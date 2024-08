„Unii învaţă din istorie şi fac pace, alţii încearcă în mod constant să-şi constrângă, să agreseze sau să-şi invadeze vecinii suverani. Un alt model este că ei mint, distorsionează şi manipulează în mod constant”, este mesajul transmis de MAE pe X.

Some learn from history and make peace, others constantly try to coerce, bully or invade their sovereign neighbours. Another pattern is that they constantly lie, misquote and manipulate. https://t.co/sLYwHmwXZ0