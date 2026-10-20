România a ratat toate finalele la Mondialele de gimnastică, pentru prima dată în istorie. Echipa a terminat pe locul 19

Gimnastica românească trece printr-un moment fără precedent. La Campionatul Mondial din 2026, desfășurat la Rotterdam, în Țările de Jos, sportivele României au înregistrat un rezultat care nu mai fusese consemnat niciodată în istoria participărilor la această competiție. Iar clasarea echipei feminine face ca bilanțul să fie și mai dureros.

România a ratat toate finalele Campionatului Mondial din 2026

Pentru prima dată în istoria gimnasticii feminine românești, nicio sportivă nu a reușit să se califice într-o finală individuală la Campionatele Mondiale. Potrivit News.ro, calificările încheiate luni, 19 octombrie, la Rotterdam, au confirmat eliminarea tuturor reprezentantelor României atât din lupta pentru finalele pe aparate, cât și din cea pentru finala la individual-compus.

De-a lungul anilor, România a mai ratat calificarea în finala pe echipe, însă până la ediția din 2026 a avut de fiecare dată cel puțin o reprezentantă în finalele individuale. De această dată, nici măcar Sabrina Maneca-Voinea, una dintre sportivele care au obținut rezultate importante la ediția precedentă, nu a reușit să ajungă în ultimul act al competiției.

Alexia Blănaru, cea mai bună gimnastă a României. Echipa feminină a încheiat pe locul 19

Cea mai bună clasare dintre reprezentantele României în concursul de individual-compus a fost obținută de Alexia Blănaru. Sportiva a acumulat 50,132 de puncte și a terminat calificările pe locul 52, potrivit rezultatelor oficiale ale Campionatului Mondial. Nici în concursul pe echipe rezultatele nu au fost mai bune. Gimnastele României au adunat împreună 151,996 de puncte, care le-au plasat pe locul 19 în clasamentul final al calificărilor. Doar primele opt echipe au obținut dreptul de a concura pentru medalii.

În finala feminină s-au calificat China, Statele Unite ale Americii, echipa World Gymnastics 2, formată din sportive care concurează sub drapel neutru, Italia, Japonia, Franța, Canada și Brazilia.

Campionatul Mondial din 2026 reprezintă prima etapă de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles, din 2028, iar primele trei echipe clasate în competiția feminină vor obține direct biletele olimpice. România a ratat astfel posibilitatea calificării directe prin această ediție a Campionatului Mondial.

Sabrina Maneca-Voinea și Denisa Golgotă au fost finaliste în 2025

Rezultatul de la Rotterdam contrastează cu participarea României la Campionatul Mondial din 2025, când gimnastele tricolore au reușit să se califice în mai multe finale. La ediția desfășurată în Indonezia, Sabrina Maneca-Voinea a încheiat concursul la sol pe locul patru, foarte aproape de podium. Tot la sol, Denisa Golgotă a ocupat locul șapte, în timp ce Sabrina Maneca-Voinea a mai obținut un loc șapte în finala la bârnă.

Un an mai târziu, niciuna dintre reprezentantele României nu va mai concura în finalele individuale ale Campionatului Mondial.

Nici Nicholas Țarcă nu a reușit să se califice într-o finală

România a avut un singur reprezentant și în competiția masculină de la Rotterdam. Nicholas Țarcă a participat la calificări, însă nu a reușit să obțină un loc în vreo finală. La individual-compus, gimnastul român a acumulat 73,099 puncte și s-a clasat pe locul 80.

Astfel, după încheierea calificărilor masculine și feminine, România nu mai are niciun reprezentant care să lupte pentru medalii la ediția din 2026.

Au trecut 11 ani de la ultimele medalii mondiale câștigate de România

Ultimele medalii ale gimnasticii românești la Campionatele Mondiale au fost obținute în 2015, la Glasgow, în Scoția. Atunci, Marian Drăgulescu a cucerit argintul la sărituri, iar Larisa Iordache a câștigat medalia de bronz la individual-compus. De atunci, România nu a mai urcat pe podiumul mondial, iar ediția din 2026 prelungește această perioadă la 11 ani. Istoria gimnasticii românești rămâne însă una bogată în performanțe.

Gina Gogean este cea mai medaliată gimnastă română în probele individuale ale Campionatelor Mondiale, cu 12 medalii, dintre care șase de aur. Fosta campioană mai are în palmares și trei titluri mondiale câștigate cu echipa. La masculin, Marian Drăgulescu deține recordul românesc în probele individuale, cu zece medalii mondiale, dintre care opt de aur.

Programul finalelor de la Campionatul Mondial de gimnastică 2026