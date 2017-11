România, acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat. Ministrul Sănătății, Florian Bodog a anunțat că, în acest an, pentru prima dată în istoria instituției pe care o conduce, a fost semnat un acord cu Eurotransplant pe termen nelimitat, la începutul mandatului lui, semnând un acord pe trei luni care a fost reînnoit.

” În acest an, pentru prima dată în istoria Ministerului Sănătății s-a semnat acordul cu cu Eurotransplant pe o perioadă nelimitată. La începutul mandatului meu am semnat un acord pe trei luni, care a fost reînnoit. Acest acord oferă soluţiile de rezolvare a problemelor pentru pacienţii cu transplant pulmonar care sunt mai puţini”,a spus Bodog prezent la Conferinta “Transplantul. Pacientul pre si post transplant și viața cotidiană a acestuia.”organizată în perioada 23 – 24 noiembrie 2017, la București.

Ministrul spune că, problema actuală a transplantului este lipsa donatorilor, din cauza imaginii negative create în 2016

Pentru Bodog, problema pacienţilor care au nevoie de transplant este o problemă cu totul şi cu totul specială.

”Eu consider că problema pacienţilor care au nevoie de transplant este o problemă cu totul şi cu totul specială. Intenţia mea ca şi ministru este ca în centrul preocupărilor ministerului să fie pacientul şi bineînţeles specialistul în domeniul sănătăţii motiv pentru care consider că misiunea Ministerului Sănătăţii este aceea de a asigura accesul echitabil la servicii medicale de calitate şi aceste lucruri le putem face decât dacă implementăm politici publice, sustenabile. care să ofere predictibilitate. S-a lucrat foarte mult la această lege. S-a lucrat intens. Au lucrat colective din cadrul Ministerului Sănătății, al Agenției Naționale de Transplant, al asociaţiilor de pacienţi. Am încercat să prindem în această lege şi directivele europene în vigoare, în aşa fel încât legea să nu mai sufere transformări imediat după ce o aprobăm. Mi-am dorit să avem o lege modernă. Cât am reuşit sau cât nu am reuşit vom vedea la momentul în care ea va începe să producă efecte”, a mai spus Bodog.