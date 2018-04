Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a semnat ordinul privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2018. Astfel, se știe Ce bugetari primesc salariile înainte de Paşte. Decizia a fost deja publicată marți, 3 aprilie, în Monitorul Oficial.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. II. – Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite înscrişi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin achită în luna aprilie 2018 salariile aferente lunii martie 2018 la datele stabilite în aceasta (joi, 5 aprilie – n.r.).

Cu toate acestea, angajații din învățământ nu își vor primi salariile înainte de Paște. Sindicaliștii cer implicarea premierului.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, ieri, că pensiile nu vor fi virate săptămâna aceasta, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie, amintește Observator TV.

”Salariile vor intra săptămâna aceasta, înainte de Paşte, dar pensiile nu… şi am să explic de ce. Pensiile se dau între 14 şi 27 ale lunii. Dacă le dăm acum, va fi o perioadă foarte mare până când pensionarii vor lua următoarea pensie. În plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecută şi este foarte greu să tipărim fluturaşii de pensie”, a motivatViorica Dăncilă.