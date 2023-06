„Vă mulțumim tuturor, concertul s-a încheiat”, a fost mesajul pentru luptătorii Wagner auzit în difuzoare în centrul orașului rusesc Rostov pe Don, a relatat sâmbătă seară un corespondent al publicației locale Rostovgazeta.

După acest anunț, „antreprenorii” au strigat „Ura!”, adaugă ziarul, precizând că apoi poliția militară a ajuns la fața locului, iar angajații forțelor de ordine au început să claxoneze și să ceară ca toată lumea să părăsească zona.

Trei străzi din Rostov erau închise în acel moment, iar mercenarii Wagner continuau să stea acolo.

Publicația locală mai notează că „luptătorii stăteau liniștiți pe bănci, comunicau cu populația locală și se cunoșteau între ei. La clădirea Districtului Militar Sudic, orășenii îi salutau pe «voluntari», strigând «Dumnezeu să-i binecuvânteze! Bravo!»”.

După ce a avansat 800 de kilometri în direcția Moscovei, șeful Wagner, Evgheni Prigojin, și-a oprit trupele, sâmbătă, în urma unor discuții cu președintele Belarus, Aleksandr Lukașenko, spunând că vrea să evite „vărsarea de sânge”.

După anunțul privind retragerea, coloana mercenarilor Wagner a plecat din Rostov în aplauzele și scandările localnicilor, iar mașina lui Prigojin a fost însoțită de mai mulți oameni, care au vrut să-l salute.

În același timp, pe rețelele sociale au apărut imagini cu oameni care au strigat „rușine” polițiștilor după plecarea luptătorilor Wagner.

Civilians chanting „Shame!” and „Traitors!” at the police units which arrived back in Rostov after Wagner units withdrew. pic.twitter.com/bRmksxqw8W