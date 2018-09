De asemenea, ministrul Muncii a susținut că deficitul la bugetul de pensii a scăzut cu mai multe miliarde de lei după transferul contribuțiilor sociale din sarcină angajatorului în cea a angajatului.

„La nivelul primului semestru am avut încasări cu 56 la sută mai mult, că să ne dăm seamă ce a însemnat transferul contribuțiilor. De exemplu, anul trecut am avut un deficit la fondul de pensii de 13 miliarde de lei pe care-i punea statul, în 2016 am avut 15 miliarde, deci sumă cu care statul completă bugetul asigurărilor. Anul acesta avem 4 miliarde pe care trebuie să-i mai pună statul. Va dați seamă cât am recuperat doar din acest transfer al contributiilor”, a afirmat Vasilescu.

Iată și anunțul făcut de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook:

„Salariul minim pe economie creste la suma de 2050 lei din Ianuarie! In momentul venirii la guvernare, in 2017, acesta era de 1250 lei! Tot de la 1 Ianuarie vor creste salariile bugetarilor, cu 25 la suta din diferenta pana la grila stabilită in 2022. De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”.