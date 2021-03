Știri Externe Sharon Stone a dezvăluit că un chirurg plastician i-a mărit sânii fără consimțământul ei De Viorel Tudorache, . Ultimul update Marți, 30 martie 2021, 20:14

Actrița americană Sharon Stone, 63 de ani, a povestit în cartea sa autobiografică The Beauty of Living Twice că în 2001 a recurs la o operație de reconstrucție a sânilor, după ce a fost supusă unor intervenții pentru înlăturarea unor tumori benigne, scrie The Guardian.