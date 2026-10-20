Susține Susține

320 de lei pe lună ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026-2027. Cine primește banii și unde se depun cererile

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
Comentează
Ajutor lemne iarna 2026-2027
320 de lei pe lună ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026–2027. Cine primește banii și unde se depun cererile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Shutterstock
Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne pot beneficia și în această iarnă de bani de la stat pentru cumpărarea combustibilului. Ajutorul poate ajunge la 320 de lei pe lună, însă suma depinde de veniturile familiei și de alte condiții prevăzute de lege. În mai multe localități au început deja înscrierile, iar cei care depun documentele prea târziu riscă să piardă sprijinul aferent primelor luni de iarnă.

Cuprins:

Ajutor de până la 320 de lei pe lună pentru românii care se încălzesc cu lemne

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, inclusiv atunci când folosesc lemne de foc, peleți sau alți combustibili solizi. Ajutorul este de 320 de lei pe lună și se calculează în funcție de venitul mediu net lunar al solicitantului sau al fiecărui membru al familiei.

HtmlCode

Sprijinul poate reprezenta între 10% și 100% din valoarea de referință, ceea ce înseamnă că, pentru încălzirea cu lemne, suma este cuprinsă între 32 și 320 de lei pentru fiecare lună în care persoana este eligibilă. Ajutorul este acordat pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, este destinat consumatorilor vulnerabili de energie și se aplică la nivel național.

Cine poate primi bani de la stat pentru lemnele de foc în iarna 2026-2027

Sprijinul este acordat inclusiv persoanelor care folosesc lemne de foc, încadrate în categoria consumatorilor de combustibili solizi și vor fi acordați într-o singură tranșă, în decembrie 2026. Potrivit Legii nr. 226/2021, ajutorul pentru această categorie poate ajunge la 320 de lei pe lună, în funcție de veniturile beneficiarilor. Separat, oamenii pot primi și un supliment pentru energie de 20 de lei lunar, acordat pe tot parcursul anului.

Principala condiție pentru obținerea ajutorului este venitul solicitantului. În cazul familiilor, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru. Pentru persoanele care locuiesc singure, plafonul este de 2.053 de lei net pe lună. De exemplu, o familie formată din patru persoane poate îndeplini condiția de venit dacă veniturile luate în calcul nu depășesc împreună 5.544 de lei net lunar.

În cazul unei persoane care locuiește singură, o pensie de 2.000 de lei nu depășește plafonul legal. Totuși, pentru acest nivel de venit, sprijinul pentru lemne este de 32 de lei pe lună, nu de 320 de lei, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții. Ajutorul poate fi solicitat de pensionari, salariați și alte persoane sau familii cu venituri reduse. Nu există o condiție generală ca beneficiarul să fie pensionar sau să nu aibă loc de muncă.

Autoritățile verifică însă și bunurile deținute, nu doar veniturile declarate. De asemenea, ajutorul este acordat pentru o singură locuință, respectiv cea de domiciliu sau de reședință, și pentru un singur sistem principal de încălzire.

Cât primesc efectiv românii, în funcție de venit

Suma acordată scade pe măsură ce crește venitul beneficiarului. Persoanele care au venituri nete de cel mult 200 de lei lunar, calculate potrivit regulilor legale, pot beneficia de nivelul maxim de 320 de lei pentru fiecare lună a sezonului rece.

  • Pentru venituri cuprinse între 200,01 și 320 de lei, ajutorul este de 288 de lei
  • Cei cu venituri între 320,01 și 440 de lei pot primi 256 de lei
  • Pentru intervalul 440,01–560 de lei, sprijinul este de 224 de lei
  • Dacă venitul este între 560,01 și 680 de lei, ajutorul scade la 192 de lei pe lună
  • Pentru venituri între 680,01 și 920 de lei, valoarea este de 160 de lei
  • Cei care au venituri între 920,01 și 1.040 de lei pot primi 128 de lei
  • Pentru intervalul 1.040,01 - 1.160 de lei, sprijinul este de 96 de lei
  • În cazul veniturilor cuprinse între 1.160,01 și 1.280 de lei, ajutorul este de 64 de lei.
  • Pentru ultimul interval de venit, până la 1.386 de lei pe membru de familie sau până la 2.053 de lei pentru o persoană singură, valoarea sprijinului este de 32 de lei pe lună

Banii pentru lemne pot fi plătiți într-o singură tranșă. Suma poate ajunge la 1.600 de lei pentru întreaga iarnă

Un detaliu important este modul în care se face plata. Deși ajutorul pentru lemne este calculat lunar, beneficiarii nu primesc în mod obișnuit câte o plată separată în fiecare lună. În cazul combustibililor solizi și petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece, sau lunilor pentru care este stabilit dreptul, se acordă într-o singură tranșă, direct titularului.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a anunțat că plata pentru sezonul 2026-2027 este prevăzută în luna decembrie. Astfel, o persoană care îndeplinește condițiile pentru ajutorul maxim de 320 de lei și beneficiază de acesta pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece poate primi în total 1.600 de lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în sezonul rece 2026-2027 pentru persoanele și familiile vulnerabile, în funcție de venit și de sursa de încălzire folosită. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în sezonul rece 2026-2027 pentru persoanele și familiile vulnerabile, în funcție de venit și de sursa de încălzire folosită. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Dacă ajutorul lunar stabilit este de 160 de lei, suma pentru cinci luni ajunge la 800 de lei. Iar în cazul ajutorului minim de 32 de lei, suma aferentă unui sezon complet este de 160 de lei.

Când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire în 2026

Românii care vor să primească ajutorul pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece trebuie să depună cererile până la 20 noiembrie 2026, dacă îndeplinesc condițiile legale. Documentele pot fi depuse și ulterior. Dacă cererea este înregistrată până pe data de 20 a unei luni, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Pentru cererile depuse după această dată, sprijinul se acordă din luna următoare.

Pentru a beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie 2026, solicitanții eligibili trebuie să depună documentele cel târziu pe 20 noiembrie 2026. Dacă dosarul este depus după ziua de 20 a unei luni din sezonul rece, dreptul la ajutor se stabilește, ca regulă, începând cu luna următoare. De exemplu, o persoană care depune cererea pe 25 noiembrie și îndeplinește condițiile legale va primi ajutorul începând cu luna decembrie, nu și pentru noiembrie.

Prin urmare, depunerea dosarului în timp util poate face diferența dintre acordarea sprijinului pentru toate cele cinci luni ale iernii și primirea unei sume mai mici.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea ajutorului pentru lemne

Pentru a beneficia de bani, solicitantul trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. Acestea conțin informații despre persoanele care locuiesc în gospodărie, veniturile realizate, bunurile deținute și sistemul principal de încălzire. Potrivit documentelor publicate de Primăria Bunești, la dosar sunt solicitate copii ale actelor de identitate pentru membrii familiei cu vârsta de peste 14 ani și certificatele de naștere ale copiilor mai mici. Pot fi necesare și certificatul de căsătorie, documentele de divorț sau alte acte de stare civilă, în funcție de situația familiei.

Ajutor lemne iarna 2026-2027 (1)
Ajutor lemne iarna 2026-2027 (1)

Solicitanții trebuie să prezinte dovezi ale veniturilor realizate în luna anterioară, precum adeverințe de salariu, cupoane de pensie, documente privind indemnizațiile ori veniturile din alte surse. Autoritățile pot solicita și documente referitoare la bunurile mobile și imobile deținute, precum și informații din registrul agricol. Lista exactă a documentelor și modalitatea de depunere trebuie verificate la primăria de care aparține locuința.

Cine poate pierde ajutorul pentru încălzire, chiar dacă are venituri mici

Încadrarea în plafonul de venit nu garantează automat acordarea banilor. Legea prevede și verificarea bunurilor aflate în proprietatea sau folosința solicitantului. În anumite condiții, existența unor imobile suplimentare, terenuri, vehicule ori depozite bancare poate conduce la respingerea cererii. La calcularea veniturilor nu sunt incluse însă toate sumele încasate de gospodărie.

De exemplu, alocația de stat pentru copii și anumite prestații acordate persoanelor cu dizabilități sunt exceptate, potrivit prevederilor aplicabile. Sunt exceptate și anumite burse și forme de sprijin educațional. Solicitantul trebuie să declare corect situația familiei și a bunurilor deținute, pentru ca autoritățile să poată stabili dacă îndeplinește condițiile. În plus, beneficiarii au obligația să anunțe modificările privind componența familiei sau veniturile în termen de cinci zile de la producerea acestora.

Românii care folosesc lemne pot primi și un supliment de 20 de lei pe lună, inclusiv vara

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele cu venituri mici pot solicita și suplimentul pentru energie. Acesta este un sprijin financiar diferit, care se acordă pe tot parcursul anului, nu doar în lunile de iarnă. Pentru combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne, suplimentul este de 20 de lei pe lună.

Asta înseamnă un sprijin de 240 de lei pe parcursul a 12 luni, dacă beneficiarul își păstrează dreptul pe întreaga perioadă. Suplimentul poate fi acordat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Legea prevede și alte valori ale suplimentului, în funcție de sursele de energie folosite în gospodărie. Pentru energia electrică, acesta este de 30 de lei lunar, pentru gaze naturale de 10 lei, iar pentru energia termică în sistem centralizat de 10 lei. În situația în care singura sursă de energie utilizată este electricitatea, suplimentul este de 70 de lei pe lună. Sumele se pot cumula în funcție de sursele de energie utilizate, în condițiile legii. Pentru lemne, suplimentul se plătește direct beneficiarului, în timp ce pentru electricitate și gaze, sumele sunt compensate prin factură.

Unde se depune cererea pentru ajutorul de încălzire

Solicitările se depun la primăria localității în care se află locuința sau la direcția de asistență socială care gestionează acest sprijin. În București, procedura este organizată la nivelul fiecărui sector. De exemplu, DGASPC Sector 1 primește documentele la sediul din strada Mureș, nr. 18-24, de luni până joi, între orele 8.30 și 16.00, iar vinerea între orele 8.30 și 13.30. Instituția permite și transmiterea electronică a documentelor, inclusiv prin platforma ConectX sau pe adresele oficiale de e-mail anunțate. În alte localități, documentele pot fi depuse direct la sediul primăriei, după programul stabilit de autoritățile locale.

Persoanele care nu știu dacă se încadrează în condițiile de venit sau ce documente trebuie să prezinte pot solicita informații de la serviciul de asistență socială din localitatea de domiciliu sau de reședință.

Dincolo de ajutorul acordat de stat, unele primării oferă și sprijin suplimentar persoanelor care nu își permit să cumpere lemnele necesare pentru întreaga iarnă. De exemplu, la Galați, autoritățile locale au aprobat distribuirea gratuită a câte 6 metri cubi de lemne de foc pentru aproximativ 252 de familii și persoane singure aflate în dificultate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: România ajutoare sociale
Parteneri
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
Viva.ro
Fosta soție a lui Mihai Neșu și-a refăcut viața și mare le-a fost mirarea multora să afle cine e bărbatul celebru la brațul căreia stă acum. Ce s-a aflat i-a lăsat mască pe mulți
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Unica.ro
&#039;Fata asta e foarte periculoasă&#039;. Monica Tatoiu aruncă bomba despre Cristela Georgescu. Ce a spus celebra afaceristă despre soția lui Călin Georgescu. Nimeni nu se aștepta la astfel de declarații
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Gsp.ro
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Gsp.ro
Fiul lui Ion Țiriac se distrează pe seama propunerii americanilor: „Aș da milioane să văd asta”
Parteneri
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! doliu profund în România. Actorul român a murit fulgerător! Ce destin crâncen! Dar asta nu e tot! Ce s-a putut întâmpla, mesajul apropiaților e cumplit
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și execrabil criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat șah mat. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
ALTE ȘTIRI
Ajutor lemne iarna 2026-2027
Știri România
09:49
320 de lei pe lună ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026-2027. Cine primește banii și unde se depun cererile
Natalia suferă de retinoblastom bilateral, o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil, și are nevoie de o proteză oculară. Pentru dispozitivul medical, dar și pentru tratamente, fetița de 2,7 ani are nevoie de 8.000 de euro
Știri România
08:00
Natalia suferă de retinoblastom bilateral, o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil, și are nevoie de o proteză oculară. Pentru dispozitivul medical, dar și pentru tratamente, fetița de 2,7 ani are nevoie de 8.000 de euro
Parteneri
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Adevarul.ro
Strategia prin care Rusia poate îngenunchea NATO fără luptă, demascată de un general român
Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv
Fanatik.ro
Joacă Denis Drăguș în FCSB – Rapid? Detalii de ultimă oră despre situația sa medicală. Exclusiv
Câștigurile bursiere din 2026 se impozitează cu 3%, 6% sau 16%. Când se adaugă contribuția de sănătate
Financiarul.ro
Câștigurile bursiere din 2026 se impozitează cu 3%, 6% sau 16%. Când se adaugă contribuția de sănătate
Parteneri
Superliga.ro
Iarba verde de acasă
Superliga.ro
Univ. Craiova - Farul 2-0. 5 to go
Parteneri
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Elle.ro
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
Viva.ro
Nu doar că s-a aflat cine este, dar a apărut și imaginea cu bărbatul căruia Maurice Munteanu de la Asia Express i-a jurat iubire veșnică: &quot;Bărbatul pe care l-am iubit, bărbatul pe care îl iubesc, bărbatul pe care îl voi iubi în continuare&quot;
MONDEN
Simona Gherghe si copiii in Spania
Stiri Mondene
09:56
Simona Gherghe, vacanță din vis în Spania. Cum au fost surprinși cei doi copii ai vedetei. „Sunt fericiți. S-au bălăcit în piscină”
Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, ceartă la Asia Express
Stiri Mondene
09:18
Raluca Bădulescu și Valerie Lungu, scandal monstru la „Asia Express”. Replicile care au încins spiritele în ediția din 19 octombrie
Parteneri
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.libertatea.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Redactia.ro
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Siegfried Mureșan atacă frontal noul Guvern Niculescu. Comparația acidă care reaprinde disputa politică
Parteneri
Gsp.ro
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
Gsp.ro
Cea mai nouă relație din tenisul românesc: „Să nu îmi puneți microfoane când sunt în lojă la meciurile lui!”
Parteneri
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
Mediafax.ro
POLITICO: România, pe cale să pună capăt, mâine, unei paralizii politice de cinci luni
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Stirilekanald.ro
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Wowbiz.ro
Cu00e2t este stimulentul de inseru021bie u00een 2026 u0219i cine beneficiazu0103 de el
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Wowbiz.ro
Răsturnare incredibilă în cazul crimei din valiză! Valentina ar fi fost ucisă cu un cuțit, dar arma a dispărut. Ce arată fotografiile apărute după tragedie
Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină
Observatornews.ro
Leguma cât un bob de strugure, cu gust de castravete și lămâie. Românii o pot cultiva în grădină
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
Kanald.ro
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept”
POLITIC
Luca Niculescu
Politică
06:07
Guvernul Luca Niculescu merge astăzi la vot în Parlament. Are nevoie de 233 de voturi pentru a fi învestit
Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011. Foto: Hepta
Politică
19 oct.
Kelemen Hunor l-a atenționat pe Luca Niculescu înaintea votului din Parlament: „Are 6 luni de zile fără moțiune de cenzură”
Parteneri
Ce vrea să facă milionarul Giani Canschi cu două proprietăți importante din Iași. Ce planuri are pentru clădirea de pe Lăpușneanu și terenul de la Munca Invalizilor
Ziaruldeiasi.ro
Ce vrea să facă milionarul Giani Canschi cu două proprietăți importante din Iași. Ce planuri are pentru clădirea de pe Lăpușneanu și terenul de la Munca Invalizilor
Andrei Vochin, ironic cu Gigi Becali după meciul FCSB: „Eu, dacă aș fi patron-jucător, aș fi gelos pe Reghecampf!”
Fanatik.ro
Andrei Vochin, ironic cu Gigi Becali după meciul FCSB: „Eu, dacă aș fi patron-jucător, aș fi gelos pe Reghecampf!”
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Spotmedia.ro
24 de români condamnați pentru infracțiuni grave au fost expulzați din Irlanda. Au fost aduși la București cu un avion închiriat
Ultimele știri
Analiză
Știri România
10:00
Ce se va întâmpla în lume după alegerile americane din 3 noiembrie 2026: „Mulți republicani sunt mai favorabili Europei și Ucrainei decât Donald Trump”
Stiri Mondene
10:36
Vila superbă unde își face vacanța Rareș Cojoc, alături de copii și de iubita Claudia
Stiri Mondene
10:34
Cât costă formatul Asia Express România. Suma fabuloasă investită de Antena 1
Auto
10:30
De ce se circulă pe dreapta în cea mai mare parte a lumii, deși în trecut se mergea pe stânga
Citește mai multe
TRENDING
Exclusiv
Politică
07:00
Miniștrii cu probleme de integritate din Cabinetul Luca Niculescu: condamnatul penal, evazionistul, suspectul de plagiat și vitezomanul
Infrastructura
19 oct.
Unul dintre cele mai vechi poduri din fier din lume, aflat la 75 de metri înălțime, a fost restaurat cu 9 milioane de euro din taxele șoferilor
Știri România
19 oct.
Impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027 după modificarea jalonului PNRR
Lifestyle
19 oct.
Horoscop 20 octombrie 2026. Peștii au de ales între nesiguranță permanentă sau atitudine constructivă, deschisă la nou
Fettuccini carbonara la restaurantul Panza's, în Saratoga Springs, New York. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images.
Lifestyle
19 oct.
Alimentul ieftin care se prepară în doar câteva minute și i-a cucerit pe români: 7 din 10 oameni îl consumă săptămânal
Monede vechi din aur roman
Lifestyle
19 oct.
Comoară din aur roman găsită de doi arheologi amatori, cu peste 140 de monede vechi de o valoare uriașă
Un grup de protestatari a spart geamurile magazinului Louis Vuitton din Paris, duminică, 18 octombrie. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
19 oct.
Produsele furate din magazinele de lux în timpul protestelor din Franța au ajuns pe platforma Vinted: „Anunțurile suspecte au fost eliminate”
Orionide 2026 - Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
19 oct.
Orionide 2026: când se văd și unde poți observa ploaia de meteori în România
O imagine cu un cuplu care savurează o băutură la o terasă din Paris, lângă Arcul de Triumf, în timpul protestelor violente, a devenit virală. Sursă foto: Captură video/ Facebook /CBS News.
Lifestyle
19 oct.
Imagine virală în timpul protestelor din Paris: în ciuda haosului din jur, un cuplu savurează liniștit o băutură la terasă, lângă Arcul de Triumf
Crenguțe de vișin în borcanul cu murături
Lifestyle
6 oct.
De ce se pun frunze sau crenguţe de vişin la murături - secretul bunicilor
Câtă apă se pune la orez
Lifestyle
10 oct.
Câtă apă se pune la orez pentru a ieși pufos de fiecare dată
Elevi în vacanța de toamnă
Lifestyle
11 oct.
Vacanța de toamnă 2026: când au elevii primele zile libere
O persoană îmbrăcată într-o geacă neagră care se adăpostește sub o umbrelă albastră, ținând-o strâns cu ambele mâini în timpul unei ploi torențiale.
Știri România
07:37
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Preot in haine negre , calugar Athos
Știri România
06:45
Un român îmbrăcat în haine de preot, arestat în timp ce mergea spre Muntele Athos
Alexia Blănaru, în timpul calificărilor la Campionatele Mondiale din 2026 de la Rotterdam, 18 octombrie 2026
Știri România
06:26
România a ratat toate finalele la Mondialele de gimnastică, pentru prima dată în istorie. Echipa a terminat pe locul 19
Bogdan Ivan vrea acces interzis pe rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani după atacul de la școala din Bistrița. Foto: Hepta
Știri România
19 oct.
Acces interzis pe Facebook, Instagram și TikTok în România pentru copiii sub 14 ani, proiect de lege după atacul de la școala din Bistrița
07 aprilie 2025, SUA, Washington: Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu (stânga) se întâlnește cu președintele american Donald Trump în Biroul Oval de la Casa Albă.
Opinii
06:51
Trump către votanții israelieni: Bibi - unica opțiune!
Nicușor Dan la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est
Opinii
18 oct.
De ce președintele Nicușor Dan nu reformează SIE, o instituție cu rol vital în timpul războiului Rusiei asupra Europei
Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan. Sursa foto: Facebook, Inquam Photos / Octav Ganea
Analiză
Opinii
16 oct.
După guvernarea Bolojan+Fritz susținută parțial de Dan+Grindeanu, începe guvernarea Dan+Grindeanu susținută parțial de Bolojan
reciclare-parc
Opinii
16 oct.
România are infrastructura necesară pentru mai multe ambalaje circulare
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu