Fermă incendiată noaptea în Călărași, cu fermierul în casă

Un fermier din comuna Sohatu, județul Călărași, s-a terezit în jurul orei 4,00, cu un incendiu puternic la șura de paie aflată în vecinătatea casei. Trei mașini de pompieri au lucrat până la ora 10,00 pentru a stinge focul.

Valentin Popa, proprietarul fermei incendiate, spune că în acest caz a fost vorba despre o mână criminală, aceeași care a incendiat și casa unui văr al său, recent. În noaptea care a trecut a venit rândul lui Valentin să se trezească cu flăcările aproape de geam.

”Pe la ora 4,00 m-a trezit copilul că ne-au dat foc. Am sunat la 112 și am ieșit afară imediat pentru a salva animalele periclitate și bunurile care mai puteau fi salvate. Am dat declarații la poliție și am indicat persoana pe care o bănuiesc că a pus focul. Este o persoană care a mai făcut asemenea lucruri și care are antecedente penale, cunoscută de autorități. Paguba este estimată la 30.000 de lei, ne-a declarat Valentin Popa.