UPDATE ora 21.33: Salvatorii din Pakistan i-au recuperat în siguranță pe toți cei șase copii și pe cei doi adulți blocați într-o telecabină deasupra unei prăpăstii, la finalul unei operațiuni de salvare care a durat peste 15 ore, au anunțat oficialii pakistanezi.

UPDATE ora 20.00: Cinci copii au fost salvați până acum din telecabina care atârnă deasupra unei prăpăstii, potrivit armatei pakistaneze. În telecabină, mai rămân trei persoane: un copil și doi adulți.

Operaţiunea de salvare aeriană a fost suspendată pentru că s-a lăsat noaptea. La sol au fost instalate însă reflectoare puternice, potrivit Reuters, care a relatat că experţi în traversarea pe cablu au fost trimişi în zonă şi că un mic cărucior a fost ataşat la cablu pentru a-i salva pe copii unul câte unul, la mai bine de 12 ore de când telecabina a rămas suspendată de un fir.

Footage of local people helping rescue the children at night in Battagram. #chairlift #Battagram #Pakistan #NightRescue #CommunityUnity #ChildRescue #BattagramStrong pic.twitter.com/PjVX4UPJeL

UPDATE ora 18.30: Alți doi copii au fost salvați de armata pakistaneză din telecabina blocată deasupra unei prăpăstii din nord-vestul Pakistanului. Astfel, până acum, au fost salvați patru copii din cei șase blocați în telecabină. În continuare, salvatorii încearcă să-i recupereze pe ceilalți doi copii și doi adulți rămași în telecabină.

UPDATE 16.56: Doi dintre cei șase copii blocați în telecabină au fost salvați, după aproape zece ore.

Misiunea de salvare, realizată de trupele speciale din armata pakistaneză, este complicată de rafalele de vânt, iar intervenția trebuie să fie una foarte exactă, pentru a nu înclina și mai mult telecabina.

Astfel, un elicopter de intervenție zboară până deasupra telecabinei, unde un salvator coboară în coardă pentru a prelua oameni aflați în telecabină. Alte șase persoane urmează să fie salvate.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw