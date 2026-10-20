320 de lei pe lună ajutor pentru lemne de foc în iarna 2026-2027. Cine primește banii și unde se depun cererile

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne pot beneficia și în această iarnă de bani de la stat pentru cumpărarea combustibilului. Ajutorul poate ajunge la 320 de lei pe lună, însă suma depinde de veniturile familiei și de alte condiții prevăzute de lege. În mai multe localități au început deja înscrierile, iar cei care depun documentele prea târziu riscă să piardă sprijinul aferent primelor luni de iarnă.

Ajutor de până la 320 de lei pe lună pentru românii care se încălzesc cu lemne

Familiile și persoanele singure cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2026-2027, inclusiv atunci când folosesc lemne de foc, peleți sau alți combustibili solizi. Ajutorul este de 320 de lei pe lună și se calculează în funcție de venitul mediu net lunar al solicitantului sau al fiecărui membru al familiei.

Sprijinul poate reprezenta între 10% și 100% din valoarea de referință, ceea ce înseamnă că, pentru încălzirea cu lemne, suma este cuprinsă între 32 și 320 de lei pentru fiecare lună în care persoana este eligibilă. Ajutorul este acordat pentru perioada 1 noiembrie 2026 - 31 martie 2027, este destinat consumatorilor vulnerabili de energie și se aplică la nivel național.

Cine poate primi bani de la stat pentru lemnele de foc în iarna 2026-2027

Sprijinul este acordat inclusiv persoanelor care folosesc lemne de foc, încadrate în categoria consumatorilor de combustibili solizi și vor fi acordați într-o singură tranșă, în decembrie 2026. Potrivit Legii nr. 226/2021, ajutorul pentru această categorie poate ajunge la 320 de lei pe lună, în funcție de veniturile beneficiarilor. Separat, oamenii pot primi și un supliment pentru energie de 20 de lei lunar, acordat pe tot parcursul anului.

Principala condiție pentru obținerea ajutorului este venitul solicitantului. În cazul familiilor, venitul mediu net lunar nu trebuie să depășească 1.386 de lei pentru fiecare membru. Pentru persoanele care locuiesc singure, plafonul este de 2.053 de lei net pe lună. De exemplu, o familie formată din patru persoane poate îndeplini condiția de venit dacă veniturile luate în calcul nu depășesc împreună 5.544 de lei net lunar.

În cazul unei persoane care locuiește singură, o pensie de 2.000 de lei nu depășește plafonul legal. Totuși, pentru acest nivel de venit, sprijinul pentru lemne este de 32 de lei pe lună, nu de 320 de lei, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții. Ajutorul poate fi solicitat de pensionari, salariați și alte persoane sau familii cu venituri reduse. Nu există o condiție generală ca beneficiarul să fie pensionar sau să nu aibă loc de muncă.

Autoritățile verifică însă și bunurile deținute, nu doar veniturile declarate. De asemenea, ajutorul este acordat pentru o singură locuință, respectiv cea de domiciliu sau de reședință, și pentru un singur sistem principal de încălzire.

Cât primesc efectiv românii, în funcție de venit

Suma acordată scade pe măsură ce crește venitul beneficiarului. Persoanele care au venituri nete de cel mult 200 de lei lunar, calculate potrivit regulilor legale, pot beneficia de nivelul maxim de 320 de lei pentru fiecare lună a sezonului rece.

Pentru venituri cuprinse între 200,01 și 320 de lei, ajutorul este de 288 de lei

Cei cu venituri între 320,01 și 440 de lei pot primi 256 de lei

Pentru intervalul 440,01–560 de lei, sprijinul este de 224 de lei

Dacă venitul este între 560,01 și 680 de lei, ajutorul scade la 192 de lei pe lună

Pentru venituri între 680,01 și 920 de lei, valoarea este de 160 de lei

Cei care au venituri între 920,01 și 1.040 de lei pot primi 128 de lei

Pentru intervalul 1.040,01 - 1.160 de lei, sprijinul este de 96 de lei

În cazul veniturilor cuprinse între 1.160,01 și 1.280 de lei, ajutorul este de 64 de lei.

Pentru ultimul interval de venit, până la 1.386 de lei pe membru de familie sau până la 2.053 de lei pentru o persoană singură, valoarea sprijinului este de 32 de lei pe lună

Banii pentru lemne pot fi plătiți într-o singură tranșă. Suma poate ajunge la 1.600 de lei pentru întreaga iarnă

Un detaliu important este modul în care se face plata. Deși ajutorul pentru lemne este calculat lunar, beneficiarii nu primesc în mod obișnuit câte o plată separată în fiecare lună. În cazul combustibililor solizi și petrolieri, suma aferentă întregului sezon rece, sau lunilor pentru care este stabilit dreptul, se acordă într-o singură tranșă, direct titularului.

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj a anunțat că plata pentru sezonul 2026-2027 este prevăzută în luna decembrie. Astfel, o persoană care îndeplinește condițiile pentru ajutorul maxim de 320 de lei și beneficiază de acesta pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece poate primi în total 1.600 de lei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în sezonul rece 2026-2027 pentru persoanele și familiile vulnerabile, în funcție de venit și de sursa de încălzire folosită. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Dacă ajutorul lunar stabilit este de 160 de lei, suma pentru cinci luni ajunge la 800 de lei. Iar în cazul ajutorului minim de 32 de lei, suma aferentă unui sezon complet este de 160 de lei.

Când se depun cererile pentru ajutorul de încălzire în 2026

Românii care vor să primească ajutorul pentru toate cele cinci luni ale sezonului rece trebuie să depună cererile până la 20 noiembrie 2026, dacă îndeplinesc condițiile legale. Documentele pot fi depuse și ulterior. Dacă cererea este înregistrată până pe data de 20 a unei luni, ajutorul se acordă începând cu luna respectivă. Pentru cererile depuse după această dată, sprijinul se acordă din luna următoare.

Pentru a beneficia de sprijin începând cu luna noiembrie 2026, solicitanții eligibili trebuie să depună documentele cel târziu pe 20 noiembrie 2026. Dacă dosarul este depus după ziua de 20 a unei luni din sezonul rece, dreptul la ajutor se stabilește, ca regulă, începând cu luna următoare. De exemplu, o persoană care depune cererea pe 25 noiembrie și îndeplinește condițiile legale va primi ajutorul începând cu luna decembrie, nu și pentru noiembrie.

Prin urmare, depunerea dosarului în timp util poate face diferența dintre acordarea sprijinului pentru toate cele cinci luni ale iernii și primirea unei sume mai mici.

Ce documente sunt necesare pentru obținerea ajutorului pentru lemne

Pentru a beneficia de bani, solicitantul trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. Acestea conțin informații despre persoanele care locuiesc în gospodărie, veniturile realizate, bunurile deținute și sistemul principal de încălzire. Potrivit documentelor publicate de Primăria Bunești, la dosar sunt solicitate copii ale actelor de identitate pentru membrii familiei cu vârsta de peste 14 ani și certificatele de naștere ale copiilor mai mici. Pot fi necesare și certificatul de căsătorie, documentele de divorț sau alte acte de stare civilă, în funcție de situația familiei.

Ajutor lemne iarna 2026-2027 (1)

Solicitanții trebuie să prezinte dovezi ale veniturilor realizate în luna anterioară, precum adeverințe de salariu, cupoane de pensie, documente privind indemnizațiile ori veniturile din alte surse. Autoritățile pot solicita și documente referitoare la bunurile mobile și imobile deținute, precum și informații din registrul agricol. Lista exactă a documentelor și modalitatea de depunere trebuie verificate la primăria de care aparține locuința.

Cine poate pierde ajutorul pentru încălzire, chiar dacă are venituri mici

Încadrarea în plafonul de venit nu garantează automat acordarea banilor. Legea prevede și verificarea bunurilor aflate în proprietatea sau folosința solicitantului. În anumite condiții, existența unor imobile suplimentare, terenuri, vehicule ori depozite bancare poate conduce la respingerea cererii. La calcularea veniturilor nu sunt incluse însă toate sumele încasate de gospodărie.

De exemplu, alocația de stat pentru copii și anumite prestații acordate persoanelor cu dizabilități sunt exceptate, potrivit prevederilor aplicabile. Sunt exceptate și anumite burse și forme de sprijin educațional. Solicitantul trebuie să declare corect situația familiei și a bunurilor deținute, pentru ca autoritățile să poată stabili dacă îndeplinește condițiile. În plus, beneficiarii au obligația să anunțe modificările privind componența familiei sau veniturile în termen de cinci zile de la producerea acestora.

Românii care folosesc lemne pot primi și un supliment de 20 de lei pe lună, inclusiv vara

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, persoanele cu venituri mici pot solicita și suplimentul pentru energie. Acesta este un sprijin financiar diferit, care se acordă pe tot parcursul anului, nu doar în lunile de iarnă. Pentru combustibili solizi și petrolieri, inclusiv lemne, suplimentul este de 20 de lei pe lună.

Asta înseamnă un sprijin de 240 de lei pe parcursul a 12 luni, dacă beneficiarul își păstrează dreptul pe întreaga perioadă. Suplimentul poate fi acordat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței.

Legea prevede și alte valori ale suplimentului, în funcție de sursele de energie folosite în gospodărie. Pentru energia electrică, acesta este de 30 de lei lunar, pentru gaze naturale de 10 lei, iar pentru energia termică în sistem centralizat de 10 lei. În situația în care singura sursă de energie utilizată este electricitatea, suplimentul este de 70 de lei pe lună. Sumele se pot cumula în funcție de sursele de energie utilizate, în condițiile legii. Pentru lemne, suplimentul se plătește direct beneficiarului, în timp ce pentru electricitate și gaze, sumele sunt compensate prin factură.

Unde se depune cererea pentru ajutorul de încălzire

Solicitările se depun la primăria localității în care se află locuința sau la direcția de asistență socială care gestionează acest sprijin. În București, procedura este organizată la nivelul fiecărui sector. De exemplu, DGASPC Sector 1 primește documentele la sediul din strada Mureș, nr. 18-24, de luni până joi, între orele 8.30 și 16.00, iar vinerea între orele 8.30 și 13.30. Instituția permite și transmiterea electronică a documentelor, inclusiv prin platforma ConectX sau pe adresele oficiale de e-mail anunțate. În alte localități, documentele pot fi depuse direct la sediul primăriei, după programul stabilit de autoritățile locale.

Persoanele care nu știu dacă se încadrează în condițiile de venit sau ce documente trebuie să prezinte pot solicita informații de la serviciul de asistență socială din localitatea de domiciliu sau de reședință.