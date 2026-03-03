Un șoricel, filmat printre bugetele de lalele de Mărțișor

Videoclipul a fost realizat în magazinul Kaufland din Buftea, după cum spune tânărul care l-a postat pe TikTok. În imagini se vede cum un șoricel încearcă să se ascundă printre lalele de buchet. Animalul mic este surprins în momentul în care se cațără pe flori, apoi fuge printre lalele și încearcă disperat să se ascundă.

„Uitați șobolanul, e în Kaufland. Uitați-l! Șobolanul în Kaufland, la Buftea”, spune tânărul în timp ce filmează șoricelul care aleargă printre lalele.

„E un șobolan, vino încoace”, se mai aude o persoană, în fundal. În timpul filmării, nu se văd angajați ai magazinului sau alte persoane care să încerce să prindă ori să scoată șoricelul din supermarket.

Videoclipul cu șoricelul printre lalele a stârnit sute de reacții în rândul românilor

Șoricelul a fost surprinse printre buchetele de flori din supermarketul din Buftea chiar între 1 și 8 Martie, o perioadă în care se oferă multe flori în dar. Cele mai multe dintre glume s-au axat tocmai pe tradiția mărțișorului, iar internauții au râs la vederea imaginilor cu șoricelul din Ilfov.

„A venit să cumpere și el flori pentru soția lui, doar este luna cadourilor”, a scris cineva.

„Lăsații frate sunt și ei niște suflete. Este martisorul, vine la pachet cu florile”, a mai spus o persoană.

„A intrat să cumpere flori”, a mai scris cineva în comentarii.

„Cumpără flori! Face parte din oferta”, a mai fost unul din comentarii.

 
 @nicolas.cristan7 
Atenție❗️În Kaufland Buftea umbla un șoricel printre flori 🤣
 ♬ sunet original - Nicolas

Deși șoricelul dintre flori a stârnit amuzament în mediul online, reamintim că este foarte periculos ca astfel de animale să se plimbe printre rafturilor magazinelor, având în vedere microbii și bolile pe care le pot aduce.

Un șobolan, surprins când alerga printre pâini la o brutărie din București

Un videoclip filmat în octombrie 2025 a arătat un șobolan alergând printre pâinile proaspete din vitrina unei brutării de pe Bulevardul Basarabia, în Sectorul 2 din București, iar imaginile au devenit virale pe TikTok și alte rețele sociale. Martorii au fost șocați când au văzut rozătorul fugind printre produsele de panificație, iar angajații au încercat să îl prindă cu un cârlig.

După ce filmarea a circulat online, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) s‑a autosesizat și a demarat un control operativ la brutărie. În urma verificărilor, comisarii ANPC au constatat nereguli la igienă și au aplicat două amenzi în cuantum de 12.000 de lei, au oprit de la comercializare aproximativ 85 kg de produse în valoare de 1.400 de lei și au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor.

Inspectorii au găsit probleme precum mijloace de transport neigienizate și echipamente murdare în spațiile de producție și dospire, ceea ce a agravat situația după apariția șobolanului în vitrină.

Din păcate, șoricelul din Buftea nu este primul caz de acest gen din zona Capitalei. În 2024, ANPC a găsit un șobolan într-un Mega Image din Sectorul 1, iar un alt șobolan a fost surprins în 2021 printre produsele de panificație ale unei patiserii din București.

