Un bărbat s-a judecat cu statul pentru că nu i se calcula pensia legal. A câștigat în 2011 definitiv și irevocabil. Și-a reintrat în drepturi până în luna mai 2017, când Casa de Pensii i-a tăiat din nou din bani. ”Mă voi judeca până în pânzele albe”, spune păgubitul Constantin Tomuleasa. ”Procesele vor dura cel puțin un an, perioadă în care mulți nu vor mai fi, iar astfel se va echilibra bugetul asigurărilor sociale prin moarte naturală, ca să folosesc zicerea fostului premier Emil Boc”, este de părere Filip Dumitrof, membru al Parlamentului Seniorilor din România.

La începutul anului 2011, Constantin Tomuleasa, pensionat la limită de vârstă în anul 1998, a câștigat definitiv și irevocabil o hotărâre judecătorească în privința recalculării pensiei. În aceast document, instanța obligă Casa de Pensii Teleorman să îi recalculeze omului pensia de limită de vârstă. În această recalculare, se cerea explicit ca la stabilirea punctajului mediu anual să fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, nu de 30 de ani, cum aplicase până atunci Casa de Pensii. Asta pentru că folosirea stagiului de 30 de ani, în mod ilegal, îi tăia omului aproximativ 500 de lei din pensie. În hotărârea judecătorească, pârâta Casă de Pensii Teleorman era obligată și la plata diferențelor de pensie din urmă și 500 de lei cheltuieli de judecată.

Pentru Constantin Tomuleasa a urmat o perioadă de bucurie, nu neapărat pentru bani, pe care i-a primit, ci mai ales pentru că, în sfârșit, se făcea dreptate în România.

A venit însă luna mai 2017.. Moment în care Ministerul Muncii a început recalcularea veniturilor celor pensionați înainte de 1 ianuarie 2011 și care au lucrat în grupa I sau II de muncă. Primilor trebuia să le crească punctajele anuale cu 50%, celorlalți, cu 25%. S-a stabilit ca recalcularea să se facă din oficiu, ceea ce însemna că pensionarii nu trebuiau să facă cereri, nu au fost chinuiți cu birocrația, nimic. Apoi au început să vină deciziile. Toate aveau pensiile reduse cu 200, 300 sau chiar 500 de lei. Asta pentru că la recalculare s-au folosit stagiile de cotizare de 30 de ani.

”Cum a fost posibil să nu se respecte o hotărâre judecătorească de către o instituție a statului?”

În prima fază, Ministerul Muncii a spus că asemenea cazuri sunt izolate și că oricum oamenilor le va rămâne pensia cea mai mare, adică nu li se vor adăuga grupele. După care, văzând că, de fapt, sunt mii de ”pensii crescute în minus” în toată țara, au fost suspendate recalculările, dar neoficial, cam pe sub masă. Lui David M. Tudor din Giurgiu, de pildă, care a interpelat nervos Casa de Pensii Giurgiu că nu i se adaugă grupa I, la care are dreptul prin faptul că a cotizat la CAS, i s-a răspuns oficial că nu i se recalculează pensia din cauza ”unor probleme tehnice”, dar rămâne în atenția Casei de Pensii.

În fine, recalcularea la stagiul de cotizare de 30 de ani s-a făcut și în cazul lui Constantin Tomuleasa, care avea hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă de recalculare a pensiei la stagiul de cotizare de 20 de ani.

”Cum a fost posibil să nu se respecte o hotărâre judecătorească de către o instituție a statului? Eu asta nu pot să înțeleg. Mă voi bate până în pânzele albe pentru drepturile mele, dar parcă nu este în regulă. Pe mine, dacă mă prinde că am încălcat o hotărâre judecătorească, mă bagă în pușcărie imediat!”, ne-a spus Constantin Tomuleasa.

Avocatul Iulian Urban: ”Parchetul ar trebui să sesesizeze din oficiu”

”În mod evident, suntem în prezența nerespectării unei hotărâri judecătorești. Din păcate, domnul Tomuleasa trebuie să dea în judecata Ministerul Muncii și să le ceară daune și obligarea la plata sumelor neachitate. Asta înseamnă iar proces, iar cheltuieli. Cei din Ministerul Muncii fac asta pentru că știu ce înseamnă să pui pensionarii pe drumuri și la cheltuială. Cred că aici vorbim și de abuz în serviciu și că ar trebui totuși să se sesize Parchetul din oficiu sau la cererea domnului Tomuleasa”, ne-a explicat avocatul Iulian Urban.

”Bugetul asigurărilor sociale se va echilibra prin moarte naturală”

”Teoretic, încălcarea unei hotărâri judecătorești este caz penal. Dar instituțiile împotriva cărora se vor deschide dosare penale vor primi neînceperea urmăririi penale (NUP), instanțele vor întări acest NUP și omul va rămâne, cum se spune, ”și bătut, și cu banii luați”. Tocmai aceasta este intenția, să trimită oamenii în instanță pentru a-și câștiga drepturile. Procesele vor dura cel puțin un an, perioadă în care mulți nu vor mai fi, iar astfel se va echilibra bugetul asigurărilor sociale prin moarte naturală, ca să folosesc zicerea fostului premier Emil Boc. Sunt mii, dacă nu zeci de mii de asemenea cazuri. Și eu sunt în proces cu Casa de Pensii, pe motiv că nu mi-au introdus grupa I în pensie, care este dreptul meu, utilizând un stagiu complet de cotizare de 20 de ani. Vă spun sincer că am avut ieri înfățișare în instanță și mă simt un pic rău. Soția mă ceartă că acumn cheltuiesc jumătate din pensie pe instanțe. Dar parcă îmi pare rău că am dreptate și totuși nu pot ajunge la această dreptate… Ne taie din bani ilegal, știind că instanțele sunt în mâinile lor și nu pățesc nimic. Am avut ocazia să discut cu persoana care se ocupă acum de redactarea noii Legi a pensiilor în Ministerul Muncii. Este un copil de 26 de ani. Ce experiență are în acest domeniu?”, ne-a spus Filip Dumitrof, membru al Parlamentului Seniorilor din România. Acesta este un for consultativ care reprezintă și apără interesele vârstnicilor, inclusiv la nivelul Parlamentului.

