spre Muntele Athos

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Preot in haine negre , calugar Athos
Român îmbrăcat în haine de preot, arestat în Grecia în drum spre Muntele Athos. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images
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Un român de 44 de ani, îmbrăcat în haine preoțești, a fost arestat de polițiștii din Grecia, în timp ce se îndrepta spre Muntele Athos. Bărbatul era căutat de autoritățile din România, după două incidente petrecute la doi ani distanță, în județe diferite. Când i-au verificat situația, polițiștii greci au descoperit că pe numele său exista un mandat european de arestare.

Cuprins:

Românul a fost condamnat la un an, cinci luni și 20 de zile de închisoare

Bărbatul a fost prins sâmbătă, 17 octombrie 2026, în Ouranoupoli, o localitate din regiunea Halkidiki, aflată în nordul Greciei, în apropierea Muntelui Athos. Potrivit Agerpres, care citează agenția elenă de presă ANA, pe numele românului fusese emis un mandat european de arestare, în urma unei condamnări pentru infracțiuni rutiere comise în România. Documentele transmise autorităților elene arată că bărbatul a fost condamnat la un an, cinci luni și 20 de zile de închisoare, după ce a fost prins conducând fără permis de două ori.

Primul incident a avut loc în 2023, în Constanța, iar al doilea în 2025, în Vaslui. În ambele situații, românul a fost depistat conducând un autovehicul fără să dețină permis. Autoritățile din România au emis ulterior un mandat european de arestare, în baza căruia bărbatul a fost reținut de polițiștii greci.

Bărbatul a refuzat să fie extrădat în România

Luni, 19 octombrie, românul a fost prezentat procurorilor din Salonic, pentru procedurile legate de punerea în executare a mandatului european de arestare. Potrivit publicației grecești CNN Greece, bărbatul ar fi declarat că nu este de acord să fie extrădat în România.

Autoritățile judiciare grecești nu au luat imediat o decizie cu privire la predarea sa. Acestea au solicitat documente suplimentare din România, pentru a clarifica exact faptele pentru care bărbatul a fost condamnat. Magistrații eleni vor să stabilească dacă infracțiunile respective sunt sancționate penal și potrivit legislației din Grecia sau dacă ar fi încadrate doar ca abateri administrative. Una dintre situațiile analizate este posibilitatea ca faptele să fie încadrate drept conducere periculoasă, care reprezintă o infracțiune în Grecia.

După primirea explicațiilor și a documentelor solicitate autorităților române, justiția elenă va decide dacă dosarul este trimis consiliului de apel competent, pentru examinarea cererii de predare. Până la clarificarea situației sale judiciare, românul rămâne în custodia autorităților grecești

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Tags: preot Stiri Grecia Muntele Athos
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