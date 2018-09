Silvia Stroescu, campioană olimpică, mondială și europeană la gimnastică, a fost primul concurent eliminat din sezonul al doilea al Exatlon. Ea a fost învinsă în proba eliminatorie de colega sa de echipă, Lili Sandu.

„Bine v-am găsit! Cum sunt? Dupa 20 de ore în avioane și pe aeroporturi, nici nu mai stiu cum sunt. Nu stiu pe ce fus orar sunt. Parcă am fost plecata 2-3 luni. Important e ca am ajuns eu acasa, era cat pe ce sa pierd avionul la Madrid. M-a schimbat Exatlonul. Nu mai ai telefon, șampon, apă, mancare la discretie. Poate si de-asta am impresia că a durat mult, cel puțin o lună. Am realizat cât de important e să ai lângă tine familia, prietenii. Cel mai mare regret: aceasta accidentare! Înca ma doare!

Mi-aș fi dorit să nu particip la acel duel, dar așa erau regulile. Era un traseu dificil, îmi solicita glezna, am avut dureri groaznice. Am vrut să duc traseul până la capat, să îl finalizez. Daca nu aveam probleme de sanatate, imi doream sa raman, dar pentru mine sanatatea a fost mai importanta. Ma bucur ca a ramas Lili, era motivata, ii placea acolo. Era motivata si fizic, si psihic. O durea putin umarul, dar avea picioarele in regula.

Cel mai greu a fost dupa traseul cu namol, am stat 3-4 zile cu namolul pe noi, in ochi, in urechi, in par”, a spus Silvia Stroescu la intoarcerea din Republica Dominicana, in direct la FanArena de la Kanal D.

