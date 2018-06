De când am coborât (pentru a ajunge la demisol) am simțit că acest loc e diferit. Scările sunt “flancate” de ghivece colorate cu flori, iar pe pereții vopsiți sunt agățate zeci de pensule. Pensule care, aveam să aflu ulterior, au fost folosite la realizarea tablourilor de dinăuntru. După ce am deschis ușa vopsită în argintiu, pe care erau lipite filele îngălbenite ale unei cărți, mi s-a arătat în fața ochilor o lume a culorilor. Culori pe pereți, în tablouri, culori pe scări, chiar și pe podea. Iar muzica ambientală te încântă de la primii pași. Pe scările din dreapta mea o tânără pictează treptele. Pe peretele din fața mea văd o chitară albastră, pe cel din stânga e un tablou. Tablou pictat de Diana Barbu. Ea și soțul ei sunt cei care au creat acest concept unic în România: atelierul de CHILLuială. Am stat de vorbă cu ei să văd de unde le-a venit această idee și ce planuri au.

“Noi am pornit ideea de a face un atelier micuț doar pentru noi, în sufrageria noastră. Am făcut acolo un perete, am pus un șevalet, am vrut să facem un miniatelier. Și am zis ca relaxarea pe care noi am simțit-o în sufrageria noastră să o extindem către publicul larg. Atelierul de CHILLuială nu este un atelier de creație, ci unul de terapie prin artă, resuscitând importanța eu-ului în viața fiecărui om”, spune Diana.

Au călătorit mult, dar s-au decis să revină în România

Diana (26 de ani) și Andrei (27 de ani) au călătorit foarte mult în străinătate. Diana a fost pe drumuri timp de 9 ani în cadrul proiectelor de voluntariat în care era înscrisă. Andrei a locuit în Cipru, apoi în Spania și ultima dată în Anglia. A stat aproape doi ani acolo și a avut diverse meserii: de la barman și animator pentru copii până la redactor al unui ziar. Diana a stat în Anglia șase luni și a fost redactor-șef al aceluiași ziar, Jurnalul European (publicație săptămânală pentru românii din Marea Britanie – n.r.).

Amândoi sunt profesori de limba engleză. În urmă cu un an s-au căsătorit și au decis să înceapă împreună o afacere: au închiriat demisolul unei clădiri de pe strada Panait Cerna, din sectorul 3 al Capitalei și l-au transformat într-un loc de relaxare, atelier de CHILLuială, cum îi zic ei.

“Când am venit aici, în luna martie, era doar gresia și faianța. Am pictat totul. Munceam și până la ora 2.00 noaptea. Tot ce vedeți aici e pictat de noi”, spune Diana.

Vor ca Atelierul de CHILLuială să fie o oază de relaxare în mijlocul unui oraș agitat și aglomerat. Aici vor avea loc cursuri de pictură, de teatru, activități de handmade și cursuri de limba engleză, toate predate de personal autorizat. “Vom avea câte un șevalet în fiecare colț al camerelor, pentru că vrem ca oamenii să se relaxeze pictând”, spune Diana. În cadrul acestui proiect, le au alături pe pictorița Ana Maria Stan și pe terapeut/regizorul Cătălina Ioana Baciu.

Petrecere organizată de 1 iunie

Deschiderea oficială a atelierului are loc pe 1 iunie. De la ora 12.00 vor avea loc o expoziție de pictură, petrecere pentru copii și karaoke tot pentru cei mici, iar de la ora 19.00 se va cânta muzică la harpă. Accesul este gratuit, iar costul celorlalte activități le puteți afla de la Diana și Andrei, care vor fi la fața locului. Diana ne-a mărturisit că își dorește foarte tare ca acest proiect să fie un succes și-l vede ca pe un cadou, 1 iunie fiind și ziua în care ea împlinește 27 de ani.

